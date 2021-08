Warum steigt die Aktie von Powerbridge Technologies heute?

Der Anbieter von SaaS-Lösungen und Blockchain-Anwendungen Powerbridge Technologies Co Ltd (NASDAQ:PBTS) hat eine Vereinbarung mit Cryptodigital Holdings Ltd. unterzeichnet.

Cryptodigital wird Powerbridge damit verbundene Dienstleistungen anbieten, um eine bestimmte Anzahl von Bitcoin- (CRYPTO: BTC) und Ethereum- (CRYPTO: ETH) Minern zu erwerben und den Mining-Betrieb in Asien und Nordamerika im Rahmen der Vereinbarung zu entwickeln und zu verwalten.

Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden ...



