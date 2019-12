Warum Warren Buffetts Alter nicht das größte Risiko der Berkshire-Hathaway-Aktie ist

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Warren Buffett, das Vorbild unzähliger Investoren und Chef von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), ist mittlerweile 89-Jahre alt. Das Ausscheiden von Warren Buffettt ist daher für so viele da draußen das größte Risiko beim Blick auf die Berkshire-Hathaway-Aktie. Auch wenn viele Tech-Milliardäre davon träumen, den Tod irgendwann einmal zu besiegen. Das Ausscheiden von Warren Buffett als Risiko einzustufen ist aber sowohl kurz- als auch langfristig ziemlich großer Blödsinn.

Ein zu erwartendes Ereignis lässt Aktienkurse nicht kurzfristig einbrechen

An den Aktienmärkten sehen wir oftmals deutliche Reaktionen der Aktienkurse auf vorgefallene Ereignisse. Allerdings nur dann, wenn diese Ereignisse von der Mehrzahl der Marktteilnehmer nicht erwartet wurden. Präsentiert ein Unternehmen Quartalszahlen, die besser oder schlechter ausgefallen sind als von der Mehrzahl erwartet, sind deutliche Kursauschläge nach oben oder unten keine Seltenheit. Trifft ein Unternehmen hingegen die allgemeinen Erwartungen mehr oder weniger genau, rührt sich der Aktienkurs oft nicht vom Fleck.

Auch wenn es traurig ist, darüber nachzudenken, so ist der Tod oder das krankheitsbedingte Ausscheiden von Warren Buffett – ich würde nicht darauf tippen, dass er, bevor eines von beiden eintritt, bereits abtritt – sicherlich keines dieser unerwarteten und überraschenden Ereignisse, die Aktienkurse kurzfristig durcheinanderwirbeln. Anders gesagt ist wohl jeder heutige Berkshire-Hathaway-Aktionär auf diesen traurigen Tag vorbereitet, an dem das vielleicht größte Investmentidol unserer Zeit nicht mehr unter uns weilt. Beziehungsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit Charlie Munger die unzähligen Pilger auf der Berkshire-Hauptversammlung unterhalten kann.

Überspitzt formuliert hält genau diese Erwartungshaltung viele Marktteilnehmer vielleicht sogar davon ab, eben keine Berkshire-Hathaway-Aktien im Depot zu haben. Genau aufgrund dieser allgemeinen Erwartungshaltung würde ich im Fall der Fälle nicht einmal auf eine kurzfristig heftige Reaktion des Aktienkurses tippen. Auf längere Sicht halte ich das Risiko gar noch deutlich kleiner.

Langfristig ist Berkshire Hathaway viel mehr als Warren Buffett

Schon heute treffen viele andere Personen wichtige Entscheidungen bei Berkshire Hathaway. Vielleicht sind sie nicht derart bekannt wie Warren Buffett oder Charlie Munger. Für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sind sie aber mindestens genauso wichtig.

Damit meine ich nicht nur die Personen, die heute bereits Entscheidungen über künftige Investments treffen oder auswählen, welche öffentlich gehandelten Wertpapiere man nun kaufen oder verkaufen soll. Vielmehr meine ich damit die weitestgehend unbekannten Manager und Teileigentümer der unzähligen Beteiligungen, die größtenteils unabhängig von Berkshire Hathaway ihre Unternehmen zu Erfolgen führen.

Es gibt also neben Warren Buffett sehr viele weitere gute Gründe, Berkshire-Hathaway-Aktien im Depot zu haben. Das Beste an diesen Gründen ist, sie haben bereits in den vielen erfolgreichen Jahren der Vergangenheit für den Erfolg von Berkshire Hathaway gesorgt. So traurig ein Ausscheiden des Orakels aus Omaha also auch wäre, die Basis für eine erfolgreiche Zukunft ist selbst dann noch immer vorhanden.

Lasst uns dennoch alle auf viele weitere Jahre mit Warren Buffett hoffen

Trotz dessen hoffe natürlich auch ich, dass Warren Buffett und Charlie Munger uns noch viele Jahre gesund und munter erhalten bleiben. Erstens wegen Buffetts lesenswerten Briefen an die Berkshire-Aktionäre. Zweitens aufgrund des großartigen Spektakels, das Charlie Munger und Warren Buffett einmal jährlich in Omaha abliefern. Und drittens, weil ich mit meiner hier getroffenen Einschätzung durchaus auch falsch liegen könnte.

