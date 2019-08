Warum innovative Medikamente kosten, was sie kosten

München (ots) - Krankheiten, die bisher nicht oder nursymptomatisch behandelt werden konnten, werden therapierbar: Wir sindZeugen eines außergewöhnlichen Innovationsschubes. NeuartigeWirkprinzipien, wie sie in Immun- oder Gentherapien zum Ausdruckkommen, stehen aber auch wegen ihrer Preise unter Druck.http://ots.de/bh6sD5Es ist eine Krankheit mit verheerenden Folgen - ein Gendefektraubt Kleinkindern die Chance auf Leben und ihren Eltern jedeHoffnung. Zumindest galt das bis zum Jahr 2017. Seitdem gibt es zurBehandlung der Spinalen Muskelatrophie (SMA) - bisher die häufigstegenetisch bedingte Todesursache bei Säuglingen - ein Medikament. Esist das erste seiner Art. Für die Eltern und ihre Kinder dürfte esschlicht Alles bedeuten, denn die Babys haben nun die Chance, sichnormal zu entwickeln. Jahrzehnte der Forschung stecken in dem sogenannten Antisense-Oligonukleotid.Doch nun geht es Schlag auf Schlag. Eine Gentherapie gegen SMA istin den USA bereits zugelassen und ein weiteres Arzneimittel wirdvoraussichtlich kommendes Jahr zur Verfügung stehen. Für diePatienten und ihre behandelnden Ärzte bedeutet das: Von "Null" auf"Therapieoptionen" in kürzester Zeit. Für das Unternehmen Biogen istes eine andere Rechnung. Die Exklusivität auf dem SMA-Markt dürftebald dahin sein - und das hat natürlich Auswirkungen auf dieerwarteten Einnahmen.Neue Medikamente, wo es vorher keine gab: "Eine fantastischeNachricht."Dr. Wolfram Schmidt, Geschäftsführer bei Biogen Deutschland, nimmtdas sportlich: "Zunächst einmal gilt: Dass es für diese selteneKrankheit, für die es vor gerademal zwei Jahren nicht einmal einezugelassene Therapie gab, nun sogar Therapieoptionen geben wird, isteine fantastische Nachricht für die Betroffenen und ihreAngehörigen." Trotz der ins Haus stehenden Konkurrenz ist erüberzeugt von seinem Medikament, auch weil Ergebnisse von Studien beifrüh behandelten Säuglingen, die zwar einen nachgewiesenen Gendefekt,aber noch keine Symptome zeigen, selbst SMA-Experten überraschthaben: Die Kinder haben nicht nur alle überlebt. Eine große Mehrheitvon ihnen kann ohne Hilfe gehen. Und ja, die Behandlung mit demArzneimittel kostet Geld.Neue Arzneimittel: Was definiert den Preis?Anders als viele glauben, braucht ein Unternehmen wie Biogen dieEinnahmen seiner zugelassenen Arzneimittel aber nicht in ersterLinie, um die investierten Gelder der vergangenen Jahre oderJahrzehnte hereinzubekommen. "Gerade F&E-Kosten eignen sich nicht zurPreissetzung oder zur Rechtfertigung von Preisen", schreibt derÖkonom Dr. Andreas Jäcker vom Unternehmen Celgene in einem Beitragfür die Zeitschrift Recht und Politik im Gesundheitswesen (RPG). "Eshandelt sich nämlich um sogenannte 'versunkene Kosten' ('Sunk Costs')die nicht mehr entscheidungsrelevant sind." Das heißt zwar nicht,dass die eingesetzten Forschungsgelder für die Preisfestsetzung garkeine Rolle spielen, aber eben keine entscheidende. Andere Faktorensind viel wichtiger: Welchen Nutzen haben Patienten von dem neuenMedikament? Was bedeutet es gesamtgesellschaftlich? Auch diePatientenpopulation fließt ein in eine solche Rechnung - das gilt vorallem bei seltenen Erkrankungen, aber nicht nur: Gerade derallgemeine Trend zur Stratifizierung in immer kleinerePatientengruppen hat Auswirkungen auf die Einnahme-Potenziale einesMedikamentes - und damit auch auf den Preis. Ein weitererEntscheidungsfaktor: Die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen.Wer auf den Preis einer Arzneimittelinnovation schaut, verdrängtoft, dass hinter jedem zugelassenen Medikament eine ganze Armada vonWirkstoffen zurückgeblieben ist, die es nicht geschafft haben. Auchdiese Programme kosten Geld und auch davon kann man bei Biogen einLied singen: Gerade erst hat das US-Unternehmen Phase III-Studien zueinem vielversprechenden Präparat einstellen müssen - eine geplatzteHoffnung für viele Alzheimer-Patienten in der ganzen Welt. Nocheinmal Dr. Wolfram Schmidt: "Viele sagen, das hat die Forschung vonzwölf Jahren vernichtet. Ich sage: Das stimmt nicht. Wir haben in denProgrammen so viel gelernt - und davon werden die fünfAlzheimer-Kandidaten profitieren, die wir in der Pipeline haben."Schmidt macht deutlich: "Ich werde oft gefragt: Findet ihr eigentlichnoch Investoren, die bereit sind sich finanziell in das