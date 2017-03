Baierbrunn (ots) - "Nein, nicht die Vase anfassen" - mit solchenVerneinungen haben Eltern bei ganz kleinen Kindern in der Regelkeinen Erfolg. "Verneinungen verstehen Kinder frühestens ab zweiJahren", erklärt Manuel Bohn, Entwicklungspsychologe amMax-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, imApothekenmagazin "Baby und Familie". Eltern sollten das Wörtchen""nicht" daher aus ihrem Wortschatz streichen, zumindest so lange,bis ihr Kind zwei Jahre alt ist. Dieses Wort übernimmt in einemSatzgefüge die Funktion, den Inhalt ins Gegenteil zu verkehren. "Daszu verstehen, setzt aber eine gewisse Logik voraus, die sich imDenken eines Kindes erst entwickeln muss", so Bohn.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell