Warum mich die jüngste Volatilität an der Börse nicht beunruhigt

Die wichtigsten Punkte

Die vergangene Woche war eine intensive Woche für Investoren.

Früher haben diese volatilen Phasen diesen Fool gestört, aber heute steckt er sie locker weg.

Die vergangene Woche war eine wilde Woche für Aktien, denn die Nachrichten über die Omicron-Variante und das enttäuschende Beschäftigungswachstum schickten die Werte der Investoren auf eine turbulente Reise. Immerhin ist es so, dass die Börse auch außerhalb einer Pandemie volatil sein kann. Aber in diesen seltsamen Zeiten müssen sich die Anleger wirklich auf anhaltende Turbulenzen einstellen.

Als ich noch neu beim Investieren war, hat mich die Volatilität der Börse nachts wach gehalten. Aber heute macht mir das nichts mehr aus. Hier ist der Grund dafür.

1. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nur vorübergehend ist

An der Börse gab es immer wieder Ausverkäufe, Korrekturen und andere kurzfristige Ausschläge. Aber sie hat sich in der Vergangenheit immer wieder erholt.

Das hilft mir, in Zeiten der Volatilität ruhig zu bleiben. Als langjähriger Anleger weiß ich, dass solche Dinge normal sind und dass ich mir unnötige Sorgen machen würde, wenn ich jedes Mal die Nerven verlieren würde, wenn der Wert meines Portfolios sinkt.

2. Ich investiere auf lange Sicht

Wenn ich vorhätte, mein Portfolio nächsten Monat auszahlen zu lassen, würde ich mich über die jüngsten Schwankungen aufregen. Aber das ist nicht mein Plan.

Ich bin noch lange nicht bereit, in Rente zu gehen, und ich habe nicht vor, in nächster Zeit irgendetwas an meinem Portfolio zu verändern, außer es vielleicht aufzustocken. Und dieses Wissen hilft mir, ruhig zu bleiben.

3. Ich muss mein Portfolio nicht in der Not anzapfen

Du könntest mich als übermäßig konservativ bezeichnen, wenn es um Notfallsparen geht. Für die meisten Menschen reichen drei bis sechs Monate an Lebenshaltungskosten für einen soliden Notfallfonds aus. Aber ich ziehe es vor, die Lebenshaltungskosten für ein Jahr auf der Bank zu haben. Das liegt zum Teil daran, dass ich selbständig bin und daher keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder bezahlten Krankenurlaub habe, falls es nötig sein sollte. Außerdem hilft mir ein soliderer Notfallfonds, selbstbewusster zu investieren.

In diesem Zusammenhang ist ein wichtiger Grund dafür, dass mich Abschwünge an der Börse nicht stören, dass ich mich nicht auf mein Portfolio als kurzfristige Geldquelle verlasse. Vielmehr verlasse ich mich auf das Geld, das ich auf der Bank gespart habe. Dieses Geld bringt so gut wie keine Zinsen ein. Aber der Vorteil ist, dass es für mich da ist, wenn ich es brauche, und verhindert, dass ich Investitionen mit Verlust auszahlen muss.

Den Kurs halten

Einer der wichtigsten Schritte, die du als Anleger machen kannst, wenn die Börse ins Wanken gerät, ist, dein Portfolio in Ruhe zu lassen – es sei denn, du stockst es auf. In diesem Zusammenhang sind Abschwünge an der Börse ein guter Zeitpunkt, um dein Portfolio aufzubauen, denn du kannst Aktien relativ günstig kaufen.

Aber auch wenn du diese Gelegenheit nicht nutzt, solltest du alles daran setzen, deine Investitionen unangetastet zu lassen, wenn die Volatilität zunimmt und die Aktienwerte einbrechen. Das hilft dir, deine langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und gleichzeitig unnötige Verluste zu vermeiden, die dir nur finanziell schaden.

Der Artikel Warum mich die jüngste Volatilität an der Börse nicht beunruhigt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 05.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021