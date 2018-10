Warum reisen wir? eDreams ODIGEO (Opodo, eDreams, Go Voyages, Travellink, Liligo) stellt die sechs emotionalen Motivationen hinter der Urlaubsreise vor (FOTO)

Hamburg (ots) -Im Rahmen der sogenannten "The Meaningful Journey"-Initiatitivehat eDreams ODIGEO, das größte Online-Reiseunternehmen Europas, dieemotionalen Motivationensgründe hinter dem Reiseverhalten derEuropäer identifiziert. Die Analyse hat sechs Gruppen und 15Emotionen miteinbezogen, die Reisende im Laufe eines Trips erleben -von der Inspirationsphase bis hin zur Rückkehr.Die Ergebnisse der Studie The Meaningful Journey, die erste ihrerArt in Europa, wurde vergangene Woche in der Unternehmenszentrale inBarcelona einem internationalen Publikum vorgestellt. Dazu gehörtenLive-Demonstrationen der neuesten Technologien, mit denen dasUnternehmen die Bedürfnisse der Reisenden analysieren und sopersonalisierte Reiseerlebnisse anbieten kann.Warum reisen die Europäer und warum reisen die Deutschen?Unterschiedliche Motivationen beeinflussen, warum sich Reisendefür einen bestimmten Ort entscheiden oder wie sie sich vor, währendund nach ihrem Trip fühlen. Obwohl jeder Reisende einzigartig ist unddie Gründe je nach Art der Reise variieren - z.B. lange Ferien imVergleich zu Wochenendausflügen - lassen sich trotzdem sechsReisetypen und deren emotionale Treiber identifizieren: SuchtVergnügen (23%), Persönliche Verbindung (23%), Zugehörigkeitsgefühl(14%), Entspannung (15%), Kontrolle und Disziplin (13%) undEinzigartigkeit (12%).Im internationalen Vergleich sind vor allem die südeuropäischenLänder (Italien, Spanien und Portugal) von der Suche nach dem größtenpersönlichen Vergnügen motiviert (6%, 24% bzw. 23%), während dienordischen Länder wie zum Beispiel Schweden (32%) aber auchFrankreich (26%) nach persönlichen Verbindungen suchen. In denMittelmeerländern ist außerdem am häufigsten die Gruppe der Reisendenanzutreffen, die ein einzigartiges Erlebnis haben möchte. DieDeutschen suchen im Vergleich zum internationalen Durchschnitt mehrnach Entspannung im Urlaub.Technologie, die die Reise optimiertAuf der Veranstaltung stellte eDreams ODIGEO des Weiteren dieneuesten Technologien vor, mit denen das Unternehmen die Bedürfnisseder Reisenden identifizieren und bedienen kann. Damit unterstreichteDreams ODIGEO seinen Fokus auf Künstliche Intelligenz alsstrategischen Unternehmensbereich. Mithilfe der algorithmischenAnalyse von aggregierten und anonymisierten Daten ist eDreams ODIGEOheute in der Lage, täglich mehr als 8 Milliarden Vorhersagen zutreffen, um individuellen Präferenzen zu entsprechen. Dank desmaschinellen Lernens hat das System die Zeit, die es braucht, um denKunden die verschiedenen Flugoptionen anzuzeigen, um 88 Prozentverringert.Tatsächlich führen ein Drittel der Kunden mehr als eine Reisesuchedurch. Meistens geht es dabei darum, verschiedene Termine zu testenund so den besten Preis zu finden. Diese Suchmuster kann eDreamsODIGEO jetzt in Echtzeit verstehen und mit einer Genauigkeit von 80Prozent alternative Ergebnisse vorhersehen und anbieten, noch bevorein Kunde die Anfrage überhaupt gestellt hat.Außerdem hat das Unternehmen hochmoderne Lernalgorithmeneingeführt, ähnlich denen der autonomen Autos, die es dem Systemermöglichen, selbstständig zu lernen und sich automatisch anveränderte Umgebungen anzupassen. Diese Art von Algorithmus hilfteDreams ODIGEO, die Tests und schließlich Einführung neuer Produkteund Dienstleistungen zu beschleunigen. Die 18,5 Millionen Kunden, dieüber die verschiedenen Marken - eDreams, Opodo, GO Voyages,Travellink oder Liligo - suchen und buchen, haben Zugang zu einempersonalisierten Online-Erlebnis, das ihnen genau bietet, was siebrauchen, wann immer sie es brauchen, und ihnen hilft, dabei dabeiZeit und Geld zu sparen.Dana Dunne, CEO von eDreams ODIGEO, erklärt: "Technologie ist derSchlüssel, um die Bedürfnisse und Entscheidungen der Reisenden zuverstehen. Und wie wir festgestellt haben, ist es ebenfallsentscheidend, nicht nur funktionale, sondern auch emotionale Auslösereinzubeziehen, um wirklich zu erfassen, was eine Reise für jedenEinzelnen sinnvoll macht. Dank dieser Studie und einem besserenVerständnis der verschiedenen emotionalen Motive, das wir dankkünstlicher Intelligenz und User Experience generieren konnten,können wir unser Angebot weiter verfeinern und optimieren. Wir wollenauch in Zukunft sicherstellen, dass wir unseren Kunden ein wirklichpersonalisiertes Reiseerlebnis bieten, das es ihnen ermöglicht, mehrvon der Welt zu sehen."Weitere Informationen über die Studie zur Reisemotivation, deremotionalen Reise und den Technologien zum Verständnis der Reisendenfinden Sie auf der folgenden Microsite: www.themeaningfuljourney.comInspiration gibt es ebenfalls in einem einzigartigen Video:https://www.youtube.com/watch?v=fFWbQ4rt3XEPressekontakt:Burson Cohn & Wolfe GmbHSusan WoltersTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bm.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell