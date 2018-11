Warum ist Netflix im Oktober um 19 % gefallen?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktien von Netflix (WKN:552484) fielen im Oktober stetig, obwohl das Unternehmen starke Gewinne und ein starkes Kundenwachstum verzeichnete. Es ist schwer, den Rückgang auf eine bestimmte Kennzahl zu schieben, obwohl die Aktionäre über die anhaltend hohen Ausgaben besorgt sein könnten. Stattdessen ist es eher eine allgemeine Reaktion auf ein Unternehmen, das sich einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sieht.

Was bisher geschah

Der Streaming-Riese steigerte den Umsatz von 2,9 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal 2017 auf knapp 4 Mrd. US-Dollar im gleichen Zeitraum dieses Jahres. Außerdem wurden im Berichtszeitraum rund 6 Mio. Kunden hinzugewonnen. Das einzig Negative, das man den neuen Zahlen wirklich entnehmen kann, ist, dass die Marktabdeckung in den Vereinigten Staaten nahe ihrem Höhepunkt zu sein scheint. Netflix hat im dritten Quartal rund 1 Mio. zahlende US-Kunden hinzugewonnen, was einer Gesamtzahl von 58,46 Mio. entspricht.

Und jetzt?

Netflix sah im dritten Quartal, dass sich der freie Cashflow in die falsche Richtung bewegte. CEO Reed Hastings erklärte im Aktionärsbrief, was passiert ist.

„Der freie Cashflow betrug im dritten Quartal -859 Mio. US-Dollar gegenüber -465 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Zur Erinnerung: Unser wachsender Mix aus selbst produzierten Inhalten, der von uns verlangt, dass wir Inhalte während der Produktionsphase vor der Veröffentlichung auf Netflix finanzieren, ist der Hauptgrund für unseren Working-Capital-Bedarf, der die Lücke zwischen unserem positiven Nettoergebnis und unserem Defizit beim freien Cashflow schafft.“



Hastings bemerkte auch, dass der freie Cashflow „näher an -3 Mrd. US-Dollar als an -4 Mrd. US-Dollar für das Gesamtjahr 2018“ liegen würde. Das steht im Einklang mit den Plänen und Prognosen, hat jedoch zusammen mit dem drohenden Schatten von Walt Disneys Streaming-Plänen wahrscheinlich den Aktienkurs beeinträchtigt. Ende September stand die Aktie bei 374,13 US-Dollar und fiel dann bis Ende Oktober auf 301,78 US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 19 %, so die Daten von S&P Global Market Intelligence.

Wie geht es jetzt weiter?

Hastings ist langfristig orientiert. Netflix gibt viel Geld aus, um die größtmögliche Anzahl von Nutzern auf der ganzen Welt für sich zu gewinnen. Originalinhalte führen zu Cashflow-Defiziten. Irgendwann wird das Unternehmen jedoch von einem großen Archiv beliebter Programme profitieren, aber dieser Content muss erst einmal aufgebaut werden. Das mag in den nächsten Jahren nicht der Fall sein, aber irgendwann wird der Bedarf an neuen Inhalten geringer werden.

Originalinhalte werden auch dazu beitragen, Disney abzuwehren. In Wirklichkeit wird der neue Dienst des Mäusekonzerns wahrscheinlich Marktanteile von den Streaming-Diensten der zweiten Stufe gewinnen, und seine Existenz kann das Publikum für Netflix steigern, indem er mehr Leute dazu bringt, endlich vom Kabelfernsehen auf Streaming umzustellen.

Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 11.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.