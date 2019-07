Warum die größten Fehler zu den größten Investitionsmöglichkeiten führen können

Kein Investor hat es je geschafft, Fehler zu vermeiden. Selbst die erfolgreichsten Investoren wie Warren Buffett und Charlie Munger haben manchmal eine schlechte Investition getätigt.

Was die guten Investoren jedoch von den weniger erfolgreichen unterscheidet, ist die Fähigkeit, aus ihren Fehlern zu lernen. Daher erfordert das Investieren wie die Perfektionierung eines jeden Jobs, Sports, Hobbys oder anderer Tätigkeiten im Leben Übung und Geduld und auch ein gewisses Maß an Erfahrung.

Anpassungsfähigkeit

Zu Beginn ihrer Investmentkarriere haben die meisten Menschen hohe Erwartungen, wenn es um die Rendite geht, die sie aus ihren Portfolios generieren können. Das kann ein außerordentlich kostspieliger Fehler sein, da viele Anfänger, die Aktien kaufen, über einen relativ geringen Kapitaleinsatz verfügen. Daher können Verluste an dieser Stelle ihr Vermögen schwer beeinträchtigen oder gar ein Portfolio zunichte machen.

Zu den größten Fehlern, die Investoren machen, gehören mangelnde Diversifikation und eine kurzfristige Haltedauer. Während der Kauf einer Handvoll Aktien wie ein Mittel zur Risikostreuung erscheinen mag, ist es die Realität, dass ein Portfolio wahrscheinlich erst dann gut diversifiziert ist, wenn es 20 bis 30 Aktien enthält. Davor kann das unternehmensspezifische Risiko die Gesamtleistung erheblich beeinträchtigen, obwohl viele Anleger glauben, dass sie in wenigen Wochen oder Monaten hohe Renditen erzielen könnten. Aber in Wirklichkeit kann es Jahre dauern, bis Aktien ihr Potenzial ausschöpfen.

Für Anleger, die diese Fehler in der Anfangszeit ihrer Investmentkarriere gemacht haben, könnte sich das als entscheidender Schritt erweisen, um ein besserer Investor zu werden.

Anlagestil

Auch nach Fehlern weiterhin zu investieren, könnte einem Anleger helfen, seine Risikobereitschaft genauer zu erkennen und einen Anlagestil zu finden, der für ihn geeignet ist. Beispielsweise können sie damit beginnen, nur in Aktien mit geringem Risiko zu investieren. Im Laufe der Zeit können sie dann an Vertrauen dazugewinnen und kleinere, volatilere Unternehmen suchen. Ebenso wenig legen sie in ihren Anfängen Wert auf Dividenden, aber aufgrund der Attraktivität des Zinseszinseffekts könnte sich das im Laufe der Jahre ändern.

Mit anderen Worten, Fehler lehren einen Investor, wie er sein Kapital effektiver managen kann. Obwohl sich das kurzfristig als schmerzhaft erweisen kann, bietet die Natur des Aktienmarktes immer eine Chance zur Erholung. Es ist immer damit zu rechnen, dass es in verschiedenen Sektoren Kaufpotenziale gibt, und langfristig sind die Aktienkurse historisch gestiegen, wobei ihr Wachstum von Baisse und Rezessionen geprägt ist.

Daher könnten in vielerlei Hinsicht die erfolgreichsten Investoren diejenigen sein, die nicht nur aus ihren Fehlern lernen, sondern auch lange genug Erfahrungen sammeln, um schließlich die richtigen Aktien zur richtigen Zeit zu finden und ihre finanzielle Situation langfristig zu verbessern.

Dieser Artikel wurde von Motley Fool Staff auf Englisch verfasst und am 23.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool Australia hat keine Position in einem der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019