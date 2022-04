Warum man sich lieber nicht vom Gold verführen lassen sollte

Irgendwo habe ich sie noch: eine goldene Viertelkrügerrandmünze, gekauft 1980 oder 1981. Damals schien es eine gute Idee zu sein – aber damals, in meinen späten Zwanzigern, habe ich auch viele Dinge getan, die mir heute nicht mehr ganz so vernünftig erscheinen.

Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund für den Kauf war. Aber ich denke jedes Mal an diesen Krügerrand, wenn – wie jetzt – geopolitische Spannungen oder Finanzkrisen den Ruf nach Anlegern laut werden lassen, einen Teil ihres Vermögens in Gold zu halten.

Auf einer Ebene kannst du den Reiz erkennen. In bestimmten Teilen der Welt mag ein wenig Gold sehr praktisch sein – ein Wertspeicher, das einigermaßen tragbar ist und in Bezug auf die Begehrlichkeit mit harten Währungen wie dem US-Dollar gleichzusetzen ist.

Aber für den Rest von uns – Investoren wie du und ich zum Beispiel – muss ich noch überzeugt werden.

Auf jeden Fall habe ich nach dem ersten Kauf von einem Viertelkrügerrand nie wieder etwas von dem Zeug gekauft. Weder physisch, noch als ETF.

Schlechte Rendite

Gold kann eine lausige Investition sein. Es wird nicht verzinst, kann verloren gehen oder gestohlen werden und im Wert sinken. Wenn du Ende Februar, zum Zeitpunkt der Invasion in der Ukraine, in Panik gekauft hättest, würdest du heute auf einem Verlust von 7 % sitzen.

Sollte der Goldpreis auf seinen Durchschnittswert von 2021 zurückfallen, würde sich dieser Verlust auf 13 % erhöhen. Fällt er auf das Niveau von 2017-2018, wären es 40 %. Das ist ein ziemlicher Schlag für etwas, das ein „sicherer Wert“ sein soll.

Und um die Sache noch schlimmer zu machen: Wenn du mehr als nur eine kleine Menge von dem Zeug hast, wirst du wahrscheinlich für die sichere Lagerung in einem Tresor bezahlen wollen. Wir von Motley Fool sind der Meinung, dass sich eine gute Investition lohnen sollte, wenn du sie hältst, und nicht umgekehrt.

Aber in Zeiten hoher Inflation – oder starker Renditen auf den Aktienmärkten – gibt es noch ein weiteres Problem mit Gold: die Opportunitätskosten für das Halten von Gold.

Lass dein Geld für dich arbeiten

Der Begriff „Opportunitätskosten“ ist für dich vielleicht neu, obwohl er Wirtschaftswissenschaftlern sehr vertraut ist. Im Grunde sind es die Kosten, die entstehen, wenn du etwas nicht tun kannst, weil du bereits etwas anderes getan hast.

Und die Opportunitätskosten einer Investition in Gold bestehen darin, dass du das Geld nicht anderweitig investieren oder auf andere Weise davon profitieren kannst.

Bank of England räumt nun ein, dass die Inflation in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich zweistellig sein wird. 10 %? 11 %? 12 %? Wer weiß das schon?

Mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn die Inflation, die anhand des Einzelhandelspreisindex (RPI) gemessen wird, 14 % erreichen würde.

Willst du in einem solchen Umfeld wirklich dein Vermögen in Anlagen stecken, die nichts einbringen? Zum Beispiel in Gold oder – um das Argument fortzuführen – auf Sparkonten, die nur 1 % Zinsen bringen (wenn du Glück hast).

Einkommen plus Vermögenserhalt

Stattdessen halte ich in einem solchen Umfeld den Aktienmarkt für sehr sinnvoll.

Eine Kombination aus soliden, verlässlichen Dividendenunternehmen, die in einer Zeit, in der zusätzliches Geld sehr nützlich sein könnte, ein Einkommen abwerfen, und einigen Titeln, die aus Sicht des Vermögenserhalts auf Kapitalzuwachs abzielen.

Denn bei einer zweistelligen Inflationsrate hat der reale, d. h. inflationsbereinigte Vermögenserhalt eine hohe Priorität. Frag einfach jeden, der in den 1970er und 1980er Jahren mit ansehen musste, wie früher wohlhabende Rentner immer ärmer wurden.

Probleme für Aktien in seltsamen Zeiten

Wo genau würde ich jetzt nach dem zukünftigen Kapitalzuwachs suchen? Ich denke, ich würde mit den angeschlagenen Aktien beginnen, die von Covid-19 schwer getroffen wurden, und dann mit Aktien nachziehen, von denen die Anleger erwarten, dass sie sich in einem wirtschaftlichen Klima, in dem die verfügbaren Einkommen der Verbraucher unter Druck stehen, schlecht entwickeln.

Die Pub- und Brauereigruppe Marston’s zum Beispiel. Senior, der Komponenten für die Flugzeughersteller der Welt liefert. Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce. Greggs, die High Street Bäckerei, Marks & Spencer.

Und so weiter und so fort: anständige, solide Unternehmen – aber Unternehmen, die unbestreitbar unter den seltsamen Zeiten leiden, in denen wir leben.

Aber eines Tages wird die Sonne wieder scheinen. Und ich glaube, dass ihre Aktienkurse dann wieder steigen werden.

Motley Fool UK hat Marstons und Senior empfohlen.

Dieser Artikel wurde von Malcolm Wheatley auf Englisch verfasst und am 02.04.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

