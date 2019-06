Warum setzen diese 3 großen Unternehmen auf Krypto?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Wann immer eine radikal neue Technologie auftaucht, wird es eine Flut von Menschen geben, die sich bemühen, sie als eine vorübergehende Ablenkung oder Modeerscheinung zu denunzieren. Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Innovationen zeigt, dass sie voll ist von seltsamen Prognosen der Torwächter alter Ordnung.

1903, um das berühmteste Beispiel zu nennen, riet der Präsident der Michigan Savings Bank davon ab, in die neu gegründete Ford Motor Company zu investieren, mit der Begründung, dass „das Pferd hier ist, um zu bleiben, aber das Automobil ist nur eine Neuheit“.

Natürlich ist noch nicht klar, ob Kryptowährungen ein so allgegenwärtiges Phänomen werden wie die „pferdelose Kutsche“, aber ein guter Grund für ihr weiteres Überleben kann darin bestehen, wie viele große Unternehmen die Technologie in den letzten Monaten übernommen haben. Hier sind drei bemerkenswerte Beispiele:

1. Facebook

Nach vielen Spekulationen enthüllte Facebook (WKN:A1JWVX) letzte Woche endlich die Details seiner neuen Kryptowährungsplattform. Das Projekt erwies sich als weitaus ehrgeiziger, als viele erwartet hatten.

Die Plattform mit dem Codenamen Libra ermöglicht es Nutzern, Einkäufe auf den Apps von Facebook sowie auf Websites von Drittanbietern gegen äußerst geringe Gebühren zu tätigen. Mit mehr als zwei Milliarden aktiven Nutzern pro Monat ist die Onlinecommunity von Facebook so groß, dass Libra zumindest theoretisch die am weitesten verbreitete Währung der Welt werden könnte.

Facebook, das sich seines schlechten Rufs bei Datenschutzverletzungen bewusst ist, hat eine Tochtergesellschaft namens Calibra gegründet, die diese Kryptowährung verwaltet und Daten unabhängig vom Kerngeschäft des Unternehmens sammelt und verwendet. Daher sollte keine Angst bestehen, dass die Vorgeschichte eines Nutzers des Social Networks für gezielte Werbung ausgenutzt wird (hoffentlich).

Um weiteres Vertrauen aufzubauen, hat Facebook auch die Libra Association gegründet, einen Zusammenschluss von 28 Unternehmen, zu denen Zahlungsrivalen wie Visa (WKN:A0NC7B), Mastercard (WKN:A0F602) und PayPal (WKN:A14R7U) gehören. Man kann annehmen, dass es anderen unabhängigen Stimmen ermöglicht, gegen alle anstößigen Entscheidungen des Facebook-Teams ein Veto einzulegen.

Facebook ist kein Unbekannter bei gescheiterten Plänen (erinnerst du dich an Facebook Gifts? Wir auch nicht!) und Libra ist wohl das ehrgeizigste Projekt aller Zeiten. Aber ob sich die von Facebook versprochene globale Zahlungsrevolution tatsächlich durchsetzen und sogar auszahlen wird, bleibt abzuwarten.

2. J.P. Morgan

Trotz der gut dokumentierten Missbilligung von CEO Jamie Dimon gegenüber Bitcoin – das er 2017 zu einem „Betrug“ erklärte – kündigte J.P. Morgan Chase (WKN:850628) bereits im Februar an, dass es die erste große US-Bank sein werde, die eine eigene Kryptowährung einführen wolle.

Die neue Währung mit dem originellen Markenzeichen „JPM Coin“ hat bereits mit den Tests begonnen und wird von der Bank verwendet, um Zahlungen zwischen Kunden sofort abzuwickeln.

Laut dem Leiter der Blockchain-Projekte, Umar Farooq, gibt es drei frühe Anwendungen, die die Bank für ihr neues Projekt identifiziert hat – internationale Zahlungen für große Unternehmenskunden, Wertpapiertransaktionen und den Ersatz für US-Dollar, die große Treasury-Services in Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt halten.

Obwohl Dimon im Oktober 2017 vorhergesagt hatte, dass Bitcoin für seine Käufer nicht gut enden würde, überdachte er diese Kommentare später und sagte, dass es tatsächlich eine Zukunft der Blockchain gäbe.

Tatsächlich könnte die Version von J.P. Morgan etwas sicherer sein als der Bitcoin-Wahnsinn, den wir damals in jenen spekulativen Tagen erlebt haben, wenn man die regulatorischen Hürden bedenkt, denen sowohl die Bank als auch ihre Kunden ausgesetzt sind. In diesem Sinne ist „JPM Coin“ kein Vermögenswert wie Bitcoin, in den man investieren kann, sondern ein innovatives Instrument, das zwischen der Bank und ihren großen institutionellen Kunden eingesetzt wird.

3. Square

Der Social-Media-Milliardär Jack Dorsey, der Twitter (WKN:A1W6XZ) gründete, hat auch über sein Payment-Geschäft Square (WKN:A143D6) den Kryptomarkt erobert und dementsprechend ist das Unternehmen hier nicht weniger ambitioniert als Facebook.

Im Mai sagte Dorsey, dass Crypto Square einfach beabsichtige, „das Geld zu verbessern“. Der Gedanke dahinter ist, ein kleines Team von Experten aufzubauen, das „Open-Source-Beiträge zum Bitcoin- und Kryptoökosystem“ leistet, während die Square-Haupt-App es einfacher macht, alternative Zahlungsmittel für Transaktionen zu nutzen. Das Endziel ist es, eine „Massennutzung nicht nur möglich, sondern unvermeidlich zu machen“.

Dorsey ist sich der Unsicherheit um Bitcoin bewusst und hat auch die Bedeutung von Design betont, um Kryptowährungen für Uneingeweihte zugänglicher und leichter verständlich zu machen. Mit 113,5 Mio. Nutzern, die für 2021 erwartet werden, könnte Square dieses Projekt in den Mainstream bringen.

Dorseys Vision für die Zukunft der Währung scheint eine Erweiterung der Logik hinter Twitter zu sein. Während das soziale Netzwerk zumindest theoretisch darauf abzielt, eine bessere Kommunikation über nationale Grenzen hinweg zu fördern, hofft Crypto Square nach seinen eigenen Worten, „eine staatenlose Währung aufzubauen, auf die alle Menschen zugreifen können“ und die nicht „von einer einzigen Körperschaft begrenzt oder eingeschränkt wird“.

Dieser Artikel wurde von MyWallStr auf Englisch verfasst und am 24.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht.



