Warum der deutsche Virtual-Reality-Markt über die Nische bald hinauswachsen könnte

Düsseldorf (ots) - Der mit Virtual-Reality-Produktenerwirtschaftete Umsatz ist 2018 um 38 Prozent gestiegen, zeigt einePwC-Studie / Dabei kommt der größte Teil der Erlöse aus der Gaming-bzw. der Video-Branche / Durch sinkende Kosten für VR-Brillen könntendie Verkaufszahlen in den nächsten Jahren deutlich steigen / Alsweitere Treiber bilden sich die 5G-Technologie und die Verschmelzungvon virtueller und erweiterter Realität heraus / Studieprognostiziert bis 2023 ein jährliches Marktwachstum von fast 20ProzentHat Virtual Reality (VR) das Zeug zum Massenmarkt? Mit dieserFrage werden sich auch die Fachgäste der anstehenden IFA in Berlinbeschäftigen. Neue Umsatzzahlen, die aus einer Studie derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervorgehen,zeigen nun: Die noch junge Technologie scheint der Nische allmählichzu entwachsen. So stiegen die hierzulande mit VR erzielten Erlöse imvergangenen Jahr auf ein Volumen von 116 Millionen Euro. Dasentsprach einem Plus von 38 Prozent im Vergleich zu 2017.Der größte Anteil entfiel dabei mit 62 Millionen Euro auf dieGaming-Branche - relativ gesehen war das ein Anstieg von 31 Prozent.Dahinter folgten mit 43 Millionen Euro (plus 48 Prozent) die Erlöseaus dem Verkauf von Virtual-Reality-Videos. "Zwar wäre es zu früh,aus diesen Verkaufszahlen bereits einen Durchbruch abzuleiten", sagtWerner Ballhaus, Leiter des Bereichs Technologie, Medien undTelekommunikation bei PwC in Deutschland. "Aber die Zahlen deuten dasgroße Potenzial von Virtual Reality bereits an."Sogar kabellose VR-Headsets werden erschwinglicherTatsächlich sagt eine alte Regel in der IT-Branche, dass dieErfolgschancen neuer Technologien auf kurze Sicht tendenziell über-,auf mittlere Sicht aber häufig eher unterschätzt werden. "Genau sokönnte es auch mit Virtual Reality sein", meint PwC-Experte Ballhaus."Als das Thema vor zwei, drei Jahren aufkam, herrschte zunächst eingroßer Hype - dem dann allerdings bald die Ernüchterung folgte, weilsich die Technologie eben nicht so schnell etablierte, wie voneinigen Protagonisten erhofft." Inzwischen, so Ballhaus, hätten sichdie Zeichen verkehrt: "Die Anfangseuphorie ist vorüber. Dabei mehrensich gerade jetzt die Zeichen, dass Virtual Reality eben doch zueiner Technologie für den Massenmarkt heranwachsen könnte."Worauf fußt dieser Optimismus? Bislang waren es insbesondere dieKosten für die notwendigen Hardware-Komponenten, die eine raschereMarktdurchdringung von Virtual Reality im Endkundengeschäftverhinderten. Nun hat aber beispielsweise Facebook gleich zweiVR-Headsets auf den Markt gebracht, die nicht nur, was die Optikangeht, neue Maßstäbe setzen - sondern die mit einem Preis von rund450 Euro vergleichsweise günstig zu erwerben sind. Mit zunehmendenKonkurrenzdruck dürften die Preise in den nächsten Jahren weitersinken - eine Entwicklung, die natürlich auch von denGaming-Anbietern registriert wird. So hat sich das Portfolio anVR-Spielen für die Playstation im vergangenen Jahr um mehr als 100Stück fast verdoppelt.Warum die Prognose für die nächsten Jahre so optimistisch ausfälltParallel steigt die Nutzerfreundlichkeit. Wurden die VR-Brillenbislang meist über ein Kabel mit der Konsole oder dem PC verbunden,setzen sich nach und nach deutlich flexiblere mobile Brillen durch.Bester Beleg: Zwar schrumpften 2018 die Verkaufszahlen bei denkabelgebundenen Geräten, die Branche konnte dies jedochüberkompensieren, da parallel die Nachfrage nach kabellosenVR-Brillen rasant anstieg. Die zunehmende Akzeptanz bei den Anwendernwiederum incentiviert die Gaming-Anbieter.Entsprechend positiv fällt auch die Prognose für die nächstenJahre aus. So ist in der Virtual-Reality-Auskopplung des PwC-"GermanEntertainment and Media Outlook 2019-2023" von einemdurchschnittlichen jährlichen Wachstum von 19 Prozent die Rede. Damitlägen die hierzulande mit VR erzielten Erlöse in vier Jahren schonbei 280 Mio. Euro. Das größte Potenzial billigt die Studie weiterhinder Spielebranche (jährliches Wachstum: 18 Prozent) und derVideobranche (22 Prozent) zu.Als entscheidende technologische Treiber sieht Werner Ballhausdabei den neuen Mobilfunk-Standard 5G sowie das Zusammenwachsen vonVirtual Reality und Augmented Reality: "Aufgrund der benötigtenDatenmengen und der möglichst niedrigen Latenzzeiten lassen sichVR-Geräte außerhalb des Heimnetzes bislang kaum nutzen. Dasallerdings wird sich mit der 5G-Technologie nachhaltig ändern.Parallel könnte die absehbare Verschmelzung von virtueller underweiterter Realität dazu führen, dass die Anwendungsmöglichkeitenvon VR noch einmal deutlich zunehmen - was dann wiederum dieNutzerakzeptanz erhöhen wird."