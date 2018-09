Warum man Markisen im Herbst kaufen sollte (FOTO)

Augsburg (ots) -(tdx) Nicht nur Hartgesottene lieben es, in der kühlen Jahreszeitsonnige Tage im Freien zu genießen - Markise raus, Heizstrahler anund in eine Wolldecke einwickeln. Und: im Vergleich zum Sommer sindAnschaffungskosten niedriger und Lieferzeiten kürzer.Auch wenn es nicht das typische Wetter ist, um es sich auf Balkonund Terrasse gemütlich zu machen, lohnt sich gerade im Herbst derKauf einer Markise. Zum einen finanziell - das Sommergeschäft istvorüber. Jetzt lässt sich das eine oder andere Schnäppchen machen.Zudem sind die sonst wochenlangen Wartezeiten bis zu Lieferung undMontage deutlich kürzer. Aber nicht nur der Preis spricht für eineNeuanschaffung. Im Herbst und Winter laden viele sonnige Tage zumVerweilen im Freien ein. Auch wenn die Kraft der Sonne samtUV-Strahlung geringer ist, bieten Markisen einen guten Blendschutz.Besonders geeignet sind Gelenkarmmarkisen mit absenkbarem Volant, dievollautomatisch oder mittels Kurbel aus- und eingefahren werdenkönnen. Bei tiefstehender Sonne sind Ausstellmarkisen von Vorteil.Sie lassen sich deutlich steiler einstellen und sogar komplettsenkrecht positionieren.Selbst an trüben, regnerischen Tagen sind Balkon und Terrassebeste Orte, um die tägliche Portion Frischluft zu tanken. Einestabile, wasserfeste Markise schützt problemlos vor Herbstregen.Kombiniert mit seitlichen Elementen wird auch Wind abgehalten.Wichtig ist neben einem hochwertigen und witterungsbeständigen Modelldie fachmännische Montage. Markisen müssen fest und sicher imMauerwerk verankert werden, damit sie viele Jahre lang Freudebereiten können.Bei allen Vorteilen, eines kann die Markise nicht - Wärme spenden.Hier heißt es also: dicke Kissen, eine Wolldecke oder ein Schaffellauf die Gartenmöbel und schon ist die gemütliche Sitzecke perfekt.Alternativ gibt es Infrarot-Heizstrahler, die für wohlige Wärmesorgen. Dann steht der Herbstzeit im Freien nichts mehr im Weg.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell