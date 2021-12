Warum ist die Starbucks-Aktie wieder in den Schlagzeilen?

Die Starbucks Corp (NASDAQ: SBUX) ist in China ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten. Marktaufsichtsbehörden haben kürzlich Starbucks-Filialen in acht chinesischen Städten inspiziert. Die Marktaufsichtsbehörde von Suzhou untersuchte 226 Geschäfte und stellte in 18 von ihnen Unregelmäßigkeiten fest.

Nach Angaben der Behörde wurden unmaskierte Mitarbeiter, abnorme Verkaufszahlen und offene Mülleimer festgestellt. Die zuständigen Behörden überprüften auch Starbucks-Filialen in Großstädten wie Shanghai, Nanjing, Changsha



