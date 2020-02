Warum ist die KVB Finanz so günstig?

Limburg (ots) - Bei der Suche nach einem passenden Kredit stolpern Interessentenüber viele Anbieter. Die Hausbank kommt Kreditnehmern meistens als ersteAnlaufstelle in den Sinn. Darüber hinaus ist es verlockend Konditioneneigenständig im Internet zu vergleichen. Beide Varianten können entscheidendeNachteile bedeuten, weshalb es sich lohnt auf die professionelle Unterstützungvon Finanzvermittlern zu vertrauen.Warum ist die Hausbank nicht immer die günstigste Option?Bei der Suche nach einem Kredit mit guten Konditionen, ist es empfehlenswert,sich nicht ausschließlich auf die Hausbank zu verlassen. Die Konditionenunterscheiden sich häufig enorm von Bank zu Bank, sodass es sich lohnt einendetaillierten Vergleich zu ziehen, zumal auch die Vergabekriterien bei vielenBanken variieren. Viele Sparkassen bieten zum Beispiel eine Sollzinsbindung vonlediglich zehn Jahren an. Dies ist für alle zum Nachteil, die ihre Finanzierungmit kleinen Raten starten möchten und daher über eine längere Zeit finanzieren.Darüber hinaus stellen einige Banken keine Finanzierungen für Gebäude mitDenkmalschutz zur Verfügung. Besitzer von älteren Schmuckstücken oder jene, diees werden wollen, müssen sich gegebenenfalls anderweitig erkundigen, umEigenheim zu erwerben, sanieren oder renovieren. Auch die Beantragung einesFörderkredites kann bei der Hausbank zu einem hohen bürokratischen Aufwandwerden, da zuvor einige Berechnungen notwendig sind, um ein passgenauesFörderprogramm zu finden. Dazu kommt, dass Antragsteller mit einem höherenEigenkapital und Einkommen in der Regel einen besseren Zinssatz erhalten, wobeisich die Angebote hinsichtlich der Einkommensgrenze je nach Anbieter starkunterscheiden. Es kann passieren, dass einige vergebliche Termine bei denFinanzberatern der Hausbank stattfinden, die nicht nur viel Zeit kosten, sondernauch nicht zum gewünschten Ziel - einem Kredit mit den besten Konditionen -führen.Erfahrung zahlt sich aus: Professionelle und günstige FinanzvermittlungKreditvermittler sind - im Gegensatz zu Banken - nicht an die Angebote einesbestimmten Unternehmens gebunden, sondern können bankenübergreifend tätigwerden. Damit stellen Vermittler sicher, dass sie ohne Kompromisse das besteFinanzierungspaket für ihre Kunden finden, welches optimal zur persönlichenLebenssituation passt. Finanzinstitute sparen durch Vermittler Bearbeitungs- undPersonalkosten, weshalb die Zinsen bei Kreditvermittlern niedriger sind. Davonprofitieren die Kunden, wenn sie sich für einen Finanzierung entschieden habenund es entstehen keine unkalkulierbaren Kosten. Warum beispielsweise die KVBFinanz im Vergleich zu Banken so günstig ist, hängt damit zusammen, dass siesich am Wettbewerb der freien Wirtschaft orientiert und ihr die jahrelangeKooperation mit Banken zugutekommt. Dabei ist egal, ob eine längere Laufzeit beiniedrigeren Raten, eine kürzere Laufzeit bei höheren Raten oder auch die Optionzur Ratenpausierung gewünscht ist - gemeinsam mit den Kunden wird das besteAngebot aus dem breiten Portfolio gewählt. Die Mitarbeiter der KVB Finanz wissenaufgrund ihrer langjährigen Erfahrung auch genau, welche Baufinanzierung sichfür welches Bauvorhaben am besten eignet und am lukrativsten für die Kunden ist.Parallel dazu haben die Experten immer auch mögliche bestehendeVerbindlichkeiten im Blick und prüfen, ob die Konditionen noch angemessen sind.Die Erfahrung zeigt, dass ältere Kreditverträge oft schlechtere Konditionen undhöhere Zinsen haben als aktuelle. Die Finanzexperten helfen ihren Kunden, denalten Kredit zu tilgen und die Gesamtschuld der Verbindlichkeiten in einen neuenKredit zu günstigeren Konditionen zusammenzufassen. Die Vorteile, die aus einerUmschuldung resultieren, liegen auf der Hand: Monatlich wird lediglich eineeinzige Rate abgezahlt, es kann wertvolles Geld gespart werden und dieFinanzplanung ist nachhaltig organisiert.Unter das Stichwort Finanzplanung fällt auch, die etwaige Baufinanzierunggenaustens zu analysieren. Läuft die erste Sollzinsbindung nämlich aus, währendnoch eine Restschuld weiterfinanziert werden muss, wird umgehend eineAnschlussfinanzierung benötigt. Die Baufinanzierung