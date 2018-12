Warum ich denke, dass das der Anfang vom Ende für Bitcoin sein könnte

Nach einem volatilen Start in das Jahr 2018 beruhigte sich der Kurs von Bitcoin im April und verharrte die nächsten Monate zwischen 6.000 und 7.000 US-Dollar.

Wie ich bereits geschrieben habe, hat diese Stabilität dazu beigetragen, die Stimmung gegenüber der Kryptowährung zu verbessern. Ende 2017 und in den ersten Monaten 2018 war es typisch, dass sich der Kurs an einem einzigen Tag um mehr als 500 US-Dollar bewegte, was die Verwendung als Alltagswährung praktisch unmöglich machte.

Es ist wichtig, dass der Kurs von Bitcoin stabil bleibt, wenn er sich zu einem allgemein anerkannten monetären Instrument entwickeln soll.

Nachdem er jedoch einen großen Teil des Jahres 2018 damit verbracht hat, in einem engen Bereich gehandelt zu werden, hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Bitcoin hat seit dem 13. November rund die Hälfte seines Wertes verloren und es sieht nicht so aus, als ob sich die Stimmung in naher Zukunft verbessern würde.

Der Anfang vom Ende

Leider sieht es so aus, als ob das der Anfang vom Ende für Bitcoin sein könnte.

Wie ich in der Vergangenheit mehrmals bemerkt habe, ist eines der großen Probleme der Kryptowährungen, dass sie keinen grundlegenden Wert haben. Jeder Bitcoin ist nur so viel wert, wie jemand dafür zu bezahlen bereit ist, was bedeutet, dass sein Kurs jeden Tag vom Markt bestimmt wird.

Da sich die Stimmung gegenüber Bitcoin rapide verschlechtert hat, ist der Betrag, den Investoren dafür zu zahlen bereit sind, gesunken. Dadurch entsteht eine Abwärtsspirale. Je weiter der Wert sinkt, desto weiter verschlechtert sich die Stimmung, was zu mehr Verkäufen, Preisverfall, Verstärkung der negativen Stimmung usw. führen wird …

Die Analysten haben versucht herauszufinden, warum der Wert der Kryptowährung in den letzten Wochen abgestürzt ist. Es gibt mehrere Theorien, die derzeit im Umlauf sind, warum die Investoren sich plötzlich entschieden haben, Bitcoin zu verkaufen. Aufgrund der Art des Bitcoin-Marktes und der Tatsache, dass die Transaktionen schwer nachvollziehbar sind, werden wir jedoch nie wirklich wissen, wer verkauft und warum er verkauft.

Das eigentliche Problem

In vielerlei Hinsicht hat die mangelnde Transparenz die negative Stimmung gegenüber Bitcoin und anderen Kryptowährungen nur verstärkt. Seit Bitcoin zum ersten Mal in den Mainstream-Medien Aufmerksamkeit erregt hat, werden Schlagzeilen über das Potenzial von Vorwürfen wegen Betrugs und illegalen Machenschaften begleitet. Mehrere Finanzregulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben Untersuchungen in bestimmten Bereichen des Kryptowährungsmarktes angekündigt und versucht, gegen die illegale Nutzung von Bitcoin vorzugehen.

All diese negative Publicity hat dem Image von Bitcoin nicht geholfen. In vielerlei Hinsicht spiegelt der Kurs der Kryptovermögenswerte die Stimmung der Anleger wider. Wenn man den Kurs als Indikator für die Stimmung der Anleger verwendet, befindet sie sich derzeit auf dem niedrigsten Stand seit September 2017 und könnte in den nächsten Monaten deutlich weiter fallen, da sich der negative Zyklus der fallenden Preise fortsetzt.

Einfach ausgedrückt könnte es weitere Rückgänge bei Bitcoin geben, da die Anleger dem Kryptovermögenswert weiterhin den Rücken kehren.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 16.12.2018 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hält keine der genannten Aktien.