Warum Warren Buffett so gegen Bitcoin ist

Dieses Jahr war ein wichtiges Jahr für Bitcoin – und für Kryptowährungen im Allgemeinen. Nicht nur, dass der Bitcoin-Preis im April ein Allzeithoch von über 63.000 US-Dollar erreicht hat, er hat auch einige große Schritte in Richtung Mainstream-Akzeptanz gemacht. Dazu gehören die Akzeptanz von Paypal und die erste 100 %ige Krypto-Visa-Transaktion.

Obwohl der Preis in den letzten Monaten deutlich gefallen ist, liegt Bitcoin immer noch über 300 % höher als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz hat Bitcoin immer noch einige der größten hochkarätigen Kritiker – einschließlich des Investitions-Gurus Warren Buffett.

Damals, im Jahr 2018, beschrieb Buffett Bitcoin als „wahrscheinlich Rattengift im Quadrat.“ Hier sind einige der Gründe dafür.

1. Es hat keinen intrinsischen Wert

Warren Buffett mag Unternehmen und Vermögenswerte, die an und für sich Wert generieren. Wenn du zum Beispiel in eine Farm investierst, liegt der Wert in dem, was diese Farm jedes Jahr produziert – auch wenn die Aktie selbst keinen Wert gewinnt.

„Wenn du etwas wie Bitcoin oder irgendeine Kryptowährung kaufst, hast du nichts, was etwas produziert“, sagte Buffett vor ein paar Jahren. Er sagte zu Yahoo Finance: „Du hoffst nur, dass der nächste Typ mehr zahlt. Und du hast nur das Gefühl, dass du den nächsten Kerl findest, der mehr zahlt, wenn er denkt, dass er jemanden findet, der mehr zahlen wird.“



Das ist der gleiche Grund, warum Buffett kein Gold mag.

2. Er investiert nur in Dinge, von denen er etwas versteht

Einer der Gründe für die Sorge um eine Kryptowährungsblase ist, dass viele Menschen Kryptowährungen kaufen, ohne die Technologie dahinter zu verstehen. Bei über 10.000 verschiedenen Kryptowährungen, die derzeit auf dem Markt sind, ist es wahrscheinlich, dass eine große Anzahl dieser Coins scheitern wird. Und als Investor ist der Aufbau eines Verständnisses dafür, was die Blockchain leisten kann und wie sie funktioniert, eine Möglichkeit, wie du anfangen kannst, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Buffett sagte 2018 zu CNBC: „Ich bekomme genug Ärger mit Dingen, von denen ich denke, dass ich etwas davon verstehe. Warum in aller Welt sollte ich eine Long- oder Short-Position in etwas eingehen, von dem ich nichts weiß?“



Buffett ist aus dem gleichen Grund zunächst nicht in Tech-Aktien wie Apple, Facebook oder Microsoft eingestiegen. Das bedeutet nicht, dass diese Aktien schlechte Investitionen waren, sondern nur, dass seine bewährte Investmentstrategie ihn in eine andere Richtung geführt hat.

Kryptowährungen sind nur eine von vielen Möglichkeiten, wie du dein Geld investieren kannst, alle mit unterschiedlichen Risikograden. Wichtig ist, dass du dir deine eigenen Ziele setzt und die beste Strategie für dich ausarbeitest.

3. Er glaubt nicht, dass es als Währung funktioniert

Als Bitcoin 2009 zum ersten Mal startete, versprach es, die erste dezentrale digitale Währung der Welt zu sein. Es öffnete den Weg für dich, Geld an eine andere Person zu überweisen, ohne dass du eine Bank oder eine Regierung brauchst, um die Transaktion zu unterstützen.

Buffett sagte gegenüber CNBC, dass es niemals als Währung funktionieren wird. „Es ist kein dauerhaftes Tauschmittel, es ist kein Wertspeicher“, sagte er.

Es ist eine verständliche Perspektive. Einer der Gründe, warum Bitcoin so viele andere Kryptowährungen hervorgebracht hat, ist, dass er keine großartige digitale Währung ist. Selbst der milliardenschwere Investor Mark Cuban, der 60 % seines Krypto-Portfolios in Bitcoin hält, sagt, dass es zu langsam und schwerfällig ist, um als Währung zu funktionieren. Er sieht jedoch einen Wert in Bitcoin als Wertspeicher.

Verfolge deine eigene Investmentstategie

Buffett ist nicht ganz so weit gegangen wie seine rechte Hand, Berkshire Hathaway-Vize Chairman Charlie Munger. Infolgedessen hat sich Buffett in letzter Zeit davor gescheut, Bitcoin zu kritisieren, weil er die Zehntausenden von Bitcoin-Investoren nicht verärgern möchte.

Munger hat keine solchen Skrupel. Er sagte auf der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr, dass er nicht an einer Währung interessiert sei, die so nützlich für Entführer und Erpresser ist. Er erklärte, dass „die ganze verdammte Entwicklung ekelhaft ist und den Interessen der Zivilisation widerspricht.“

Ob du mit Buffett und Munger übereinstimmst, hängt von deiner eigenen Situation ab. Vielleicht verstehst du die Blockchain-Technologie und bist zuversichtlich, was die Zukunft von Bitcoin angeht. Vielleicht fühlst du dich mit der Idee wohl, einen nicht-produktiven Vermögenswert zu kaufen. Oder vielleicht möchtest du einen kleinen Teil deines Portfolios in Kryptowährungen diversifizieren. Nur du kannst entscheiden, was das Richtige für dich ist.

Eine Lektion von Buffett, die man sich zu Herzen nehmen sollte, ist, nur langfristig zu investieren. Das bedeutet, wenn du Bitcoin kaufst, solltest du das tun, weil du glaubst, dass er einen langfristigen Wert hat. Allein dieses Jahr hat uns gezeigt, wie volatil der Preis sein kann. Es macht keinen Sinn, in der Hoffnung auf kurzfristige Gewinne einzusteigen – du könntest genauso gut alles verlieren.

Wenn du jedoch glaubst, dass sich Bitcoin in den nächsten fünf bis zehn Jahren gut entwickeln wird, und du dich wohl dabei fühlst, durch die Rücksetzer hindurch deine Positionen zu halten, dann könnte es etwas für dich sein.

Der Artikel Warum Warren Buffett so gegen Bitcoin ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

