Warum der nächste Crash der Grundstein für ein großes Vermögen ist!

Bietet ein Crash am Aktienmarkt gute Chancen? Crashs am Aktienmarkt waren schon immer besorgniserregend für Anleger, denn sie sorgen kurzfristig für stark rückläufige Kurse. Die Ursachen können dabei vielfältiger Natur sein. Aktuell stehen die Märkte wieder an der Schwelle eines Crashs.

Putin schockiert die Märkte

Schuld daran ist der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Krieg auf europäischem Boden, das hat es lange nicht gegeben. Entsprechend besorgt sind Investoren und heftig die Konsequenzen am Energie- und Aktienmarkt. Vor allem russische Aktien fielen ins Bodenlose.

Grundsätzlich sollte man in Krisensituationen jedoch die Ruhe bewahren. Hektisches und vorschnelles Handeln führt meist zu Fehlentscheidungen.

Langfristig überwiegen die Chancen am Aktienmarkt

Langfristig hat sich schließlich gezeigt, dass Aktien auch in Krisen Chancen für eine gute Rendite bieten können. Man muss lediglich genau hinschauen, einen langen Anlagehorizont besitzen und in solchen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen.

Ich persönlich mag es, wenn die Aktienkurse fallen. Besonders frustrierend war es zu sehen, dass Aktien in den letzten Monaten und Jahren immer stiegen und mit ihnen auch die Bewertungen anzogen.

Mit einem realistischen Wachstum hätte man also die Bewertungen nicht mehr rechtfertigen können. Ein ansteigendes Preisniveau sorgte schließlich für einen ersten Schritt der Normalisierung.

Crash: Technologieaktien auf der Abverkaufsliste

Besonders hart traf es die wachstumsstarken Technologieaktien. Sie profitierten zuvor von gierigen Investoren, die für die nächste potenziell große Technologie jeden Preis bezahlten.

Leider wurden zu viele Unternehmen mit einer solchen disruptiven Technologie geadelt. Die steigenden Inflations- und Zinserwartungen sorgen schließlich für ein Überdenken der Preisaufschläge.

Das steigende Zinsniveau in Kombination mit Krieg und einem Aufleben des Kalten Krieges könnte nun tatsächlich für neue Crash-Szenarien stehen.

Aktiencrash: Der Grundstein für ein wachsendes Vermögen

Wird der breite Markt blind verkauft, so könnte das ein Grundstein sein, um ein großes Vermögen aufzubauen.

Voraussetzung ist natürlich, dass man in qualitativ hochwertige Aktien zu fairen oder günstigen Preisen kauft. Weiter sollte man bereit sein, diese über sehr lange Zeiträume zu halten.

Wachsen die Perlen am Aktienmarkt zudem noch überdurchschnittlich gut und verfügen über einen tiefen Burggraben, so könnte es sich um einen Selbstläufer handeln.

Auf den Einstiegszeitpunkt achten

Trotz allem sollte man nie einen optimalen Einstiegszeitpunkt verpassen. Das Risiko, in ein fallendes Messer zu greifen, ist schließlich in einer Phase des Abverkaufs sehr hoch. Niemand weiß genau, wie tief Aktien noch fallen können oder wann sich die Rahmenbedingungen verbessern.

Der Blick auf die Bewertung

Der Blick auf die aktuellen Bewertungen kann hier eine Hilfestellung liefern. Setzt man sie in Relation zum historischen Durchschnitt, so bekommt man einen guten Überblick über die langfristig durchschnittlichen Bewertungen.

Der Artikel Warum der nächste Crash der Grundstein für ein großes Vermögen ist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022