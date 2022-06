Warum ViaBTC, ein vor 6 Jahren gegründeter Pool, weiterhin weltweit an der Spitze nach Hashrates steht

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Vor kurzem hat die BTC-Hashrate ein neues Hoch erreicht. Der bisherige Rekord lag bei 248,11 Eh/s und wurde überschritten, als die Hashrate diesen Monat ihren Höchststand von 254,77 EH/s erreichte.Trotz der verhaltenen Marktbedingungen im Jahr 2022 bleibt das Interesse am Mining ungebrochen. Darüber hinaus stieg die BTC-Hashrate auch deshalb weiter an, weil sich mehr Menschen der Mining-Community angeschlossen haben. Die Schwierigkeit nahm ebenfalls zu. Mit niedrigen Hashrates werden einzelne Miner weniger wettbewerbsfähig, aber das Aufkommen von Mining-Pools brachte ihnen einen Hoffnungsschimmer und hat auch herkömmliche Mining-Modelle revolutioniert.Unter den vielen Pools, die jüngst aufgetaucht sind, hat der ViaBTC-Pool einen tiefen Eindruck bei den Minern hinterlassen. 2021 gingen einige Länder hart gegen das BTC-Mining vor. Viele Pools gingen infolgedessen pleite. Der BTC-Hashrate von ViaBTC haben die strengen Richtlinien jedoch nicht geschadet. Dank des weltweit verteilten Geschäftsmodells und dank seiner Beliebtheit bei Minern aus aller Welt steht der Pool seit einiger Zeit an erster Stelle.Der 2016 gegründete ViaBTC-Pool konnte dank folgender Faktoren überleben und weltweit führende Hashrates verzeichnen:I. Ein starkes TeamUm eine stabile Mining-Umgebung zu schaffen, hat das ViaBTC-Team Knoten auf der ganzen Welt eingesetzt, um die Miner mit dem nächstgelegenen Knoten abzugleichen, was Verzögerungen minimiert und das Mining-Netzwerk stabiler macht. Bisher ist ViaBTC der Pool mit der niedrigsten Waisenquote in der gesamten Branche, was die Stärke seines Teams zeigt.Bei ViaBTC sind über 60 % der Mitarbeiter Mitglieder der Produkt- und F&E-Abteilungen, deren Hauptmitglieder erfahrene Entwickler von weltbekannten Internetunternehmen sind. Unter der Leitung von ViaBTC-Gründer Haipo Yang hat das Team den Pool noch weiter verbessert. Das F&E-Team, das den Pool sicher und stabil hält, hat vielseitigere Produkte und Funktionen eingeführt und einen vollständigen Satz passender Tools entwickelt.II. InnovationUm die bestehenden Mängel der Krypto-Mining-Branche zu beheben, hat ViaBTC Pool viele innovative Produkte eingeführt. Zum Beispiel hat der Pool PPS+ entwickelt, die erste Zahlungsmethode ihrer Art in der Branche, ebenso wie den Transaction Accelerator, auch ein einzigartiges Produkt. Außerdem ist er auch der erste Pool, der „Convert Now" unterstützt. Diese Produkte haben nicht nur die Mining-Einnahmen verbessert, sondern auch das Problem überlasteter Transaktionen unter extremen Marktbedingungen gelöst. Gleichzeitig vermeidet die stündliche Bezahlung der Mining-Vergütung Risiken im Zusammenhang mit Preisschwankungen.III. Ein gut etabliertes Blockchain-ÖkosystemViaBTC hat versucht, ein allumfassendes Blockchain-Ökosystem aufzubauen, das Produkte, Tools und Investitionen integriert. Neben dem ViaBTC Pool verfügt das Unternehmen nun auch über vier weitere wichtige Geschäftsbereiche, darunter CoinEx Exchange, ViaWallet, CoinEx Smart Chain (CSC) und ViaBTC Capital, was es zu einer der am besten etablierten Blockchain-Firmen macht.Dank seines starken Ökosystems hat ViaBTC den langwierigen Prozess vom Krypto-Mining über die Transaktion bis hin zur Verbreitung vereinfacht. Bei der Auszahlung von Kryptos aus ViaBTC Pool an CoinEx Exchange müssen die Miner keine Gebühren zahlen und Auszahlungen erfolgen in Echtzeit. Darüber hinaus bietet Staking, ein integrierter Service von ViaWallet, den Minern zahlreiche Möglichkeiten, den Wert ihrer Vermögenswerte in einem erweiterten Bärenmarkt zu erhalten.Dank dieser Vorteile konnte sich der ViaBTC Pool von seinen Konkurrenten im intensiven Wettbewerb als einer der beliebtesten Pools unter den Minern abheben.