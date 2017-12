Warum sich Foolische Investoren bereits auf einen Bärenmarkt vorbereiten

Es mag seltsam anmuten, sich in einer Zeit auf einen Bärenmarkt vorzubereiten, in der die Aktienmärkte auf der ganzen Welt neuste Höchststände erreichen. Die Zukunftsaussichten der globalen Wirtschaft sind recht positiv und das könnte zu einem besseren Gewinnwachstum und höheren Bewertungen führen.

Trotzdem ist ein Bärenmarkt niemals weit von einem Bullenmarkt entfernt. Daher ist es sinnvoll, sich auf eine schwierigere Zeit für Aktienpreise einzurichten, und gleichzeitig nach höheren Gewinnen zu streben.

Um von einem Bärenmarkt sprechen zu können, müssen die Aktienpreise um 20 % ausgehend von ihrem Höchststand fallen. Wenn dies der Fall ist, dann haben die Anleger bereits 20 % oder mehr ihres Portfoliowerts verloren.

Während dieser Zeit fallender Aktienpreise spricht man noch nicht von einem Bärenmarkt. Es gibt dabei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Zukunft der Aktienpreise. Häufig ist der allgemeine Konsens, dass die Aktienpreise korrigiert werden oder kurz einknicken, und dass der Bullenmarkt in naher Zukunft weiterhin anhalten wird.

Viele Investoren schauen nach einem Preisrückgang auf das Gewinnpotenzial, das aufgrund des Preissturzes um 20 % vorhanden sein könnte. Das könnte größere Sicherheitsmargen bedeuten. Aber in einer vollausgeprägten Rezession, die wir beispielsweise während der Finanzkrise erlebt haben, können die Verluste in manchen Sektoren viel höher sein.

Daher sollten sich Investoren nicht nur während eines Bärenmarktes, sondern auch während eines Bullenmarktes, mindestens genauso stark auf das Risiko konzentrieren wie auf den Gewinn. Der Aktienpreis liegt womöglich 5 % unter dem Niveau von letztem Monat, aber das heißt noch nicht, dass es langfristig ein guter Wert ist. Ein Unternehmen mit hohen Schulden könnte zwar dabei sein, diese abzubauen. Wenn es das aber nicht schafft, bevor die nächste Rezession eintritt, könnte es ernste Schwierigkeiten bekommen.

Wenn du dich auf mögliche Abwärtsentwicklungen und Verlustrisiken genauso vorbereitest wie auf Gewinne, dann kannst du deine langfristige Leistung steigern. In einem Bullenmarkt, in dem viel Optimismus herrscht, ist es zugegeben schwierig, dies zu tun. Ein realistischer Blick auf zukünftige Gewinne, basierend auf der Historie, könnte ein nützliches Instrument sein, um bessere Disziplin zu entwickeln, wenn es um das Investieren geht.

Je länger der gegenwärtige Bullenmarkt andauert, desto starker schlägt der darauffolgende Bärenmarkt zu. Es könnten sich hervorragende Kaufgelegenheiten bieten, die die Kosten der Bargeldhaltung mehr als ausgleichen, wenn man etwas Geld übrig hat. Es ist zwar schwer, Gewinne ziehen zu lassen, die man aufgrund der Rekordhöhen der Aktienpreise erreichen könnte, aber bis zu einem gewissen Maß könnte dies die beste Option für langfristige Investoren sein.

