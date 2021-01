Warum es gut für Netflix ist, Geld zu verbrennen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Jeder, der die Medienbranche über die Jahre hinweg verfolgt hat, muss wissen, dass Netflix (WKN:552484) enorme Mengen an Geld ausgibt, um sein Geschäft zu finanzieren. Während dies für schnell wachsende Unternehmen nicht ungewöhnlich ist, wollen Investoren irgendwann einen positiven Cashflow sehen.

Das könnte für Netflix eher früher als später passieren, da das Management glaubt, dass sein negativer freier Cashflow von 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 das Spitzendefizit sein wird. Aber selbst wenn es länger als erwartet dauert, sollten sich die Investoren keine Sorgen machen. Geld zu verbrennen war und ist immer noch ein kluger strategischer Schachzug für das Unternehmen.

Es macht wirtschaftlich Sinn

Von Anfang 2017 bis zum 30. September 2020 hat Netflix 45 Milliarden US-Dollar für Inhalte ausgegeben. Das ist eine gewaltige Summe und deutlich mehr, als Netflix’ Rivalen ausgegeben haben.

Diejenigen, die dem Unternehmen skeptisch gegenüberstehen, fragen sich, wann die Ausgaben für Inhalte ihren Höhepunkt erreichen werden. Obwohl das eine berechtigte Sorge ist, hat Netflix’ Vorsprung beim Streaming das Unternehmen in eine vorteilhafte Position gebracht. Das Unternehmen gibt nicht nur in absoluten Zahlen mehr aus als seine Konkurrenten, sondern mit fast 200 Millionen Abonnenten ist Netflix auch in der Lage, diese Kosten auf eine große und wachsende Nutzerbasis zu verteilen.

Im Jahr 2019 lag der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) von Netflix bei 10,05 US-Dollar. Im selben Jahr lagen die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für Inhalte pro Nutzer bei 6,94 US-Dollar. Die erste Zahl ist über die Jahre gestiegen, während die zweite gesunken ist, was die Macht über die Preise und die operative Effizienz von Netflix zeigt.

Solange das Mitgliederwachstum auf einem hohen Niveau bleibt, sollte Netflix seine Ausgabenpolitik beibehalten. Es macht wirtschaftlich Sinn und, was noch wichtiger ist, es zeigt den Fokus des Managements auf die ständige Verbesserung des Dienstes.

Es vergrößert auch den Wettbewerbsvorteil

Wenn Netflix aufhören würde, seine bereits riesige Bibliothek zu erweitern, würden die Nutzer wahrscheinlich anfangen, den Dienst zu verlassen. Um bestehende Kunden bei Laune zu halten und neue hinzuzufügen, ist es unumgänglich, Geld auszugeben.

Diese Investition zahlt sich aus, wenn der Erfolg von Netflix’ Originalinhalten ein Indiz dafür ist. The Queen’s Gambit, das am 23. Oktober veröffentlicht wurde, war die meistgesehene Serie in der Geschichte, mit 62 Millionen Haushalten, die die Serie in den ersten vier Wochen sahen.

Netflix baut auch seine Kompetenz in der Filmproduktion aus. The Old Guard, ein actiongeladener Fantasy-Film, wurde in den ersten 28 Tagen von 78 Millionen Haushalten gesehen. Noch beeindruckender ist, dass Netflix bei den Academy Awards 2020 mit 24 Nominierungen vorne lag. Bei diesem Niveau an Qualitätsprogrammen ist es kein Wunder, dass die Abonnenten durchschnittlich zwei Stunden pro Tag mit dem Streamingdienst verbringen.

Das Timing ist richtig

Um seinen Content zu finanzieren, hat sich Netflix häufig an den Kapitalmärkten verschuldet. Zum 30. September hatte das Unternehmen 16,2 Milliarden US-Dollar an Schulden in seiner Bilanz stehen. Zu Beginn war die Priorität, einen großen Vorsprung im Streaming-Bereich zu erlangen, indem man schnell so viele Abonnenten wie möglich akquirierte. Da Netflix die einzige Möglichkeit war, gab es standardmäßig das meiste Geld für Inhalte aus.

Es ist bemerkenswert, dass der Anstieg in den letzten zehn Jahren mit historischen Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken zusammenfiel. Folglich hat Netflix in einer Zeit, in der es sich stark verschuldet hat, von niedrigen Zinssätzen profitiert. Im April nahm das Unternehmen in den USA und Europa insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar zu den niedrigsten Zinssätzen seiner Geschichte auf.

Sich zu verschulden, nur weil die Zinsen niedrig sind, ist nicht besonders intelligent. Aber für Netflix ist es entscheidend, denn es füllt die Kriegskasse auf, um den Service zu verbessern und neue Kunden zu gewinnen.

Seid glücklich, Investoren

Wenn du ein langfristiger Besitzer von Netflix-Aktien bist, ist es absurd, sich über die Generierung von freiem Cashflow im nächsten Jahr zu sorgen. Es ist ein fantastisches Zeichen, dass das Management weiterhin Kapital in das Unternehmen zurückfließen lässt. Es macht finanziell Sinn, es vergrößert den Wettbewerbsvorteil und der Zeitpunkt ist richtig, da die Zinssätze noch nie so niedrig waren.

Der Wert wächst jedes Jahr, da Netflix mehr und mehr Abonnenten hinzufügt. Wann immer die Ausgaben für Inhalte abflachen, wird sich das Wachstum beim freien Cashflow beschleunigen.

Die bereits erwähnten 45 Milliarden US-Dollar, die seit Anfang 2017 für Inhalte ausgegeben wurden, haben sich in 176 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Marktwert für Netflix niedergeschlagen. Wenn die Zukunft auch nur ein wenig der Vergangenheit ähnelt, werden langfristige Investoren stark profitieren.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 01.01.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix.

Motley Fool Deutschland 2021