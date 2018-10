Warum schwangere Frauen und stillende Mütter ausreichend Weißfisch essen sollten (FOTO)

Hamburg (ots) -Kabeljau, Schellfisch und Seelachs sind eine natürliche Jodquelleund daher besonders wichtig in der Ernährung von schwangeren Frauenund stillenden Müttern. Weißfisch aus Norwegen weißt die höchstenJodmengen auf und zeichnet sich zudem durch seine sichere undnachhaltige Produktion aus. Außerdem: Paare, die regelmäßig Fischessen, werden nicht nur schneller schwanger, sie haben auch häufigerSex miteinander.Jod ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das für die Produktionvon Hormonen notwendig ist und zentralen Einfluss auf das Wachstumund die Ausbildung des Gehirns hat. Laut EUthyroid, ein von derEuropäischen Union gefördertes Netzwerk aus Forschern undWissenschaftlern, leiden allerdings rund 50 Prozent allerNeugeborenen an einem leichten Jodmangel, in dessen Folge die Risikenfür eingeschränkte neurokognitive Funktionen und eine verringerteIntelligenz steigen können. Schwangere Frauen und stillende Müttersollten daher auf eine jodreiche Ernährung achten, um die geistigeund körperliche Kindesentwicklung optimal zu gewährleisten.An EUthyroid sind 31 Partner aus 27 europäischen Ländernbeteiligt, darunter anerkannte Experten aus Epidemiologie,Endokrinologie, Ernährungswissenschaften und Gesundheitsökonomie, diesich mit der optimalen Jodversorgung der europäischen Bevölkerungbeschäftigen. Außerdem ist das globale Jodnetzwerk (IGN) Teil vonEUthyroid, das sich mit mehr als 100 regionalen und nationalenKoordinatoren und Partneragenturen weltweit gegen Jodmangelengagiert.Weißfisch aus Norwegen: eine sichere und nachhaltige JodquelleBereits seit längerem ist bekannt, dass Fisch und Meeresfrüchte einenweitaus höheren Jodgehalt aufweisen als beispielsweise Milch oderEier*. Forscher des Norwegischen Instituts für Meeresforschungkonnten zudem nachweisen, dass Kabeljau aus der Barentssee oder demEuropäischen Nordmeer noch einmal deutlich höhere Jodmengen aufweistals Kabeljau, der aus anderen Weltmeeren stammt."Frauen, die sich aktiv mit dem Thema Familienplanungbeschäftigen, sollten regelmäßig Kabeljau, Schellfisch oder Seelachsaus Norwegen essen. Norwegischer Weißfisch ist mager, reich angesunden Proteinen sowie den Vitaminen D und B12 und außerdem einennatürliche Quelle an Jod und Selen", weiß Gitte Hannemann Mollan,Country Director des Norwegian Seafood Councils in Deutschland undPolen.Regelmäßiger Fischkonsum steigert FruchtbarkeitEine aktuelle Studie der Harvard TH Chan School of Public Healthstellt zudem einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Fischkonsum underhöhter Fruchtbarkeit her. Die Wissenschaftler haben hierfür dieEssgewohnheiten von 500 Paaren über den Zeitraum von einem Jahrbeobachtet und kamen dabei zu folgendem Ergebnis: 92 Prozent derPaare, die mindestens zweimal pro Woche Fisch gegessen haben, wurdeninnerhalb von nur einem Jahr schwanger, während der Schwangerenanteilderer, die seltener Fisch aßen, im gleichen Zeitraum bei lediglich 79Prozent lag. Paare, die häufig Fisch gegessen haben, gaben zudem an,dass sie häufiger Sex hatten.10 Gründe, häufiger Fisch zu essen:1. Der regelmäßige Konsum von Fisch bringt viele gesundheitlicheVorteile mit sich, vorwiegend wegen seinen vielen Proteinen,Vitaminen, Mineralien und wichtigen Omega-3 Fettsäuren.2. Omega-3 Fettsäuren tragen dazu bei, den Blutdruck undCholesterinspiegel