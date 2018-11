Warum Tesla im Oktober um 27 % stieg, während der Markt einbrach

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was geschah

Die Aktien von Tesla (WKN:A1CX3T) hatten im Oktober einen guten Monat, obwohl der gesamte Aktienmarkt stark zurückging. Im Oktober stieg Tesla um 27 %, während der S&P 500 um 7 % zurückging.

Der Anstieg der Aktie kam, als Tesla-CEO Elon Musk sich mit der SEC wegen Betrugsvorwürfen einigte und das Unternehmen die Gewinnzone erreichte.

Und weiter?

Der erste große Schritt nach vorne kam am Montag, den 1. Oktober, nachdem Musk sich mit der SEC darauf verständigt hatte, dass er die Investoren mit Tweets über die mögliche Privatisierung des Autoherstellers irregeführt hatte. Musk hatte am 1. Oktober sogar noch mehr Öl ins Feuer gegossen und schickte eine E-Mail an die Mitarbeiter, in der er sagte, dass Tesla „sehr nahe an der Gewinnzone“ sei.

Später im Monat profitierten die Aktien auch von den Quartalszahlen, wobei das Nicht-GAAP-Ergebnis pro Aktie deutlich über den Erwartungen lag. Es betrug 2,90 US-Dollar, gegenüber einem Verlust pro Aktie von 3,06 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Analysten waren von 0,17 US-Dollar ausgegangen. Tesla erzielte im Berichtszeitraum auch einen positiven freien Cashflow von 881 Mio. US-Dollar.

Wie geht es jetzt weiter?

Für das vierte Quartal bestätigte Tesla seine Prognose für 100.000 Model-S- und X-Lieferungen im Jahr 2018. Darüber hinaus sagte Tesla, dass man erwarte, dass die Auslieferungen im vierten Quartal leicht über den 56.065 Auslieferungen im dritten Quartal liegen würden.

Das Management sagte auch, dass man erwartet, im vierten Quartal auch wieder profitabel zu sein.

Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 14.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

