Warum Waymo gerade mit Nissan und Renault einen Vertrag unterzeichnet hat

Waymo, das Unternehmen, das früher als Google Self-Driving Car Project bekannt war, expandiert weltweit. Renault SA (WKN:893113) und Nissan Motor (WKN:853686), zwei Automobilhersteller, die seit langem in einer “Allianz” tätig sind, haben gemeinsam mit Waymo einen Vertrag unterzeichnet, um gemeinsam die Entwicklung einer Reihe von selbstfahrenden Geschäftsmodellen und Fahrzeugen zu erforschen.

Es ist ein faszinierender Schritt für alle drei Unternehmen. Hier erfährst du, was wir darüber wissen.

Hier ist der entscheidende Satz aus der Pressemitteilung der drei Unternehmen vom 20. Juni:

Die Renault-Groupe, Nissan Motor Co. und Waymo, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, haben eine Exklusivvereinbarung für einen anfänglichen Zeitraum geschlossen, um alle Aspekte der selbstfahrenden Mobilitätsdienstleistungen für Passagiere und Lieferungen in Frankreich und Japan zu erforschen.