AbenteuerAlzheimer zu stürzen?"Nun, einfacher dürfte es nicht geworden sein, aber es zeigt eines:Nur wirtschaftlich gesunde Unternehmen sind überhaupt in der Lage,die Entscheidung für solche Risiko-Programme zu treffen. Auf dasBeispiel von Biogen übertragen bedeutet das: Nur wenn das Unternehmenmit seinen zugelassenen Arzneimitteln erfolgreich ist, kann esMilliarden in die Forschung stecken. Umgekehrt heißt das: Wer diePreise von Arzneimittelinnovationen pauschal verdammt und deshalbnach Kürzungen ruft, der könnte die Innovationsdynamik empfindlichstören. Das wäre nicht nur für Alzheimer-Patienten eine schlechteNachricht.Mukoviszidose: Erste Arzneimittel, die die Krankheit an der WurzelpackenSzenenwechsel. In London tagt das Health and Social Care Committeedes englischen Parlaments (http://ots.de/1LLjYP). Geladen ist Dr.Jeffrey Leiden. Der Mediziner ist CEO von Vertex Pharmaceuticals. Erhat eine Mission. Das US-Unternehmen gehört nicht zu den Großen derBranche, aber es hat bereits groß Medizingeschichte geschrieben.Vertex ist das erste und bisher einzige Unternehmen, dem es gelungenist, Medikamente gegen die Ursachen der Cystischen Fibrose (CF) zuentwickeln, hierzulande als Mukoviszidose bekannt. CF ist diezweithäufigste vererbbare Stoffwechselerkrankung; einelebensverkürzende Multisystemerkrankung, bei der bis vor wenigenJahren nur die Symptome behandelt werden konnten. Sie tritt bei einemvon rund 2.000 Neugeborenen auf. In Deutschland sind rund 6.500Menschen betroffen, darunter viele Kinder.Die Ausschussmitglieder wollen von Leiden wissen, warum seineMedikamente so teuer sind. Das englische Gesundheitssystem hat ihmfür eines seiner CF-Medikamente einen Erstattungsbetrag angeboten,der, so Leiden, 90 Prozent unter dem liegt, den er bereits mit 17anderen Ländern (Stand: März 2019) verhandelt hat. "Das ist derPreis, den das System heute für ein 25 Jahre altes Medikament zubezahlen bereit ist, das lediglich Symptome der Erkrankungbehandelt", merkt Leiden in dem Hearing an. Nach eigenen Angaben hater Englands Gesundheitssystem NHS bereits "the best offer in theworld" angeboten, einfach weil dort die Prävalenz für die Erkrankungbesonders hoch ist: Zwölf Prozent aller bekannten CF-Patienten derWelt leben hier. In Deutschland ist das Gesundheitssystem bereit insolche Innovationen zu investieren. Drei der neuartigen CF-Therapienstehen Patienten hier inzwischen zur Verfügung, wodurch Kinder - jenach Genmutation - bereits ab einem Alter von einem Jahr behandeltwerden können.Länder wie England sind noch nicht so weit. Leiden macht folgendeRechnung auf: Sollte sein Unternehmen den 90-prozentigen Abschlag inEngland akzeptieren, rechnet er damit, dass die Länder, mit denen erbereits Abkommen geschlossen hat, an seine Tür klopfen und sagen: Daswollen wir auch. Weltweit würden die Einnahmen von Vertex schrumpfen:"Unglücklicherweise würde uns das nicht erlauben, die nächsteGeneration von CF-Medikamenten zu entwickeln. Es würde keineDreifach-Kombination geben, die künftig dem Großteil der Betroffenenhelfen kann und die ich Patienten auf der ganzen Welt versprochenhabe. Es würde keine Gentherapie geben, die die Heilung bedeutenkönnte. Und es gäbe keine Therapien gegen Krankheiten wieSichelzellenanämie, an der wir forschen." Denn Vertex müsste dannseine Geschäftstätigkeit in den nächsten drei bis fünf Jahreneinstellen, sagt er. Zurzeit steckt Vertex pro Jahr über eineMilliarde US-Dollar in seine Forschungsprogramme.Leidens Sätze sind eine in Worte gesetzte Zusammenfassung desGeschäftsmodells von forschenden Pharma- und Biotech-Unternehmen."Das ist das Geschäftsmodell. Wir investieren auf Basis vonPrivatinvestitionen für viele Jahre zu einem hohen Risiko und wennwir profitabel werden, graben wir uns Stück für Stück aus demSchuldenloch." In der fast dreißigjährigen Geschichte von Vertex hatdas Unternehmen nur in den vergangenen drei Jahren Profit gemacht."Jetzt sind wir endlich in der Situation, Cash akkumulieren zukönnen", sagt Leiden. "Cash, das wir einsetzen können, um dieGeschichte der CF zu beenden oder um weitere Innovationen gegengenetische Erkrankungen zu entwickeln."Erkrankungen, gegen die bisher zumindest kein Kraut gewachsen ist.Dauerhaft und nachhaltig kann er das nur, wenn sein Unternehmenwirtschaftlich erfolgreich ist und bleibt. Und wenn ihm das gelingt,profitieren Patienten und Gesellschaft.Den Artikel finden Sie auch auf Pharma Fakten:http://ots.de/j99ibQ