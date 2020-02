Warum ich glaube, dass der Brexit im Jahr 2020 große Chancen für Aktienkäufe bieten könnte

Ich habe das Wahlergebnis im Vereinigten Königreich im Dezember gesehen und beobachtet, wie der Aktienmarkt in den folgenden Tagen zu steigen begann. Ich dachte wirklich, dass die Zeit der billigen Brexit-Aktien dem Ende entgegengehen würde.

Aber dann hat Premierminister Boris Johnson seine Bombe platzen lassen und einen Zeitplan für die Handelsgespräche festgelegt. Wenn wir bis Ende Dezember 2020 keinen Vertrag unterzeichnen, könnten wir schließlich in ein Chaos stürzen.

In den letzten Tagen haben unsere EU-Handelspartner deutlich gemacht, wie unrealistisch das Ziel des Premierministers sein könnte.

Härtere Haltung

Es hat zwei Entwicklungen gegeben, die meiner Meinung nach naive Optimisten aus jeglicher Selbstgefälligkeit herausreißen sollten.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat davor gewarnt, dass er in den bevorstehenden Handelsgesprächen einen harten Kampf zwischen der EU und Großbritannien voraussieht. Er meinte, dass beide Seiten in diesem Kampf „sich gegenseitig zerfleischen“ könnten. Vielleicht unnötigerweise fügte er hinzu, dass er glaubt, dass es schwierig sein wird, bis zum Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen.

In einem weiteren Schritt hat der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, die Pläne Großbritanniens infrage gestellt. Er scheint die Hoffnungen von Großbritanniens Chefunterhändler David Frost zunichte gemacht zu haben, der eine „Freihandelsvertragsbeziehung wie Kanada“ erwartet hat. Barnier meint, dass unsere „besondere Nähe“ bedeute, dass die Dinge anders aussehen müssten. Ach ja, und zur Erinnerung: Es hat ganze sieben Jahre gedauert, den Kanada-Vertrag auszuarbeiten.

Investitionen

Der FTSE 100 zeigt den gleichen Pessimismus. Seit einem Höchststand nach der Wahl am 17. Januar ist er um 3 % gefallen. Das mag nicht viel erscheinen, aber es bedeutet, dass der Index in den letzten zwei Jahren nur 5,5 % zugelegt hat. Das ist weit entfernt von der bullishen Erholung, die ich für Anfang 2020 erwartet hatte.

Sollte uns die harte Linie der Regierung 2021 in eine Rezession stürzen, könnte uns das zumindest noch bessere Kaufgelegenheiten für Aktien bieten. Aber man kann sich fragen, ob es sinnvoll ist, in britische Aktien zu investieren, wenn die britische Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Wenn man Aktien von Unternehmen mit britischem Schwerpunkt kauft, ist das vielleicht ein gewisses Risiko. Ich habe zum Beispiel einige Aktien der Lloyds Banking Group und Lloyds hat sich als britische Privatkundenbank neu ausgerichtet. Ich gehe davon aus, dass die Lloyds-Aktien bei einem wirtschaftlichen Abschwung leiden werden.

Globale Perspektive

Aber obwohl alle Unternehmen des FTSE 100 in Großbritannien registriert sind, machen nur sehr wenige tatsächlich einen Großteil ihrer Geschäfte hier. Schau dir das größte von allen an, Royal Dutch Shell. Es ist ein großer internationaler Ölkonzern, der weltweit operiert und saftige Dividenden zahlt. Selbst wenn die britische Wirtschaft vollständig von der Weltbühne verschwinden würde, sollten die Gewinne von Royal Dutch Shell immer noch in Ordnung sein.

Was ist mit Unilever, Astrazeneca, HSBC … Sie alle sind multinationale Unternehmen und weitgehend immun gegen Ausfälle der britischen Wirtschaft. Aber angesichts der anhaltenden Unsicherheit beim Brexit erwarte ich, dass sie alle schwach bleiben werden. Im Falle eines „No-Deal-Abgangs“ sehe ich sie zusammen mit dem gesamten Index leiden.

Das sind die Arten von Aktien, die meiner Meinung nach weitere und sogar bessere Kaufmöglichkeiten bieten werden.

Dieser Artikel wurde von Alan Oscroft auf Englisch verfasst und am 21.02.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt Aktien von und hat Unilever empfohlen. The Motley Fool UK hat AstraZeneca, HSBC Holdings und die Lloyds Banking Group empfohlen.

