Warum Warren Buffett den Buchwert verwendet

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Wenn die meisten Unternehmen ihre Leistung bewerten, verwenden sie Kennzahlen wie Nettoeinkommen oder Umsatz ‒ Zahlen, die du in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens finden würdest. Aber wenn Warren Buffett seine Leistung bei Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) misst, macht er das anders: indem er in der Bilanz die Veränderung des Buchwerts pro Aktie als Maß für seine Fähigkeit zur Wertschöpfung betrachtet.

Den Aktionärsbrief im Jahr 2000 begann Buffett mit einer Tabelle, die Berkshires Buchwertwachstum mit den Renditen des S&P 500 vergleicht, was deutlich macht, dass Buffett den Buchwert als eine der wichtigsten Kennzahlen ansieht.

Warum also konzentriert sich Buffett auf den Buchwert und seine Bilanz, wenn so viele andere Unternehmen über Erfolgsgrößen wie Gewinn und Verlust sprechen? Es läuft alles auf eine relativ einfache Buchhaltung hinaus.

Warum andere Kennzahlen versagen

Um zu verstehen, warum Buffett den Buchwert als Richtwert verwendet, musst du verstehen, warum andere Kennzahlen wie Nettoeinkommen oder Umsatz eine unzuverlässige Methode sind, um die Leistung von Berkshire zu messen. Berkshire verdient Geld auf zwei grundlegende Arten: Es besitzt Unternehmen vollständig, und es besitzt Minderheitsbeteiligungen an anderen Unternehmen.

Betrachten wir den Fall von BNSF, ein Eisenbahnunternehmen, das Berkshire vollständig besitzt. Die Einnahmen, die BNSF mit der Bahn erzielt, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung von Berkshire als Einnahmen, die Kosten des Geschäftsbetriebs als Ausgaben und der Gewinn als Nettoeinnahmen enthalten. Das ist alles sehr einfach. Die Ergebnisse der Bahn sind zusammen mit den Ergebnissen anderer operativer Unternehmen weitgehend in der Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung enthalten.

Aber Berkshire besitzt auch Minderheitsbeteiligungen an anderen Unternehmen, die einen Wert schaffen, der nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird. Berkshire besitzt beispielsweise 400 Millionen Aktien von Coca-Cola. Jedes Mal, wenn Coca-Cola Sirup an einen Abfüller verkauft, bringt dies Geld für Berkshire, aber es fließt nicht durch die Gewinn- und Verlustrechnung von Berkshire Hathaway, wie es die Einnahmen von BNSF tun.

Berkshire verdient Geld mit seiner Coca-Cola-Investition, wenn der Wert der Coca-Cola-Aktien steigt. Wenn die Coca-Cola-Aktien um jeweils 10 US-Dollar an Wert gewinnen würden, würde Berkshire Hathaway einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar erzielen. Berkshire würde berichten, dass seine Investitionen 4 Milliarden US-Dollar mehr in seiner Bilanz wert sind und dann eine Verbindlichkeit für Kapitalertragssteuern darstellt, die er zahlen müsste, wenn er seine Anteile an Coca-Cola-Aktien verkaufen würde. Aber nichts von diesem Gewinn würde in Berkshires Nettoeinkommen erscheinen, bis Buffett beschließt, die Beteiligung an Coca-Cola zu verkaufen, was Jahre später oder niemals geschehen kann.

Warum die Buchwertänderung am wichtigsten ist

Jetzt, da wir wissen, dass Berkshires Nettoeinkommen grundsätzlich bedeutungslos ist ‒ es ist volatil und schließt eine Menge von Berkshires Ertragskraft aus ‒, ist es wichtig zu verstehen, warum die Veränderung des Buchwerts pro Aktie eine Bedeutung hat.

Die beiden Dinge, die den größten Einfluss darauf haben, wie sehr sich der Buchwert von Berkshire über einen beliebigen Zeitraum nach oben oder unten bewegt, sind:

Gewinnreserven, d. h. alle historischen Erträge der operativen Unternehmen (z. B. BNSF) zuzüglich realisierter Gewinne aus dem Anlageportfolio (Aktien, die mit Gewinn oder Verlust verkauft wurden), abzüglich etwaiger Dividenden, die Berkshire an seine Aktionäre gezahlt hat.

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis, das im Zusammenhang mit den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten aus dem Anlageportfolio von Berkshire steht. (Denk an die Gewinne auf Coca-Cola-Aktien, die Buffett nicht verkauft hat.)

So erfasst der Buchwert im Wesentlichen das Geld, das die operativen Einheiten von Berkshire verdient haben, die Gewinne aus den verkauften Investitionen und das Geld, das Berkshire mit Investitionen verdient hat, die es noch nicht verkauft hat. Es ist eine wirklich umfassende Zahl, während das Nettoeinkommen es einfach nicht ist.

Aber auch der Buchwert ist nicht perfekt.

Finanzen sind nichts für Perfektionisten. Ob es sich nun um ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, einen Nettoertrag oder einen Buchwert handelt, keine einzige Kennzahl kann dir Auskunft über die Qualität eines Unternehmens oder seine Aussichten geben.

Der Buchwert wird als eine „schnelle und einfache“ Art der Wertschöpfungsmessung bei Berkshire angesehen, da selbst Buffett zugibt, dass der Buchwert seine Schwächen hat. Buffett spricht oft davon, dass Geico heute viel mehr wert ist als damals, als Berkshire es in den 90er-Jahren kaufte, aber das Versicherungsunternehmen wird zu einem Wert bilanziert, der eher die historischen Kosten als den Barwert widerspiegelt. Der Wert von Geico ist schneller gewachsen als die Gewinnrücklagen, sodass sich sein Beitrag zu Berkshire nicht vollständig in der Bilanz niederschlägt.

Im Laufe der Zeit entwickelt sich Berkshire von einem Minderheitsinvestor in börsennotierte Unternehmen zu einem Mehrheitseigentümer operativer Unternehmen, sodass der Buchwert als Maßstab weniger wertvoll sein wird. Aber der Tag, an dem der Buchwert an Wert verliert, ist wahrscheinlich Jahre oder gar Jahrzehnte entfernt.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Jordan Wathen auf Englisch verfasst und am 25.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.