Warum Tesla so profitabel ist

Wichtige Punkte

Die Gewinnmargen von Tesla haben sich in den letzten Jahren drastisch verbessert.

Der Verkauf von Fahrzeugen, die auf einer einzigen Plattform basieren, in großen Stückzahlen und zu hohen Preisen ist eine bewährte Strategie, um hohe Gewinnspannen zu erzielen.

Letztendlich wird Tesla sein Produktportfolio erweitern müssen, um weiter zu wachsen, so dass die Vorsteuermarge sinken wird.

In den letzten Jahren hat Tesla ( WKN:A1CX3T) ein massives Gewinnwachstum verzeichnet. Noch 2019 war der Elektroauto-Pionier nach GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) unrentabel und erreichte auf bereinigter Basis kaum die Gewinnschwelle. Die Betriebsmarge von Tesla verbesserte sich jedoch auf 6,3 % im Jahr 2020 und 12,1 % im Jahr 2021 und erreichte in der zweiten Hälfte des letzten Jahres fast 15 %.

Es gibt einen einfachen Grund, warum Tesla in Sachen Rendite plötzlich an die Spitze der Autoindustrie aufgestiegen ist: Das Unternehmen verkauft eine große Anzahl von Fahrzeugen, die auf einer einzigen Plattform basieren, zu hohen Preisen. In diesem Zusammenhang wird jedoch nicht allgemein anerkannt, dass dies der Grund für den Aufschwung von Tesla ist. Sehen wir uns an, was das für die Zukunft von Tesla bedeutet.

Produktion und Umsatz steigen

Tesla hat im Jahr 2021 über 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 155 % mehr als zwei Jahre zuvor (367.656 Fahrzeuge). Die Limousine Model 3 und der Crossover Model Y, die auf der gleichen Plattform basieren, machten im vergangenen Jahr 97 % der Tesla-Produktion aus. Die Auslieferungen des Model S und des Model X gingen aufgrund eines langen Produktionsstopps auf 24.980 Fahrzeuge zurück (gegenüber einem Höchststand von über 100.000 vor einigen Jahren).

Obwohl einige Analysten erwartet hatten, dass die Verschiebung des Produktionsmixes weg des Model S und Model X die Rendite beeinträchtigen würde, ist dies nicht eingetreten. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass sich Teslas durchschnittlicher Verkaufspreis (ASP) recht gut gehalten hat.

Ohne die im Rahmen von Leasingverträgen ausgelieferten Fahrzeuge lag der ASP von Tesla im Jahr 2021 bei über 50.000 US-Dollar und damit etwa 6.000 US-Dollar unter dem Wert von 2019, als der Umsatz mit den teuren Model S und Model X deutlich höher war. Infolgedessen stieg der Umsatz mit Kraftfahrzeugen (wiederum ohne Leasing) auf 44,1 Mrd. US-Dollar, gegenüber 26,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 und 19,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019.

Ein Rezept für fette Margen

Fast 1 Million Fahrzeuge in einem Jahr zu einem ASP von mehr als 50.000 US-Dollar zu verkaufen, ist natürlich gut für die Margen. Das gilt vor allem deshalb, weil das Model 3 und das Model Y auf der gleichen Plattform aufbauen und viele Komponenten gemeinsam nutzen. Das reduziert die Komplexität (und die Kosten) erheblich.

Das gilt nicht nur für Tesla. Die alten Autohersteller General Motors (WKN:A1C9CM) und Ford Motor Company verkaufen große Lkw und SUVs (die auf gemeinsamen Plattformen basieren) zu ähnlich hohen Preisen. GM zum Beispiel verkauft in den USA jährlich über 1 Million Full-Size Trucks und SUVs.

Keines der beiden Unternehmen macht genaue Angaben, aber es sieht so aus, als würden GM und Ford mit ihren Full-Size-Trucks/SUVs regelmäßig operative Margen zwischen 20 und 30 % erwirtschaften, die den größten Teil der Gewinne beider Autohersteller ausmachen.

Infolgedessen erzielte GM in Nordamerika im dritten Quartal 2020, als die Werke von General Motors ihre Kapazitäten für große Lkw und SUVs voll auslasteten, um die Lagerbestände wieder aufzufüllen und gleichzeitig die Produktion einiger weniger beliebter Modelle nicht vollständig wiederherzustellen, eine operative Marge von 15 %. Der Hauptgrund, warum die Gewinnspannen in der Regel niedriger sind, ist, dass der Rest des Unternehmens weit weniger profitabel ist.

Was bedeutet das für Tesla?

Die starke Dynamik von Tesla wird sich wahrscheinlich auch 2022 fortsetzen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seinen Umsatz in absehbarer Zeit mit einer jährlichen durchschnittliches Wachstumsrate von etwa 50 % steigern wird. Wenn sich die Lieferengpässe nicht dramatisch verschärfen, dürfte es keine Probleme haben, diese Wachstumsrate in diesem Jahr zu erreichen. Tesla gibt lange Wartezeiten für viele Modelle an, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt.

Wie die meisten Unternehmen hat auch Tesla mit steigenden Kosten zu kämpfen. Aber das Unternehmen hatte keine Probleme, die Preise zu erhöhen, um dies auszugleichen. Das billigste Model 3, das auf der Website verkauft wird, hat jetzt einen Grundpreis von 44.990 US-Dollar. Der Preis für das Model Y beginnt bei fast 60.000 US-Dollar und erreicht einen Höchstpreis von 80.000 US-Dollar (einschließlich des „Full Self-Driving“-Pakets). Außerdem sind nur die teureren Modelle für kurzfristige Auslieferungen verfügbar, während die günstigeren Versionen voraussichtlich im vierten Quartal ausgeliefert werden. Dies sollte eine weitere Margenerhöhung im Jahr 2022 ermöglichen.

Weiter in die Zukunft blickend, sind die Aussichten trüber. Im Moment kann die Autoindustrie aufgrund von Angebotsengpässen die Nachfrage nicht befriedigen, was die Preise stark steigen lässt. Der durchschnittliche Transaktionspreis in den USA hat kürzlich die Marke von 45.000 US-Dollar überschritten. Vor diesem Hintergrund würde es nicht überraschen, wenn Tesla seinen ASP in diesem Jahr wieder in Richtung 60.000 US-Dollar drücken könnte, während die Auslieferungen des Model 3 und des Model Y zusammengenommen auf über 1 Million steigen.

Wenn die Angebotsbeschränkungen nachlassen, werden die Autopreise zurückgehen. Andere Marken werden versuchen, Teslas Vormachtstellung auf dem Markt für Elektroautos zu brechen, indem sie einigermaßen leistungsfähige Alternativen zu viel niedrigeren Preisen anbieten. (GM wirbt zum Beispiel für den Chevy Equinox EV, der im Herbst 2023 auf den Markt kommen soll und bei rund 30.000 US-Dollar beginnt).

Um den Umsatz weiterhin schnell zu steigern, muss Tesla seine Fahrzeugpalette erweitern und ein günstigeres Einstiegsmodell anbieten. Eine größere Auswahl an Modellen wird jedoch zusätzliche Kosten und Komplexität verursachen, während Teslas ASP aufgrund der Wettbewerbskräfte sinken wird.

Mit zunehmender Größe wird Tesla in den kommenden Jahren weiterhin ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen. Doch selbst nach dem jüngsten Rückgang wird die Tesla-Aktie mit dem 77-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt. Es wird schwierig sein, diese Bewertung zu halten, da das Unternehmen mit der Ausweitung seiner Produktpalette zwangsläufig mit Problemen bei den Gewinnspannen konfrontiert sein wird.

