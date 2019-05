Warum stagniert der Kurs von Bitcoin?

Bitcoin-Fans wissen inzwischen alles über die Volatilität. Es ist fast ein universelles Credo in der Krypto-Community, dass Bitcoin wild auf und ab schwingt, aber am Ende immer wieder steigt. Der letzte Teil dieses Satzes erscheint angesichts der Entwicklungen des letzten Jahres fragwürdig. Jetzt beginnen wir sogar, Trends zu erkennen, die die legendäre Volatilität von Bitcoin infrage stellen.

Seit Dezember bewegt sich der Kurs von Bitcoin zwischen 4.450 und 5.200 US-Dollar. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens war er gegenüber Dezember um 14 % gestiegen, wobei nicht allzu viele extreme Schwankungen zu verzeichnen waren. Im gleichen Zeitraum waren die Marihuana-Aktien viel volatiler.

Es ist nicht sofort ersichtlich, warum sich der Kurs von Bitcoin zu stabilisieren beginnt. In der Vergangenheit waren sich die Bitcoin-Bullen und -Bären bei einer Sache einig: Ob Bitcoin nach oben oder unten geht, es wird dramatisch schwanken. Heute geschieht das Gegenteil. Hier sind drei mögliche Gründe, warum.

Leerverkäufer decken die Positionen

Ein möglicher Grund, warum sich Bitcoin stabilisiert, ist, dass weniger Menschen es leerverkaufen. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Bitcoin im vergangenen Jahr 5.000 US-Dollar erreichte, deckten eine Reihe von Leerverkäufern ihre Positionen. Das Gleiche geschah letzte Woche, als die Short-Positionen bei Bitcoin auf ein Sechsmonatstief sanken. Da sich das Long-Interest bei Bitcoin bereits eingependelt hatte, waren die Leerverkäufer die Hauptspieler, die den Kurs beeinflussten, und wenn sie den Kurs nicht mehr verzerren, könnte das die Volatilität verringern.

Nachfrage außerhalb von Spekulationen

Es ist fast sicher, dass Bitcoins Bullenlauf 2017 von Spekulanten angetrieben wurde. Ein so dramatischer Anstieg lässt sich nicht mit dem winzigen realen Einsatz von Bitcoin in Online-Schwarzmärkten erklären. Es gibt jedoch eine solche reale Nutzung. Jeden Tag benutzen die Menschen Bitcoin, um illegale Waren auf Online-Märkten zu kaufen, und diese Nutzer haben kein Interesse daran, den Kurs von Bitcoin wild schwanken zu sehen. Dementsprechend würden wir erwarten, dass die meisten dieser Nutzer Bitcoin entweder halten oder gegen Waren tauschen, was nicht zu einer so hohen Volatilität führen würde.

Wird sich Bitcoin jetzt wie ein normaler Vermögenswert verhalten?

Wenn meine Theorie, dass sich Bitcoin aufgrund des geringeren spekulativen Interesses stabilisiert hat, richtig ist, kann Bitcoin beginnen, sich mehr wie ein konventioneller Vermögenswert zu verhalten. Es ist möglich, dass die Kursspanne von 5.000 US-Dollar den wahren Kurs für die digitale Währung darstellt, der auf der Nachfrage der Schwarzmarktteilnehmer basiert.

Doch auch zu diesem Kurs bleibt ein hartnäckiges Problem bestehen: die Schwarzmärkte selbst. Sie werfen offensichtliche regulatorische Fragen auf, die zu einem harten Vorgehen gegen Bitcoin führen könnten.

Während Bitcoin selbst nicht verschwinden kann, können die Banken die Kunden leicht daran hindern, ihre Konten zum Kauf zu benutzen. Das geschah letztes Jahr, als die Toronto Dominion Bank (WKN:852684) den Nutzern vorübergehend verbot, die TD-Visakarte für den Kauf von Bitcoin zu verwenden. Gerüchten zufolge hat TD Kundenkonten für Krypto-Transaktionen geschlossen. TD ist nicht die einzige Bank, von der gemeldet wird, dass sie das getan hat. Viele US-Banken haben auch Maßnahmen gegen Krypto-Transaktionen ergriffen, ein Trend, der, wenn er sich beschleunigt, die Nachfrage nach Bitcoin sinken lassen könnte.

