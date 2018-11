Warum dreht die Wirecard-Aktie nicht mit dem Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Stimmung am Gesamtmarkt wird am Mittwoch zusehends freundlicher: Der DAX öffnet mit einem Gap-Up und gewinnt im Tagesverlauf solide +0,74%. Bereits jetzt ist absehbar: Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) will heute nicht so recht anspringen und fällt centgenau auf das gestrige Schlusskursniveau von 129,60 Euro, bevor sie wieder nach oben dreht.

Warum „dümpelt“ die Wirecard-Aktie nach verhältnismäßig großen Kursverlusten gegenüber den Leitindizes DAX und TecDax in den letzten Tagen nun bei freundlichem Gesamtmarkt vor sich hin? Wir können uns die fehlende Kaufbereitschaft nur durch Kombination der Faktoren erklären, die wir hier und hier näher dargelegt haben.

Erste Kursziele für Rebound

Die ersten Kursziele für die Wirecard-Aktie ergeben sich aus technischen Überlegungen: Bei 141,92 Euro verläuft die aus langfristigen Trendgesichtspunkten wichtige 200-Tage-Linie. Gut möglich, dass bald auch die 20-Tage-Linie bei 152,63 Euro angelaufen wird.

