Warum dieser Healthcare-Pionier optimistisch für die Zukunft ist

Der Fortschritt in der Medizintechnik hat die Lebensqualität von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt erheblich verbessert. In welcher Hinsicht sich das Gesundheitswesen verbessert hat, zeigt sich darin, wie neue Technologien das Ausmaß chirurgischer Eingriffe für die Behandlung gewöhnlicher Krankheiten reduziert haben. Zum Beispiel hat NuVasive (WKN: A0CAYR) hart daran gearbeitet, um Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen die Möglichkeit zu geben, durch minimal invasive Eingriffe ihre Beschwerden zu lindern. Als sich die Technologie durchsetzte, verzeichnete NuVasive einen Nachfrageanstieg und dieser wiederum war ein Wachstumstreiber für das Unternehmen.

NuVasive-Investoren hatten große Hoffnungen in den Bericht zum zweiten Quartal gesetzt und der Wirbelsäulenchirurgie-Spezialist lieferte die Nachrichten, die sie hören wollten. Auch wenn kurzfristig Belastungen bestehen, sieht NuVasive seine aktuellen Investitionen auf lange Sicht positiv und auch die Aktionäre schätzen die Unternehmensaussichten zunehmend optimistischer ein.

Ein schöner Wiederaufschwung für NuVasive

NuVasives Ergebnisse im zweiten Quartal zeigten im Vergleich zur bisherigen Leistung eine schöne Entwicklung. So beschleunigte sich das Umsatzwachstum auf 8,5 % und erreichte 281,6 Millionen USD. Das Unternehmen kehrte auf GAAP-Basis in die Gewinnzone zurück. Der bereinigte Nettogewinn lag mit 30,3 Millionen USD um 28 % über dem Vorjahresniveau. NuVasive erzielte am Ende einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie und entsprach damit der Konsensprognose der Analysten.

Wie auch in den letzten Quartalen konnte NuVasive International wieder gute Ergebnisse erzielen. Der Umsatz in Übersee stieg gegenüber dem Vorjahr um 21 %, was die Stärke in fast allen ausländischen Märkten, mit Ausnahme von Großbritannien und Puerto Rico, verdeutlichte. Beeindruckender war allerdings, dass der Umsatz im Inland mit 6 % sowohl im Bereich Wirbelsäulen-Medizintechnik als auch im Segment der chirurgischen Unterstützung wieder anstieg. Die Umsatzsteigerung im Bereich der chirurgischen Unterstützung wurde zum Teil durch die Akquisition von SafePassage getragen, aber der Erfolg der Wirbelsäulen-Medizintechnik wurde fast ausschließlich operativ erreicht, was auf die Einführung neuer Produkte und den steigenden Absatz schon länger bestehender Produkte zurückzuführen ist.

NuVasive sucht immer wieder nach Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Aufgrund von Akquisitionen und einer an einem wichtigen Standort gesunkenen Produktion, verringerte sich dennoch im zweiten Quartal die Bruttomarge um fast 2 Prozentpunkte auf 72,8 %. Doch Kostensenkungen konnten diesen Rückgang ausgleichen und führten sogar zu einem leichten Anstieg der operativen Marge. Wechselkurseffekte belasteten NuVasives Ergebnis leicht, aber insgesamt war das Unternehmen mit einigen positiven Entwicklungen zufrieden.

Was kommt als nächstes bei NuVasive?

CEO Greg Lucier war mit NuVasives Fortschritten zufrieden. „Wir sehen seit Ende des letzten Jahres weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Produktneueinführungen“, sagte Lucier, „und eine positive Umstellungsbereitschaft der Chirurgen auf unser neues Verfahren der seitlichen Zugangschirurgie, welches sich derzeit einer steigenden Nachfrage erfreut“. Er wies auch auf die Schlüsselrolle des internationalen Wachstums hin.

NuVasive sieht in einer Reihe von Bereichen Wachstumspotenzial. So könnte der 3D-Druck neue Vertriebswege in Schlüsselbereiche eröffnen und auch die laufende Einführung neuer Produkte sollte NuVasives Vertrieb weiter ankurbeln. Insbesondere der Geschäftsbereich NuVasive Specialized Orthopedics verfügt über ein großes Potenzial zur Erhöhung der Rentabilität, zumal der Standort West Carrollton die Möglichkeit bietet, mehr Unternehmensprodukte selber herzustellen.

Einige kurzfristige Faktoren führten dazu, dass NuVasive seine Gesamtjahresprognose geringfügig senkte. Zwar soll im Jahr 2018 der Umsatz weiterhin zwischen 1.095 und 1.105 Milliarden USD liegen, aber die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie sank um 0,07 USD auf die neue Spanne von 2,37 bis 2,40 USD. Diese Anpassung spiegelt höhere Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und die von NuVasive in Anspruch genommenen Beratungsgebühren wider, die jedoch nach Ansicht des Unternehmens nur Einmaleffekte darstellen.

NuVasives Investoren feierten die Nachricht und so stieg die Aktie nach der Ankündigung um 12 %. Mit positiven Aussichten für alle seine Pipeline-Produkte hat NuVasive das Potenzial, sein Wachstum weiter zu beschleunigen, wenn die Kunden den technologischen Fortschritt des Unternehmens weiterhin zu würdigen wissen.

