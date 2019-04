Warum log Torsten Bröhan beim Verkaufspreis für seine Designklassiker-Sammlung an die Stadt Hangzhou?

Berlin (ots) - 2015 verklagte der Sammler Torsten Bröhan denMedienmacher Marcus Johst und versuchte Berichterstattung zuverhindern. Dabei belog er augenscheinlich das Gericht.Es ging um den Verkauf von Torsten Bröhans umfangreicherDesignsammlung aus 7.000 Einzelstücken an die chinesische StadtHangzhou. Johst schrieb darüber auf seinem Blogwww.torsten-broehans-million-dollar-secret.comViele chinesische und internationale Medien hatten berichtet, dassdie Sammlung für 55 Mio. Euro verkauft worden sei. So auch Johst, dermeinte, sich auf diese Artikel berufen zu können. Anlass derBerichterstattung war die Klage des Berliner UnternehmensberatersStephan Balzer gegen Torsten Bröhan vor dem Landgericht Berlin, derfür die Vermittlung des Sammlungsverkaufs an die Stadt Hangzhou dievereinbarte Provision von 10% forderte. Aktenzeichen: 28 O 14/14.Bröhan setzte jedoch beim Hamburger Landgericht durch, dass MarcusJohst den Geldbetrag nicht nennen darf. Aktenzeichen: 324 O 256/15.Um vor der zuständigen Richterin seine Glaubwürdigkeit zuuntermauern, gab Bröhan diese Eidesstattliche Versicherung ab:"In Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen Versicherung erkläreich hiermit zur Vorlage bei Gericht an Eides statt: ... Derangebliche Kaufpreis von EUR 55 Mio. Euro ... ist um mehr als 10Prozent falsch..."Marcus Johst musste die entsprechenden Textpassagen löschen undhatte erhebliche Kosten zu tragen.Generell gilt: Wer in Deutschland vor Gericht eine EidesstattlicheVersicherung abgibt und dabei lügt und seinem Prozessgegner Schadenzufügt, begeht Prozessbetrug und riskiert eine Freiheitsstrafe vonbis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe.Ende 2018, als sich Torsten Bröhan noch immer mit seinemehemaligen Berater Stephan Balzer um die Provision aus demSammlungsverkauf nach Hangzhou stritt, ließ Torsten Bröhan seinenAnwalt Ralf Kemper dem Gericht Folgendes vortragen:"...wird die Auskunft dahingebend gegeben, dass die zwischen derBröhan Art Design Ltd. und der China Academy of Arts vereinbarteKaufsumme 55 Mio. Euro betragen hat..."Also doch: 55 Mio. Euro Kaufpreis.Warum log Bröhan als er gegen Johst prozessierte? Auf eineentsprechende Anfrage reagierte Torsten Bröhan nicht.Inzwischen fällte das Berliner Landgericht im Streit Balzer gegenBröhan ein Urteil: Torsten Bröhan muss Stephan Balzer für dieVermittlung seiner Designklassiker-Sammlung an die Stadt Hangzhoueine Provision in der Höhe von 5,5 Mio. Euro zuzüglich Zinsen zahlen.Insgesamt schuldet Bröhan an Balzer rund 6,5 Mio. Euro, lautet dieEntscheidung des Richters. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.Bröhans Anwalt kündigte an, dass sein Mandant in Berufung gehenwolle.Marcus Johst bereitet rechtliche Schritte gegen Torsten Bröhanvor.Das Blog www.torsten-broehans-million-dollar-secret.com ist einAngebot des Medienmachers und Kommunikationsberaters Marcus Johst.Pressekontakt:Marcus Johst, Haus der Bundespressekonferenz, Büro 2408,Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, Tel.: +49 173 2457313,E-Mail: marcus@johst.comOriginal-Content von: Torsten Bröhans Million Dollar Secret, übermittelt durch news aktuell