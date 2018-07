Warum dieses Gold-und-Silber-Unternehmen einen Gang höher schaltet

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Gold":

Wheaton Precious Metals (WKN:A2DRBP) sieht sein letztes Streaming-Geschäft als eine diversifizierende Transaktion, die dem Unternehmen Zugang zum Wachstumspotenzial im Batteriemarkt verschafft. Das stimmt, und es ist ein guter Grund, das Geschäft mit Vale (WKN:897136) zur Unterstützung der Kobaltmine Voisey’s Bay als positiv einzuschätzen. Hier geht es jedoch um mehr als nur um Diversifizierung. Hier ist ein anderer wichtiger Grund, warum das eine gute Sache für Wheaton ist.

Das Basismodell

Als Streaming-Unternehmen bietet Wheaton den Minenunternehmen eine Finanzspritze für das Recht, in Zukunft Gold und Silber (und andere Rohstoffe) zu reduzierten Preisen zu kaufen. Die Minenunternehmen verwenden das Geld für verschiedene Zwecke, darunter für den Bau neuer Minen, den Ausbau älterer Minen und den Abbau von Schulden. Streaming-Unternehmen bieten Minenunternehmen Zugang zu einer zusätzlichen Kapitalquelle, die über die Beantragung von Bankkrediten, die Ausgabe von Aktien oder den Verkauf von Anleihen hinausgeht.

Das ist eine wertvolle finanzielle Alternative für Minenunternehmen, denn Kapitalmärkte und Banken können teuer sein, wenn Rohstoffe nicht mehr populär sind, die Bilanz eines Minenunternehmens schwach ist oder ein Unternehmen an einem Projekt arbeitet, das als riskant angesehen wird. Beachte auch, dass es lange dauern kann, bis eine Mine fertiggestellt ist, so dass ein Streaming-Geschäft, bei dem keine „Zahlungen“ (in diesem Fall der Verkauf tief diskontierter Rohstoffe) getätigt werden müssen, bis eine Mine produziert.

Wheaton ist natürlich nicht nur großmütig. Das Unternehmen verdient gut an den niedrigen Preisen, die es für Gold und Silber zahlt. Um einige Zahlen zu nennen: Im ersten Quartal hat Wheaton durchschnittlich 399 US-Dollar pro Unze Gold ausgegeben, die das Unternehmen dann für 1.330 US-Dollar pro Unze verkaufte. Es zahlte 4.49 US-Dollar pro Unze Silber, die es durchschnittlich für 16.73 US-Dollar pro Unze verkaufte. Offensichtlich sind diese Transaktionen für Wheaton sehr vorteilhaft, da sie mit großen, vertraglich festgelegten Gewinnmargen verbunden sind.

Höher als es scheint

Wheaton begann, sich auf Silber zu konzentrieren, das oft ein Nebenprodukt anderer Geschäfte ist, wie Kupfer- und Goldbergbau. Metalle sind in der Regel nicht für sich allein in der Natur zu finden, und Minenunternehmen sind bereit, Nebenprodukte zu verkaufen, um die Produktionskosten der Kernprodukte zu senken.

Allerdings begann Wheaton vor einigen Jahren, sich in Gold zu diversifizieren, um die eigene Reichweite zu vergrößern und die Vorteile des niedrigen Rohstoffpreises während der tiefen Rohstoffkrise, die 2011 begann, zu nutzen. Das Unternehmen änderte seinen Namen von Silver Wheaton in Wheaton Precious Metals im Jahr 2017, um die Umstellung auf einen etwa 50/50-Produktionsmix aus Gold und Silber zu unterstreichen.

Das Streaming-Modell als Bild. Bildquelle: Wheaton Precious Metals Corp.

Eine solche Diversifizierung war eine logische Entscheidung, die das Geschäftsmodell des Unternehmens näher an das seiner größten Konkurrenten Royal Gold (WKN:885652) und Franco Nevada (WKN:A0M8PX) heranführte. Obwohl sich diese beiden Streaming-Unternehmen mehr auf Gold konzentrieren, umfassen ihre Portfolios aber auch Silber und andere Rohstoffe. Allerdings nutzten alle drei die Rohstoffkrise, um ihre Portfolios aggressiv zu erweitern.

Die Rohstoffmärkte begannen sich jedoch Anfang 2016 zu erholen. Mit den steigenden Rohstoffpreisen haben Bergbauunternehmen einfach nicht mehr so viel Bedarf an neuen Mitteln von Streaming-Unternehmen. In der Tat hatte Wheaton in fast zwei Jahren vor dem Kobaltvertrag mit Vales Voisey’s Bay keinen neuen Streaming-Deal abgeschlossen. Die einzige erwähnenswerte Transaktion, an der das Unternehmen seit August 2016 beteiligt war, war die Unterstützung von First Majestic Silver beim Kauf einer Mine, für die Wheaton einen bestehenden Streaming-Deal hatte. Das war also wirklich eine Anpassung eines bestehenden Vertrages, der Anfang dieses Jahres unterzeichnet wurde.

Einfach ausgedrückt, jetzt, da die Rohstoffpreise von ihren Tiefstständen gestiegen sind, sind wünschenswerte Streaming-Deals viel schwieriger zu machen. Bei der Umstellung auf Kobalt, das nur rund 4 % der Produktion ausmachen wird, ging es um die Diversifizierung und die Bereitschaft, opportunistisch außerhalb des Wheaton-Kerngeschäfts zu investieren, um das langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Kobalt wird ein relativ kleines Teil von Wheatons Produktion sein. Bildquelle: Wheaton Precious Metals Corp.

Das ist eine gute Sache und ähnelt in etwa Franco Nevada, das die Energiekrise genutzt hat, um im Bereich Öl- und Erdgasbohrungen zu expandieren. Royal Gold war unterdessen bereit, sich auch außerhalb der Edelmetalle zu bewegen, und hat nun einen geringen Anteil an Kupfer (das es bei der Erneuerung eines bestehenden Streaming-Deals im Jahr 2016 erworben hat) im Portfolio.

Tun, was getan werden muss

Wheatons Kobalt-Streaming-Deal ist spannend, weil er das Geschäft des Unternehmens diversifiziert und ihm den Zugang zum Batteriemarkt verschafft. Das Wichtigste hinter dieser Schlagzeile ist jedoch, dass Wheaton bereit war, eine Gelegenheit außerhalb des Kerngeschäftes zu ergreifen, zu einer Zeit wenn Gold- und Silber-Streaming-Verträge nicht so einfach zu landen sind. Das ist meiner Meinung nach die wichtigere Tatsache, die es zu beachten gilt.