muss dann mit einem neuenKredit fortgeführt werden, der eine neue Zinsbindung zu anderen Zinsen enthält.Es besteht jedoch das Risiko, dass die Zinsen angestiegen sind und dieFinanzierung somit teurer wird. Mit einem Forward-Darlehen der KVB Finanzerhalten Darlehensnehmer die Möglichkeit, dieses Risiko zu umgehen und sichbereits im Vorfeld zu einem günstigen Zeitpunkt einen niedrigen Zinssatz zusichern.Vorsicht vor unseriösen KreditangebotenIm Dschungel der Kreditangebote - egal ob online oder in einer Filiale - könnenVerbraucher schnell den Überblick verlieren. Dabei bedeutet der niedrigsteZinssatz für Kreditnehmer noch lange nicht, dass es sich um das beste Angebothandelt. Auch die Laufzeit und die Bedingungen für Sondertilgungen sindrelevant, wenn es darum geht ein Angebot zu evaluieren. Grundsätzlich solltenKreditinteressenten bei der Eigenrecherche vorsichtig sein, denn die konkreteKreditanfrage, inklusive der Ratenpläne unterschiedlicher Banken, kann alsNegativpunkt in der Schufa verzeichnet werden.Manch ein Kreditanbieter lockt mit nahezu traumhaften Konditionen, die sich imNachhinein als falsche Versprechen entpuppen können. Tritt dies im schlimmstenFall ein, werden die Sorgen schnell groß. Betroffene müssen sich dann mit vielenFragen beschäftigen: "Wie soll ich die hohe Schlussrate bezahlen?", "Warumgelten die Null-Prozent-Zinsen auf einmal nicht mehr?" und "Warum sind dieVertragszinsen doch viel höher als die Werbezinsen?", um nur einige Beispiele zunennen. Auch Werbeversprechen wie "direkte Auszahlungsgarantie" sollten nichtunterschätzt werden. Oftmals verbergen sich dahinter hohe Zinsen und schlechteKonditionen, da sich Online-Kredit-Anbieter das Risiko, an unbekannte PersonenGeld zu verleihen, teuer bezahlen lassen. Entsprechend solltenKreditinteressenten achtsam bei der Wahl eines Anbieters sein und mit einemkritischen Auge mögliche Angebote und Verträge prüfen. Wechselt derAnsprechpartner beispielsweise regelmäßig, beantwortet die Fragen nicht oder istoft nicht erreichbar, können das erste Indizien dafür sein, dass es sich umeinen unseriösen Anbieter handelt.In guten Händen bei der KVB FinanzBei der KVB Finanz steht jedem Kunden ein erfahrener Finanzexperte zur Seite. Dadas Familienunternehmen weiß, wie wichtig die persönliche Nähe für gegenseitigesVertrauen ist, stellen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden in den Mittelpunkt undpunkten mit einem All-Inclusive-Service. Der Service reicht von der Ermittlungeines passenden Kreditangebots für einen Kleinkredit, über die Ermittlung einerindividuellen Baufinanzierung bis hin zur lebenslangen Betreuung in finanziellenFragen. Der große Vorteil ist, dass die KVB Finanz ihre Kunden zu Hause besucht,um über die Möglichkeiten einer Finanzierung zu sprechen. Die Finanzexperten derKVB Finanz haben dabei nicht nur den Anspruch ihre Kunden bestens zu kennen,sondern pflegen auch einen guten, persönlichen Kontakt zu Banken undKreditgebern, um ein größtmögliches Portfolio an Angeboten zusammenzustellen.Sie sind Profis, wenn es darum geht, für Ihre Kunden die bestmöglichenKonditionen auszuhandeln. Kunden brauchen keine Angst haben, dass sich derprofessionelle Vergleich von Angeboten negativ auf ihre Schufa auswirkt, denndie KVB Finanz erhält eine schufaneutrale Auskunft. Ihre langjährige Erfahrungseit über 40 Jahren hilft ihnen stets dabei, einen Weg zu finden, finanzielleEngpässe mit Hilfe einer langfristigen Lösung zu lösen, anstatt Problemelediglich kurzfristig mit Kleinkrediten ohne Schufa zu überbrücken. Für dieProfis hat Priorität, eine Finanzierung zu finden, die optimal zu ihren Kundenpasst, um sie darüber hinaus mit einer gut organisierten Finanzplanung für einesichere Zukunft zu wappnen.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVBFinanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnittenauf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelleFamilienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen imabsoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität undVerantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denktund handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134676/4514077OTS: KVB FinanzOriginal-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell