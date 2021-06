Warum diese 3 Meme-Aktien langfristig gute Investitionen sein können

Keine Frage: Sogenannte Meme-Aktien sind riskant. Jede Aktie, die so volatil ist, dass sie an einem Tag um mehr als 20 % steigen kann, kann das Portfolio auf eine wilde Achterbahnfahrt schicken. Das heißt aber nicht, dass man diese Art von Aktien grundsätzlich meiden sollte.

Auf lange Sicht könnten sich Aktien wie Sundial Growers (WKN: A2PPQ6), GameStop (WKN: A0HGDX) und AMC Entertainment (WKN: A1W90H) als großartige Investitionen erweisen. Obwohl die Investition in diese Aktien mit einem beträchtlichen Risiko verbunden ist, können die potenziellen Renditen erfreulich sein.

1. Sundial Growers

Anfang des Jahres erreichte die Aktie von Sundial Growers einen Höchststand von 3,96 USD. Und obwohl die Aktie heute nicht einmal in der Nähe dieses Preises liegt, ermöglichte die Hausse, die von Kleinanlegern und Spekulanten um Sundial herum ausgelöst wurde, dem Unternehmen, durch mehrere Aktienausgaben Millionen einzunehmen. Am 7. Mai meldete Sundial einen Cash-Bestand von 753 Millionen CAD, während es zu Beginn des Jahres nur 60 Millionen CAD waren. Seitdem hat das Unternehmen fleißig gewirtschaftet und sogar ein Joint Venture mit SunStream Bancorp gegründet, um Investitionen in den Cannabis-Sektor zu tätigen.

Zugegeben, ich bin kein Fan von Sundial, was das bestehende Geschäft angeht. Die Einnahmen sind rückläufig und der Umsatz von 57 Millionen CAD in den letzten zwölf Monaten ist weniger als die 72 Millionen CAD, die OrganiGram in einem ähnlichen Zeitrahmen erwirtschaftet hat. Trotzdem hat Sundial eine doppelt so hohe Marktkapitalisierung. Aber Bargeld kann Chancen für das Unternehmen schaffen. Wenn Sundial andere Cannabis-Unternehmen erwirbt oder in sie investiert, kann es langfristig zu einer viel stärkeren und stabileren Investition werden.

2. GameStop

Das Aushängeschild für Meme-Aktien ist zweifelsohne GameStop. Der Videospielhändler sah so aus, als ob er dem Untergang geweiht wäre. Doch es gibt Hoffnung für das Unternehmen, denn der neue Vorstandsvorsitzende Ryan Cohen leitet einen Wandel hin zum E-Commerce und weg von den stationären Geschäften ein. GameStop steigt auch in den Hype um NFTs ein. Man hat kürzlich eine neue Website für NFTs gestartet und angekündigt, dass das Unternehmen eine Reihe von Positionen für den neuen Geschäftsbereich einstellen möchte.

Wie Sundial hat auch GameStop von seiner wachsenden Popularität profitiert – die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 1.300 % gestiegen (die Cannabis-Aktie ist um 140 % gestiegen, während der S&P 500 nur um 12 % zugelegt hat) – und hat vor Kurzem 3,5 Millionen neue Aktien ausgegeben, um 551 Millionen USD einzunehmen. All das zusätzliche Bargeld kann helfen, die Transformation voranzutreiben und dem Unternehmen erlauben, andere Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen.

Das große Risiko bei GameStop besteht jedoch darin, den richtigen Preis für die Aktie zu finden. Während es attraktiv sein könnte, die Aktie zu kaufen, wenn sie unter 150 USD fällt (was in etwa den jüngsten Tiefstständen entspricht), schloss sie letzte Woche um 100 USD höher. Selbst wenn man denkt, dass GameStop das Risiko wert ist, ist es wichtig, einen Preis im Kopf zu haben. Denn diese Aktie hat sich in diesem Jahr als unberechenbar erwiesen.

3. AMC

Die Aktien von AMC sind in diesem Jahr noch heftiger gestiegen und haben mehr als 2.300 % zugelegt. Allerdings ist das Unternehmen auch das riskanteste auf dieser Liste. Mit einer langfristigen Verschuldung von insgesamt mehr als 5,4 Milliarden USD steht es vor großen Herausforderungen. Und mit liquiden Mitteln in Höhe von nur 813 Millionen USD zum 31. März wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass AMC sich aus diesem Loch befreien könnte. Aber der starke Aktienkurs könnte helfen, einige dieser Bedenken zu zerstreuen.

Am 3. Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es 587 Millionen USD durch eine neue Emission eingenommen hat. Damit hat das Unternehmen in diesem Quartal insgesamt 1,2 Milliarden USD an zusätzlichem Eigenkapital aufgenommen. AMC prüft nun mögliche Akquisitionen innerhalb seiner Branche, die wachstumsorientierte Investoren anlocken könnten. In der Zwischenzeit sucht das Unternehmen auch die Unterstützung der Aktionäre für die Ausgabe von 25 Millionen weiteren Aktien.

Jetzt, wo die Wirtschaft wieder anspringt und die Menschen wieder in die Kinos gehen, sieht die nahe Zukunft für das Unternehmen besser aus. Grund dafür sind das zusätzliche Eigenkapital und die neuen Wachstumsmöglichkeiten. Obwohl es hier immer noch ein erhebliches Risiko gibt – AMC hat in den letzten zwölf Monaten 1,3 Milliarden USD an Barmitteln aus dem laufenden Geschäft verbrannt –, gibt es auch Potenzial für eine Wertsteigerung des Unternehmens. Der langfristige Erfolg von AMC wird jedoch zu einem großen Teil davon abhängen, welche Möglichkeiten das Unternehmen am Ende verfolgt, wie hoch die Schuldenlast ist und ob die Nachfrage wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehrt. Dies sind derzeit sehr große Fragezeichen.

Aber selbst als risikofreudiger Anleger sollte man vorsichtig sein, welchen Preis man für diese unglaublich volatile Aktie zahlt. AMC kommt gerade von einem neuen 52-Wochen-Hoch.

Der Artikel Warum diese 3 Meme-Aktien langfristig gute Investitionen sein können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

