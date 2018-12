Warum hat General Electric im November mehr als 25 % verloren?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Was geschah

Die Aktien von General Electric (WKN:851144) sind im November um 25,7 % gefallen, so die Daten von S&P Global Market Intelligence. Damit lag der Jahresverlust bei 57 %.

Die GE-Aktien befinden sich seit Januar 2017, als die Aktie bei rund 32 US-Dollar gehandelt wurde, in einem immer steileren Abwärtstrend. Seitdem hat die Aktie mehr als 75 % ihres Werts verloren und schloss im November 2018 bei nur 7,50 US-Dollar pro Aktie. Autsch!

Und weiter?

GE erlebte Anfang Oktober einen kleinen Anstieg des Aktienkurses, als der Vorstand die überraschende Entscheidung traf, sich von CEO John Flannery zu trennen – der das Unternehmen seit etwas mehr als einem Jahr geleitet hatte – und Vorstandsmitglied Larry Culp als neuen CEO zu installieren. Culp, der im April in den Vorstand wechselte, war zuvor lange und erfolgreich als CEO des Industriekonzerns Danaher tätig gewesen.

Doch die Flitterwochen dauerten nicht lange, besonders nachdem GE am 30. Oktober enttäuschende Gewinne gemeldet hatte. Während der Telefonkonferenz kündigte Culp an, dass die Dividende auf nur einen Penny pro Quartal oder 0,04 US-Dollar pro Jahr gesenkt würde. Bei 7,50 US-Dollar pro Aktie entsprach das einer Rendite von nur 0,5 %. Culp bot auch keine neuen Pläne für eine Trendwende an, sondern verwies auf den Plan von Flannery als die Roadmap, die das Unternehmen verfolgen würde. Schließlich weigerte er sich, eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr vorzulegen.

Da es keine Dividende mehr gab und die Sorgen über Verschuldung und Bewertung des Unternehmens zunahmen, begannen institutionelle und private Investoren, die Aktie abzustoßen. Culp gestand dies am 12. November in einem Interview auf CNBC. „Als wir in unserer Telefonkonferenz das Ergebnis bekannt gaben, dass wir unsere Dividende auf 4 Cent pro Jahr senken würden, haben wir nichts Positives für unsere Privataktionäre getan und sie haben wohl deshalb die Aktie verkauft.“ sagte er.

Wie geht es jetzt weiter?

Seit Ende November ist die GE-Aktie noch weiter gefallen und notiert nun bei weniger als 7 US-Dollar pro Aktie. Culp ist immer noch „der Neue“, aber der Markt gibt ihm keine Gnadenfrist. Selbst wenn es dem Unternehmen gelingt, seine Pläne zum Verkauf von Vermögenswerten und zum Schuldenabbau schnell und effektiv umzusetzen, was nicht garantiert ist, wird GE noch einen langen und schwierigen Weg zurück zum Wachstum zurücklegen müssen und kaum eine Dividende zahlen können, mit der die Investoren für ihre Geduld belohnt werden.

Im Moment sieht es so aus, als gäbe es viele bessere Investitionsmöglichkeiten als diesen gefallenen Riesen.

