Warum einen diese Regel von Warren Buffett zum Millionär machen könnte

Warren Buffett ist bekannt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Zum Glück für die Privatanleger war er immer gern bereit, die Geheimnisse seines Erfolges zu teilen.

Insgesamt ist der Anlagestil von Buffett relativ einfach. Er investiert nur in Unternehmen, die er versteht, hält eine beträchtliche Menge an Bargeld, falls er es braucht, und trifft logische Entscheidungen darüber, wie lange er Aktien hält. Das allein könnte zu einer verbesserten Rendite für jeden Privatanleger führen, wobei die Erfolgsbilanz von Buffett zeigt, dass Investitionen nicht immer kompliziert sein müssen.

Verstehen

Alle Investoren haben ihre Stärken und Schwächen. Einige sind in der Lage, das Investitionspotenzial einiger Sektoren zu verstehen und vollständig zu berechnen, während andere aufgrund ihres Charakters oder ihres Hintergrundwissens für andere Branchen besser geeignet sind. Das bedeutet, man sollte in Bereichen investieren, von denen man auch etwas versteht. Dies verschafft einem Investor einen Vorteil, der langfristig zu relativ hohen Renditen führen könnte.

Darüber hinaus können wir unser Gesamtrisiko reduzieren, indem wir uns auf Sektoren und Unternehmen konzentrieren, die wir auch vollständig verstehen. Eine Investition in etwas, das während der gesamten Haltedauer ein Rätsel bleibt, könnte gefährlich sein und zu unerwarteten Rückgängen und Verlusten für den betroffenen Anleger führen.

Bargeld

Während viele Anleger das Gefühl haben, dass sie jeden Cent investieren müssen, vertritt Buffett eine ganz andere Auffassung. Er glaubt, dass Bargeld zwei Hauptzwecke erfüllt. Erstens, es gibt Sicherheit, so dass, wenn Geld benötigt wird, es leicht verfügbar ist. Zweitens ermöglicht es einem Anleger, von kurzfristigen Rückgängen zu profitieren, wodurch er hochwertige Aktien kaufen kann, die zu niedrigen Bewertungen gehandelt werden.

Hier stellt sich die Frage, wie viel Cash man haben sollte. Der genaue Wert kann schwanken, sollte aber ausreichen, um die Lebenshaltungskosten einige Monate lang zu decken. Einen Prozentsatz des Gesamtportfoliowertes bereitzuhalten, erscheint in dieser Hinsicht sinnvoll und einfach umsetzbar.

Haltedauer

Buffett wirkt immer als ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch, der den Investoren so viel wie möglich helfen will. Allerdings hat er auch eine rücksichtslose Seite, wenn es um die Underperformance von Aktien in seinem Portfolio geht. Wenn er glaubt, dass es sich nicht mehr lohnt, eine Aktie zu kaufen, dann verkauft er schnell. Ebenso hält er seine Gewinner so lange, wie sie es brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten.

Wie bei den meisten Dingen, die er tut, scheint es für Buffett eine einfache Entscheidung zu sein, ob er hält oder verkauft. Er kümmert sich weder um die optimale Haltedauer, noch versucht er, Konjunkturzyklen oder den Aktienmarkt zu timen. Er hält nur die Unternehmen, an die er glaubt, und verkauft die Aktien, an die er nicht glaubt. Mit anderen Worten, seine Strategie ist bemerkenswert einfach. Dies und die vorgenannten Ideen zum Thema Bargeld und Verständnis von Aktien könnten dazu beitragen, deine Portfolioperformance langfristig zu verbessern.

