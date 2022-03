Warum heißt es, dass die Dividende der Vonovia-Aktie steigt?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Es gibt ein Rätselraten um die Dividende der Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J). Mal heißt es, dass die Ausschüttungssumme je Aktie steigt. Teilweise liest man von bis zu acht Eurocent je Aktie. Andere Kommentatoren und Analysten verweisen auf das Kürzen der Dividende um drei Eurocent. Wenn du maximal verwirrt bist, so kann ich das verstehen.

Über die Dividendenrendite und die Höhe für das Geschäftsjahr 2021 ausgezahlt im Jahr 2022 besteht hingegen Einigkeit. Es gibt 1,66 Euro je Aktie. Bei einem Aktienkurs von 43,68 Euro liegt damit die Dividendenrendite bei 3,8 %. Ein zugegebenermaßen hoher Wert. Trotz Kürzung, denn ich bleibe dabei.

Blicken wir auf ein Missverständnis rund um die Vonovia-Aktie. Sowie auf die Dividende für das Jahr 2021, die das Management selbst verkündet hat. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 und das Jahr 2021 ist offenbar sehr hilfreich. Und zeigt doch sehr unterschiedliche Definitionen einer Erhöhung.

Vonovia-Aktie: Was ist mit der Dividende?

Schon der neue Geschäftsbericht ist sehr, sehr hilfreich. Das Management der Vonovia-Aktie spricht selbst davon, dass die Dividende gestiegen ist. Hier ein Auszug aus dem besagten Bericht:

Am 29. April 2022 werden wir Ihnen, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, eine Dividende von 1,66 Euro pro Aktie vorschlagen. Mit der Anhebung der Dividende um 8 Cent – unter Berücksichtigung der Bezugsrechtskapitalerhöhung im Jahr 2021 – können wir die Kontinuität der vergangenen Jahre fortsetzen.



Oder anders ausgedrückt: Es gibt so etwas wie eine erhöhte Dividende auf bereinigter Basis nach der Kapitalerhöhung bei der Vonovia-Aktie. Was das wert ist, das ist eine andere Frage. Jedenfalls ist faktisch etwas ganz anderes passiert.

Mit Blick auf die letzte Dividende stellen wir nämlich fest, dass diese bei 1,69 Euro je Aktie gelegen hat. Noch im Halbjahresbericht des vergangenen Jahres hieß es:

Auch die den Aktionären vorgeschlagene Dividende in Höhe von 1,69 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 fand breite Zustimmung unter den Aktionären. Das entspricht einer Dividenden­rendite von 2,8 % zum Stichtag 31. Dezember 2020 und einer Steigerung von 8 % im Vergleich zum Vorjahr.



Oder, sehr deutlich: Wer die Kapitalerhöhung nicht mitgemacht hat, der erhält in diesem Jahr weniger Dividende von der Vonovia-Aktie als ein Jahr zuvor. Bereinigte Basis hin oder her: Eigentlich ist es das für mich, was zählt.

Für mich: Eine Kürzung …

Wenn ich mir daher die Dividende des Börsenjahres 2021 und die voraussichtliche Ausschüttung des Börsenjahres 2022 ansehe, so ist die Dividende je Aktie tiefer. Bereinigung hin oder her: Echtes Dividendenwachstum geht für mich mit einer konsequenten Anhebung der Ausschüttungssumme je Aktie einher. Das sollte auch eine Verwässerung, die Mehrwerte schaffen soll, ausgleichen.

Vielleicht ist diese bereinigte Basis trotzdem entscheidend. Für das Management der Vonovia-Aktie hat es keinen Bruch mit der Historie und dem eigenen Dividendenwachstum gegeben. Hoffen wir, dass sich das in Zukunft weiter mit einem echten Ausschüttungswachstum fortsetzt.

Der Artikel Warum heißt es, dass die Dividende der Vonovia-Aktie steigt? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

