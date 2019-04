Warum ich denke, dass man mit Dividendenaktien zum Millionär werden könnte

Obwohl Dividendenaktien von einigen Anlegern als reife, risikoärmere Unternehmen angesehen werden können, die kein hohes Kapitalwachstumspotenzial bieten, können sie langfristig überraschend hohe Gesamtrenditen erzielen.

Dividenden deuten darauf hin, dass sich ein Unternehmen in guter finanzieller Verfassung befindet, während eine steigende Dividende darauf hindeuten kann, dass die Unternehmensleitung die zukünftige Wachstumsrate der Erträge positiv bewertet. Da die Anleger weiterhin hohe Renditen verlangen, können die Aktien, die beeindruckende Ertragsaussichten bieten, im Laufe der Zeit immer beliebter werden. Das kann zu einem höheren Kapitalwachstum und der Möglichkeit für die Investoren führen, langfristig steigende Renditen zu erzielen.

Nachfrage nach Dividenden

Wie immer gibt es eine große Anzahl von Investoren, die versuchen, aus ihren Portfolios Einnahmen zu generieren. Das kann daran liegen, dass sie in den Ruhestand gehen, oder daran, dass sie z. B. ein zweites Einkommen möchten. So oder so, ertragsorientierte Anleger mögen Aktien, die eine solide Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum vorweisen, sowie das Potenzial, die Inflation zu schlagen, wenn es um zukünftige Dividendenerhöhungen geh. Im Laufe der Zeit kann eine erhöhte Nachfrage nach diesen Aktien ihre Renditen senken und ihre Aktienkurse erhöhen.

Finanzkraft

Obwohl es sich immer lohnt, die Bilanz und den Cashflow eines Unternehmens vor dem Kauf zu überprüfen, kann eine Erfolgsbilanz der Dividendenzahlungen eine Orientierung über seine Finanzkraft geben. Daher kann beispielsweise eine Aktie, die schon lange Dividenden zahlt, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine stabile finanzielle Zukunft haben als ein Unternehmen, das damit nicht aufwarten kann. Das könnte einem geringeren Risiko gleichkommen, was wiederum dazu führen kann, dass die Investoren die Aktie im Laufe der Zeit höher bewerten.

Steigender Optimismus

Das Potenzial für eine steigende Dividende kann darauf hindeuten, dass die Unternehmensleitung seine Aussichten zunehmend positiv beurteilt. Das kann zum Beispiel auf verbesserte Handelsbedingungen oder möglichen Auswirkungen einer neuen Strategie zurückzuführen sein. Wie auch immer, eine schnell steigende Dividende kann darauf hindeuten, dass das betreffende Unternehmen in der Lage ist, eine verbesserte Rendite zu erzielen, die es ihm ermöglicht, das Niveau der Auszahlungen zu erhöhen. Dies könnte dazu führen, dass die Anleger die Aussichten für die Aktie zunehmend positiver einschätzen, was bedeuten kann, dass ein höheres Rating erforderlich ist.

Reinvestition

Die Strategie der meisten Investoren ist es, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Eine Herausforderung dabei ist jedoch der Mangel an Geld, das in Zeiten einer Baisse nicht für Investitionen zur Verfügung steht. Dividendenaktien können dabei nützlich sein, da widerstandsfähige und solide Unternehmen mit defensiven Geschäftsmodellen in der Lage sein könnten, ihre Zahlungen an die Aktionäre in schwierigen Zeiten für die Gesamtwirtschaft fortzusetzen.

Diese Dividenden können dann umgeschichtet werden, um hochwertige Aktien zu kaufen, die zu niedrigeren Kursen gehandelt werden. Daher können Dividenden einen nützlichen Cashflow für die Investoren in einer Vielzahl von Marktbedingungen darstellen. Dies kann genutzt werden, um ihre Portfolios zu günstigsten Zeiten zu stärken.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 27.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019