zu senken - was wiederrum das Risiko vonHerzerkrankungen senkt.3. Der vermehrte Konsum von Fisch kann auch das Lang- undKurzzeitgedächtnis stärken. Dies führt zu einem aktiveren Hirnund verhindert so Demenzerkrakungen, wie z.B. Alzheimer.4. Fisch beinhaltet viel Vitamin D und Calcium, was zurKnochenmineraldichte beiträgt und so zu stabileren, gesünderenZähnen und Knochen führt.5. Fischkonsum fördert die Hautgesundheit.6. Dank einer überdurchschnittlich großen Menge von Vitamin A undSelen trägt der Konsum von Fisch zur Stärkung des Immunsystemsbei.7. Weißer Fisch beinhaltet eine große Menge von Jod, was für dienormale Entwicklung des Hirns und Nervensystems von ungeborenenKindern essenziell ist. Studien belegen, dass ein ausreichenderKonsum von Jod bei Kindern zu einem höheren IQ sowie so einembesseren Sehvermögen führt.8. Paare, die regelmäßig Fisch essen, werden nicht nur schnellerschwanger, sondern haben auch häufiger Sex miteinander. DaHäufigkeit nicht unbedingt mit einer schnellerenSchwangerschaft zusammenhängt, lässt sich daraus schließen,dass der Konsum von Fisch im Allgemeinen zu einer erhöhtenFruchtbarkeit beitragen könnte.9. Die Fischindustrie hinterlässt, im Vergleich zur Produktion vonanderen Proteinquellen, einen wesentlich kleinerenCO2-Fußabdruck und ist somit eine exzellente Wahl fürklimabewusste Konsumenten.10. Fisch schmeckt! Egal ob frisch, gefroren oder getrocknet: Esgibt unzählige Rezeptvariationen für Fisch, die schnell undleicht umzusetzen sind.* Gemäß des Standardwerks "Comprehensive Handbook of Iodine:Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects" vonVictor R. Preedy, Gerard N. Burrow MD und Ronald Ross WatsonDAS NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL (NSC)Mit tausendjähriger Fischereitradition ist Norwegen heute derzweitgrößte Seafood-Exporteur der Welt. Höchste Qualität, strengsteKontrollen und vorbildliche Nachhaltigkeit sind die Säulen desErfolgs. Das NSC, gegründet 1991 vom Fischereiministerium, hatseitdem die Aufgabe, diese Einzigartigkeit zu vermitteln. Jährlichführt das NSC eine Vielzahl von Aktivitäten im BereichInformationsarbeit, Analyse, Marktüberwachung und Marketing durch.Das NSC hat seinen Hauptsitz in Tromsø, 600 km nördlich desPolarkreises, und Vertretungen in den 12 wichtigsten Seafood-Märkten,darunter Deutschland. Finanziert wird das NSC durch eine gesetzlichgeregelte Abgabe der norwegischen Fischereibetriebe.SEAFOOD FROM NORWAYDas Herkunftssiegel "Seafood from Norway" steht für die Herkunftund die Qualität von Fischen und Meeresfrüchten aus Norwegen,nachhaltig gezüchtet oder wild gefangen in den kalten, klarennorwegischen Gewässern. Es soll Verbrauchern Orientierung geben undihre Kaufentscheidung für norwegische Produkte unterstützen. DasSiegel erinnert Konsumenten an die einzigartigen natürlichenBedingungen, unter denen die Fische aufwachsen.Das NSC beaufsichtigt die Vergabe und den Einsatz desHerkunftssiegels "Seafood from Norway" im Namen der norwegischenFischindustrie. Es wird finanziert von der norwegischenFischindustrie und vertritt diese. Das gemeinsame Ziel von NSC undIndustrie ist es, die Nachfrage und den Konsum von norwegischen Fischund Meeresfrüchten zu erhöhen.Pressekontakt:Maximilian HessFleishmanHillard Germany GmbHHanauer Landstr. 182 A60314 Frankfurt, GermanyTelefon: +49-69-405702-245Mobil: +49-174-3777104 | F +49-69-430373E-Mail: maximilian.hess@fleishman.comOriginal-Content von: Norwegian Seafood Council, übermittelt durch news aktuell