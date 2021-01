Warum kauft Roku Videoinhalte?

Ende letzter Woche gab Roku (WKN:A2DW4X) bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Quibi, der gescheiterten Short-Form-Streaming-Plattform, getroffen hat, um deren Inhalte exklusiv auf dem Roku Channel zu hosten. Als Betriebssystem für internetfähige Fernseher (CTVs) war es wahrscheinlich eine kleine Überraschung, dass Roku so aggressiv Inhalte aufkauft.

Aber ist es der richtige Schritt für die Zukunft ? Lass uns das untersuchen.

Das aktuelle Geschäftsmodell von Roku

Um zu verstehen, warum Roku den Katalog von Quibi kauft, müssen Investoren die Geschäftsstrategie verstehen. Roku verkauft USB-Sticks und Mediaplayer, die es Fernsehern ermöglichen, sich mit seinem Betriebssystem (OS) zu verbinden, und arbeitet mit Herstellern zusammen, um Fernseher mit vorinstalliertem Betriebssystem zu verkaufen. Die Umsätze aus dem Geräteverkauf bilden das Segment der Player-Umsätze in Rokus Geschäftsberichten. Im letzten Quartal beliefen sich die Umsätze mit Playern auf 132,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 62 % im Jahresvergleich entspricht und 29,3 % der Gesamteinnahmen von Roku ausmacht.

Die anderen 70,7 % des Roku-Geschäfts und das Segment, das die Investoren am genauesten verfolgen sollten, sind die Plattformeinnahmen. Das ist Geld, das das Unternehmen durch Werbung, Umsatzbeteiligungen mit Streaming-Diensten und alles andere, was mit der Nutzung des TV-Betriebssystems selbst verbunden ist, einnimmt. Im letzten Quartal stiegen die Plattformeinnahmen um 78 % im Jahresvergleich auf 319,2 Millionen US-Dollar.

Aber wenn wir weiter unten in der Gewinn- und Verlustrechnung schauen, sehen wir, dass die Umsätze mit den Playern zwar einen beträchtlichen Teil des Umsatzes von Roku ausmachen, aber nur einen kleinen Teil des Bruttogewinns ausmachen. Im letzten Quartal brachte das Segment nur 20 Millionen US-Dollar Bruttogewinn ein (eine Bruttomarge von 15 %), gegenüber 195 Millionen US-Dollar Bruttogewinn (eine Bruttomarge von 73 %) für das Plattformsegment. Das zeigt, dass Roku seine Hardware fast wie einen Verlustbringer behandelt, mit dem Ziel, das meiste Geld durch Werbung zu verdienen.

Bis jetzt hat diese Strategie hervorragend funktioniert. Das Unternehmen gab gerade bekannt, dass es Ende 2020 51,2 Millionen aktive Konten hatte, 14 Millionen mehr als 2019, und geschätzte 58,7 Milliarden Streaming-Stunden im letzten Jahr, 55 % mehr als im Jahresvergleich. Die aktiven Konten von Roku liegen leicht vor den 50 Millionen aktiven Nutzern von Amazon Fire TV. Es sieht so aus, als ob es ein Rennen zwischen zwei Unternehmen geworden ist, um zu sehen, wer den CTV OS-Raum anführt, zumindest in Amerika.

Aber kann der Content-Katalog von Quibi oder der Kauf anderer Videoinhalte Roku helfen, seine Plattform-Ambitionen zu erreichen?

Ist der Kauf von Inhalten die richtige Strategie für Roku?

Eine der Werbestrategien von Roku ist das Wachstum des Roku Channels, seines werbefinanzierten Streaming-Dienstes, der für jeden kostenlos nutzbar ist. Die Inhalte von Quibi werden auf dem Roku Channel neben den 40.000 kostenlosen Filmen und 150 kostenlosen TV-Sendungen, die bereits auf dem Dienst verfügbar sind, zu finden sein.

In der Pressemitteilung, in der die Übernahme der Quibi-Inhalte angekündigt wurde, erwähnte Roku, dass geschätzte 61,8 Millionen Menschen nun Zugang zum Roku Channel haben. Warum ist das wichtig? Da die Mehrheit der Streaming-Dienste werbefrei ist (man denke an Netflix, Amazon Prime Video, AT&T‘s HBOMax, etc.), dachte Roku wahrscheinlich, dass es den werbegestützten Markt selbst vergrößern muss. Ein großer Teil davon wird über den Roku Channel erfolgen. Es ist zu erwarten, dass das Unternehmen weiterhin billige oder zweitklassige Inhalte kaufen wird, um das Wertversprechen des Dienstes zu verbessern. Es besteht keine Notwendigkeit, ein internes Studio aufzubauen, das Milliarden von Dollar pro Jahr für Premium-Inhalte ausgibt (überlassen wir das Netflix), aber es wird trotzdem irgendeine Art von Inhalten finden müssen, um die Nutzer zu überzeugen.

Insgesamt sieht die Übernahme von Quibi zwar zunächst seltsam aus, passt aber genau zu Rokus Plan, den werbegestützten Streaming-Video-Markt zu vergrößern. Mit fast 62 Millionen Menschen, die den Roku Channel regelmäßig nutzen, hat das Unternehmen die Größe, um den Kauf von Inhalten wie Quibi lohnenswert zu machen. Dies wiederum sollte es Roku ermöglichen, seine Werbeeinnahmen in den kommenden Jahren zu steigern.

