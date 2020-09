Warum hassen die Millennials Coca-Cola-Aktien?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Das nostalgische Gefühl, den Verschluss einer Limoflasche abzudrehen oder eine Dose Limonade aufzumachen, das geht der jungen Generation verloren. Der Konsum von Erfrischungsgetränken ist seit 2004 stetig zurückgegangen, und es sind die Millenials, die Coca-Cola (WKN:850663) den Rücken kehren, die zu einem großen Teil daran schuld sind.

Konsumenten aller Altersgruppen begannen vor 15 Jahren, die für Coca-Cola typischen kalorienreichen Limonaden zu meiden, aber Diet Coke und die kalorienfreien Getränkekategorien waren zur Stelle. Die Millennials sind nie auf diese zuckerfreie Falle hereingefallen. Sie nahmen lieber Energiedrinks, ausgefallene Kaffeegetränke und aromatisiertes Sprudelwasser zur Erfrischung. Coca-Cola hat seinen Teil dazu beigetragen, mit den jugendlichen Trinkern des Landes Schritt zu halten, aber manchmal reicht das nicht aus.

Da ist der Sprudel raus

Millennials mögen Coca-Cola nicht, und dasselbe kann man heutzutage von Investoren sagen, wenn es um die Coca-Cola-Aktie geht. Der Markt ist 2020 endlich auf dem Weg nach oben, aber die Coca-Cola-Aktien sind ins Hintertreffen geraten. Die Aktie wird bis heute 11 % niedriger gehandelt.

Die Pandemie war für das Unternehmen nicht so erfreulich, wie du wahrscheinlich denkst. Du hast vielleicht gesehen, wie die Leute in den ersten Tagen der COVID-19-Krise ihre Einkaufswagen mit Coca-Cola-Produkten vollgemacht haben, aber das ist nicht der einzige Weg, wie der Getränkeriese bei dir auf den Tisch kommt. Coca-Cola ist das Getränk der Wahl in Restaurants, Kinos, Vergnügungsparks und anderen Einzelhandelsgeschäften, die in den letzten Monaten geschlossen wurden oder Schwierigkeiten hatten. Der organische Umsatz ist im letzten Quartal bis Ende Juni um 26 % gefallen.

Coca-Cola hat versucht, sich in die Herzen und Eingeweide von Millenials zurückzukaufen. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre viel für Odwalla-Fruchtsäfte, Fuze-Tees, ZICO-Kokoswasser, mit Vitaminen angereichertes Glaceau-Wasser und Costa-Kaffee ausgegeben. Alles in allem sprechen wir hier von einem Imperium von mehr als 500 Marken mit über 4.700 Produkten.

Die Blue-Chip-Marke sorgte 2018 für Furore, als sie neue Sorten von Diät-Cola in schlanken Dosen mit fruchtigen Geschmacksrichtungen wie Ginger Lime und Twisted Mango einführte. Würde das ausreichen, um den Millenials LaCroix abzugewöhnen? Es schien sich auszuzahlen. Nach sechs Jahren rückläufiger Einnahmen – manchmal durch Währungsschwankungen und den Verkauf der Abfüllbetriebe etwas abgemildert, stieg der Umsatz von Coca-Cola 2019 endlich wieder an. Im Jahr 2020 ist er wieder rückläufig, und selbst die stetigen und wachsenden vierteljährlichen Auszahlungen reichten nicht aus, um die Lage zu retten.

Coca-Cola ist ein Dividenden-Aristokrat, der seine Ausschüttungen in 58 aufeinander folgenden Jahren erhöht hat. Millennials sind vielleicht nicht nostalgisch genug, um die lange Vorgeschichte oder die stetige Rendite von 3,4 % zu würdigen. Jüngere Investoren wollen Wachstum, und die Einnahmen von Coca-Cola erreichten 2012 ihren Höchststand, wobei der Reingewinn 2010 seinen Höchststand erreichte. Coca-Cola ist kein Eckpfeiler der Portfolios der Millenials, aber zum Glück für diejenigen, die die Aktie noch lange halten, ist es nicht unbedingt ein Unternehmen, das in der Vergangenheit lebt. Wir werden immer noch durstig sein, und Coca-Cola wird versuchen, die Produkte zu finden, die die Verbraucher als nächstes wollen – oder es wird ein Unternehmen kaufen, um dorthin zu gelangen.

The post Warum hassen die Millennials Coca-Cola-Aktien? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 28.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020