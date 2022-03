Warum ich weiterhin für Meta Platforms trommele

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

In 3 Sätzen

Nach dem jüngsten Ausverkauf sehen die Aktien von Meta Platforms auf der Grundlage einer Reihe von Kennzahlen sehr attraktiv aus.

J.P. Morgan bezeichnete das Metaversum kürzlich als eine jährliche Chance von 1 Billion Dollar, sodass sich Mark Zuckerbergs Metaversum-Wette auszahlen könnte.

Das Unternehmen wird derzeit verkauft, ist aber immer noch die Nummer eins unter den Social-Media-Apps weltweit, gemessen an der Zahl der Nutzer und der täglich mit der App verbrachten Zeit.

Ich habe im Laufe der Jahre nie in Meta Platforms (WKN: A1JWVX) (früher bekannt als Facebook) investiert. Ich gehöre auch vielleicht zu den nur wenigen älteren Millennials, die die Produktpalette des Unternehmens überhaupt nicht nutzen.

Aber ab einem gewissen Punkt muss man gierig sein, wenn andere ängstlich sind, wie Warren Buffett sagen würde. Und obwohl Facebook auf den ersten Blick nicht wie eine Buffett-Aktie aussieht, ist die Bewertung des Unternehmens zum jetzigen Zeitpunkt äußerst überzeugend, und seine Aussichten scheinen unterschätzt zu werden.

Irre günstige Aktie



Nach einem Rückgang von 46 % gegenüber dem 52-Wochen-Hoch wird Meta jetzt zum 15-Fachen des Gewinns und dem noch attraktiveren 14-Fachen des Gewinns für das nächste Jahr gehandelt. In der Welt der Technologie wird Meta jetzt zu einem günstigeren Multiplikator gehandelt als altmodische Technologieunternehmen wie IBM und Cisco, Unternehmen, deren Anleger seit Jahren geringes Wachstum beklagen.

Meta ist weit davon entfernt, ein wachstumsschwaches Unternehmen zu sein. In den letzten fünf Jahren sind seine Gewinne jährlich um 31 % gestiegen, und für dieses Jahr wird ein Wachstum von 36 % prognostiziert. Meta wird sogar zu einer günstigeren Bewertung gehandelt als die Fast-Food-Ketten McDonald’s und YUM! Brands. Das sind keine schlechten Unternehmen, aber sie haben nichts, was in Sachen Innovation mit Metas Oculus Rift mithalten könnte.

Eine Kennzahl zeichnet hier ein sehr positives Bild. Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis.

Das teilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis durch das jährliche Gewinnwachstum pro Aktie. Theoretisch gilt ein Unternehmen mit einem PEG-Verhältnis von unter 1 im Allgemeinen als unterbewertet. Meta hat jetzt ein PEG-Verhältnis von 0,7, sodass es auch bei dieser Kennzahl unglaublich attraktiv aussieht.

Meta verfügt außerdem über 17,50 US-Dollar in bar pro Aktie und hat keine langfristigen Schulden, sodass die Bilanz des Unternehmens grundsolide ist.

Skepsis gegenüber dem Metaverse

Ein Großteil der Kritik beruhte auf den Plänen von CEO Mark Zuckerberg, 10 Mrd. US-Dollar in das Metaverse zu investieren. Aber wird sich das auch als kluge Investition erweisen?

J.P. Morgan hat vor Kurzem einen Bericht veröffentlicht, in dem das Metaverse als eine jährliche Chance von 1 Billion US-Dollar bezeichnet wird. In dem Bericht mit dem Titel „Opportunities in the Metaverse“ erklärt der Analyst, dass das Metaverse „in den kommenden Jahren wahrscheinlich jede Branche in irgendeiner Weise infiltrieren wird“. Wenn sich diese Prognose als auch nur halbwegs richtig erweist, könnte sich Zuckerbergs 10-Milliarden-Dollar-Wette als schlau erweisen.

Ist Meta ein Kauf? Nicht auszuschließen

Zuckerbergs geplante Ausgaben für das Metaverse haben den Markt aufgewühlt. Die Bewertung des Unternehmens ist jetzt so günstig, dass ein Kauf sinnvoll erscheint. Schon spannend, ob das Unternehmen die Chancen des Metaversums nutzen und mit einigen seiner anderen Wetten wie Facebook Reels an Boden gewinnen kann.

Neuere Plattformen wie TikTok und Snap werden mehr gehypt, dennoch ist Facebook immer noch die Nummer 1 der sozialen Netzwerke weltweit, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Nutzer als auch auf die Nutzungszeit. Und die Werbeausgaben auf der Plattform steigen weiter an.

Auch dank der attraktiven Bewertung halte ich Meta Platforms für einen guten Kauf. Ich habe das Gefühl, dass dies in ein paar Jahren eine der Aktien sein könnte, bei der sich viele Anleger ärgern werden, jetzt nicht zugeschlagen zu haben.

Der Artikel Warum ich weiterhin für Meta Platforms trommele ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Michael Byrne besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Cisco Systems und Meta Platforms. Dieser Artikel erschien am 24.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022