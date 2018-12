Warum Tesla im Jahr 2018 um 12 % gestiegen ist

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla (WKN:A1CX3T) ist eines der Unternehmen, über die am meisten gesprochen wird, und im Mittelpunkt steht dabei meist der CEO Elon Musk. Für den Elektroauto-Hersteller geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende, und trotz vieler Investoren, die gegen das Unternehmen wetten, ist es 2018 auf dem besten Weg, das Jahr mit einem soliden zweistelligen Wachstum abzuschließen. So polarisierend Tesla und sein furchtloser CEO auch sein mögen, letztlich gewinnen die Zahlen jede Diskussion.

Schmutzige Wäsche und TV-Drama des Tages

Der Rummel um Tesla kam im Jahr 2018 laut, deutlich und viel häufiger, als es sich die meisten Investoren gewünscht hätten. Musks Eskapaden beinhalteten einen irrtümlichen Twitter-Kommentar, der zu einer Geldstrafe der SEC führte. Dann wurde im Joe-Rogan-Podcast Pot geraucht und einer der Analysten wurde während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal öffentlich bloßgestellt (das hatte allerdings ziemlich viel Unterhaltungswert, wenn du mich fragst).

Neben dem Drama gab es auch unternehmenswichtige Probleme. Das Model 3 begann in diesem Jahr vom Band zu laufen, und die Erhöhung der Anzahl der Lieferungen auf Zehntausende pro Quartal wurde von Musk als „Produktionshölle“ bezeichnet.

Teslas Mission, „den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen“, greift ebenfalls. Mehrere Wettbewerber sind in diesem Jahr auf dem Markt für Elektrofahrzeuge erschienen, wie Jaguar mit der Markteinführung seines elektrischen I-PACE-SUVs. Lucid Motors baut ein Werk für seine hochwertige elektrische Limousine und das chinesische Start-up-Unternehmen NIO beginnt mit der Produktion und Lieferung seines SUVs.

All diese Nachrichten führten zu einer Achterbahnfahrt der Tesla-Aktien. Am Ende sieht die Sache für das Unternehmen und die Aktie aber gut aus. Trotz der Chancen und aller Kritiker macht der Hersteller mit seinem Geschäft echte Fortschritte.

Zahlen gewinnen immer (letztendlich).

Die Produktion des Model 3 erreichte im dritten Quartal 4.300 Fahrzeuge pro Woche, 56.065 wurden an Kunden ausgeliefert. Die Gesamtzahl lag bei fast 70.000, womit Tesla zum ersten Mal auf Augenhöhe mit seinen Premium-Konkurrenten lag. All diese Bemühungen führten zu einem Umsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow (Geld, das nach der Finanzierung der grundlegenden Operationen und Investitionen übrig bleibt) von 881 Millionen US-Dollar. Tesla ist also auf dem besten Weg, seine operativen Verluste vergessen zu machen und profitabel zu arbeiten.

Kennzahl Neun Monate bis zum 30. September 2018 Neun Monate bis zum 30. September 2017 Veränderung im Jahresvergleich Umsatzerlöse 14,2 Mrd.USD 8,47 USD 68 % Betriebsergebnis (Verlust) (802.000 USD) (1,03 Mio. USD) k.A. Ergebnis pro Aktie (6,56 USD) (7,80 USD) k.A. Freier Cashflow der letzten 12 Monate (1,50 Mrd. USD) (4,88 Mrd. USD). k.A.

DATENQUELLE: TESLA UND YCHARTS.

Musk sagte, dass sein Unternehmen auf Kurs ist, im vierten Quartal und bis 2019 noch mehr Model-3-Fahrzeuge auszuliefern, und die Erwartung ist, dass der Betrieb profitabel sein wird. Das Auto wird Anfang nächsten Jahres auch in Europa und China auf den Markt kommen, und Tesla wird ab 2019 einige Teile der Produktion nach China verlagern, um einen 40-prozentigen Zoll auf das in den USA hergestellte Fahrzeug zu umgehen.

Obwohl dieses Jahr echt wild war, ist Tesla auf dem besten Weg, ein zweistelliges positives Kurswachstum zu liefern. Das führende Unternehmen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge ist ein Beweis dafür, dass die Rohdaten, wenn es darauf ankommt, schwerer wiegen als alle Dramen in den Nachrichten.

3 Trends, die Investoren kennen müssen Die Welt ändert sich und du könntest dabei als Investor das Nachsehen haben. Möchtest du nicht lieber auf der Welle großer Trends mitsurfen? In unserem neuen Sonderberich erklären dir die Top-Analysten von Motley Fool 3 aktuell wichtige Trends und wie du als Investor davon profitieren kannst. Klick hier und hol dir den kostenlosen Bericht.



Dieser Artikel wurde von Nicholas Rossolillo auf Englisch verfasst und am 23.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt , damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla und Twitter.