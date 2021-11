Warum Wuxi der neue Magnet für junge chinesische Talente ist

Wuxi, China (ots/PRNewswire) -Wuxi, im Zentrum des Jangtse-Flussdeltas gelegen, entwickelt sich von Tag zu Tag zu einem Top-Ziel für junge chinesische Talente. Das Youth Talent Selection Program hat sich zu einem Magneten entwickelt, der junge Menschen nach Wuxi lockt. In den vier Jahren seines Bestehens wurden 489 junge Talente ausgewählt und auf Stellen in staatlichen Organisationen und Unternehmen eingesetzt. Ihre Arbeitgeber bieten gezielte und kontinuierliche Karriereentwicklungspläne für die Ausgewählten an.Das Programm hat nach Angaben der Stadtverwaltung von Wuxi unter anderem Absolventen von Oxford, Columbia, der Peking University und Tsinghua angezogen. In diesem Jahr wurde eine Ankündigung von Wuxi und seinem Youth Talent Selection Program nicht nur auf chinesischen und ausländischen Medienplattformen veröffentlicht, sondern auch auf den WeChat-Konten renommierter Universitäten und den offiziellen sozialen Medienkanälen internationaler Organisationen.Junge Talente in China konzentrieren sich nicht mehr darauf, in die Städte der ersten Liga zu strömen. Ein ausgewogenes Leben ist für junge Chinesen heute immer wichtiger geworden, wobei Faktoren wie Lebenshaltungskosten und Umwelt sowie Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.Wenn man von Wuxi spricht, denkt man an die reiche Wu-Kultur, schöne Landschaften, gut entwickelte Industrie und Handel. Die lokale Küche von Wuxi zeichnet sich durch ihren süßen Geschmack aus, und die Stadt ist ein wahres Paradies für Feinschmecker. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 lag das regionale BIP von Wuxi bei über einer Billion Yuan (156,3 Mrd. USD), womit es in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP an der Spitze des chinesischen Festlandes steht.Nach ihrem Master-Abschluss in Informatik an der Northeastern University in Boston nahm Huang Ziwei 2019 ein Angebot des Wuxi IoT (Internet of Things) Innovation Promotion Center an. "Meine Klassenkameraden sind eher bereit, bei einheimischen Internet-Giganten wie Baidu, Alibaba und Tencent einzusteigen", sagt sie, "aber das Youth Talent Selection Program von Wuxi lockte mich mit einem breiteren Entwicklungsraum und half mir, vom Internet-Sektor in den IoT-Bereich zu wechseln, und fügte hinzu, dass Wuxi ein großes Potenzial hat, die zukünftige Entwicklung des IoT zu erschließen."Im Jahr 2020 wurde die aus Wuhan stammende Chen Yu unterschiedslos behandelt, auch wenn sie während der Teilnahme am Programm unter die 14-tägige Quarantäne fiel. Um ihr eine faire Chance zu geben, mit anderen Bewerbern zu konkurrieren, wurde eigens ein "separater Prüfungsraum" eingerichtet.Weitere Informationen finden Sie unter http://zzb.wuxi.gov.cn/doc/2021/10/09/3451065.shtmlLinks zu Bildanhängen:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406844Bildunterschrift: Wuxi lädt die chinesische Jugend ein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1683074/Wuxi.jpgPressekontakt:Herr FengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Wuxi Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell