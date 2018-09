Warum er nicht Umweltminister in Macrons Regierung werden wollte / Daniel Cohn-Bendit im Interview bei SWR4 Rheinland-Pfalz am Tag der Deutschen Einheit / Mittwoch, 3. Oktober 2018, 9 bis 12 Uhr (FOTO)

Mainz (ots) -Am 3. Oktober reden alle über Deutschland. Auch SWR4Rheinland-Pfalz - und schaut dabei bewusst über den nationalenTellerrand. Gesprochen wird über Deutschlands Rolle in derEuropäischen Union und dafür wurde ein spannender Gesprächspartnerausgesucht: Daniel Cohn-Bendit. Das Interview ist in der Reihe "SWR4im Gespräch" bei SWR4 Rheinland-Pfalz am Tag der Deutschen Einheit,3. Oktober 2018, 9 bis 12 Uhr, zu hören.Daniel Cohn-Bendit saß 20 Jahre lang, abwechselnd für diedeutschen und die französischen Grünen, im EU-Parlament und hat alsüberzeugter Europäer die Gemeinschaft aktiv mitgestaltet. In Gesprächmit SWR4-Moderator Thomas Meyer erklärt er, warum die EU die einzigeChance in einer globalisierten Welt ist, warum es sich lohnt, füreine europäische Souveränität zu kämpfen und warum nationaleInteressen den europäischen untergeordnet werden sollten. Er lobtHelmut Kohl als großen Europäer und bezeichnet Angela Merkel als"Bremse" der europäischen Entwicklung. Außerdem verrät Cohn-Bendit,warum er das Angebot, Umweltminister in der französischenMacron-Regierung zu werden, abgelehnt hat.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell