Warum Tech-Aktien im ersten Amtsjahr von Trump in die Höhe geschnellt sind

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar 2017 boomen Technologiewerte, die alle anderen Sektoren übertreffen. Um den amerikanischen Präsidenten zu zitieren, war die Leistung des Technologiesektors während seines ersten Jahres nichts anderes als „gewaltig“. Der S&P North American Technology Sector Index verzeichnete einen Anstieg um rund 41 % und übertraf damit die Zuwächse des S&P 500 Index um rund 24 %. Dieser Unterschied ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Tech-Aktien den größten Beitrag zu den Gewinnen des Indexes in diesem Zeitraum leisteten.

Ein Großteil der Dynamik stand in keinem Zusammenhang mit einer bestimmten Regierungsmaßnahme, aber es gab einige auf Trump zurückgehende Initiativen, die die Aktienkurse anscheinend nach oben getrieben haben. Lies weiter, um zu erfahren, warum Aktien aus dem Technologiesektor während des ersten Amtsjahres von Trump eine so starke Performance aufwiesen.

Impulse aus der Steuerreform

Die größte Auswirkung, die die Regierung unter Trump auf die Leistung des Technologiesektors hatte, ist wahrscheinlich auf Änderungen in der Steuerpolitik zurückzuführen. Trump warb für einen Plan zur Senkung des amerikanischen Körperschaftsteuersatzes, der zunächst eine Senkung des Steuersatzes von 35 % auf 15 % vorsah. Dieses Versprechen war ein möglicher Faktor für das bemerkenswerte Momentum, das die Börse kurz nach seiner Wahl erfasste und während seines ersten Amtsjahres anhielt – selbst als sich die Details der Steuerreforminitiative änderten, bis die Vorlage der republikanischen Rechnung am 21. Dezember das Parlament passierte. Das Gesetz, das als „Tax Cuts and Jobs Act“ bezeichnet wird, senkte schließlich den effektiven Körperschaftsteuersatz auf 21 % – ein wichtiger Impuls, der ein deutliches Kursplus für Technologieunternehmen und ihre Aktionäre nach sich zog.

Der Gesetzentwurf brachte auch eine einmalige Steuerbefreiung mit sich, die den Steuersatz für die Rückführung von im Ausland lagernden Geldern von 35 % auf 15 % für Bargeld, Aktien und andere liquide Vermögenswerte und auf 8 % für Gewinne aus Immobilieninvestitionen senkte.

Diese Änderung ist für Unternehmen mit großen Vermögen im Ausland ein großer Gewinn. Goldman Sachs schätzt, dass amerikanische Unternehmen etwa 3,1 Billionen US-Dollar im Offshore-Bereich versteckt haben, und Apple (WKN:865985), Microsoft, Cisco (WKN:878841), Alphabet und Oracle verfügen laut Bloomberg über die fünf dicksten Konten mit Offshore-Vermögenswerten.

Zu der Zeit, als die Steuerbefreiung vorgeschlagen wurde, verfügte Apple über etwa 250 Millionen US-Dollar in bar und äquivalenten Vermögenswerten auf ausländischen Konten, während Microsoft ungefähr 132 Milliarden US-Dollar im Ausland hatte. Die Verabschiedung des „Tax Cuts and Jobs Act“ gab diesen und anderen Technologieunternehmen einen zusätzlichen Anreiz, Mittel in die Staaten zurückzubringen und sie für Investitionen, Übernahmen und die Rückgabe von Werten an die Aktionäre zu verwenden.

Cisco hat seitdem verkündet, dass es plant, 67 Milliarden US-Dollar von seinen Offshore-Ölaktien zurückzuholen. Das Management des Unternehmens hat erklärt, dass es den Rückführungssteuerrabatt nutzen wird, um seine Dividende zu erhöhen und Übernahmen zu finanzieren – Entwicklungen, die den Aktionären in relativ kurzer Zeit wesentliche Vorteile bringen werden.

Ein weiteres Beispiel: Apple kündigte Pläne an, 350 Milliarden US-Dollar zu investieren, um sein Geschäft auf dem amerikanischen Markt auszubauen. CEO Tim Cook wies darauf hin, dass diese große Investition in den USA größtenteils durch reduzierte Unternehmenssteuern und Rückführungen ermöglicht wurde. Obwohl es also schwierig ist, genau zu wissen, wie viel der Aktienperformance des Tech-Sektors letztes Jahr von der Steuerreform herrührt, gibt es immerhin reichlich Beweise dafür, dass der Schub durch die Gesetzgebung einen gewissen Beitrag dazu geleistet hat.

Große Dynamik

Ein weiterer Faktor für die Spitzenleistung des Technologiesektors während des gesamten ersten Amtsjahres von Trump war die Verbesserung der Marktaussichten für die wichtigsten Akteure der Branche. Führende Technologieunternehmen haben seit der Amtsübernahme von Trump ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und diese Dynamik dürfte sich fortsetzen, da Reichweite und Bedeutung der zugrunde liegenden Geschäftsbereiche weiter zunehmen.

Die Ergebnisentwicklung in der gesamten Branche während des ersten Amtsjahres von Trump war weitgehend positiv, auch wenn einige Unternehmen im Zusammenhang mit dem neuen Steuergesetz Vorabbelastungen in Kauf nahmen. Amazon (WKN:906866) verzeichnete in dem im Dezember endenden Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von rund 31 % gegenüber dem Vorjahr – mit einem Anstieg des Nettogewinns um 25 %. Die Einnahmen von Facebook (WKN:A1JWVX) stiegen im gleichen Zeitraum um 47 % und trugen dazu bei, dass das Nettoeinkommen im Vergleich zum Vorjahr um 56 % gesteigert werden konnte. Die Technologieunternehmen haben ihre positiven kurzfristigen Gewinne fortgesetzt, da die langfristigen Aussichten für branchenführende Unternehmen für die Investoren noch attraktiver geworden sind.

Da Trends wie Automatisierung und künstliche Intelligenz immer mehr an Bedeutung gewinnen, gibt es für die Unternehmen, die diese Technologien anführen, oder für diejenigen, die in der Lage sind, davon zu profitieren, eine Menge Vorteile. Wenn es zu echten Durchbrüchen bei der künstlichen Intelligenz kommt, gilt es als fast sicher, dass es sich dabei um Ereignisse handelt, die eine neue Ära bestimmen werden. Wie genau diese Durchbrüche die Welt und insbesondere die Wirtschaft prägen werden, ist unklar, aber es ist davon auszugehen, dass das maschinelle Lernen und die zunehmende Automatisierung die Bedeutung der Technologie in allen Unternehmensbereichen weiter ausbauen werden. Vor diesem Hintergrund ist der Besitz führender Technologieunternehmen zu einer Art Versicherungspolice gegen die Unsicherheit geworden, die diese Veränderungen für andere Branchen mit sich bringen.

Schließlich ist bei den Technologieunternehmen ebenso ein starkes Wachstum zu verzeichnen, das auf die Implementierung von servicebasierten Geschäftsmodellen zurückzuführen ist. Dieser Schritt weg von einmaligen Verkäufen gibt führenden Tech-Unternehmen eine Grundlage für wiederkehrende Umsätze, die zu vorhersehbareren und profitableren Geschäften führen. Angesichts dieser vielversprechenden Trends und der vorteilhaften Änderungen des Steuergesetzes scheinen die großen Gewinne für Tech-Aktien während des ersten Amtsjahres von Trump nicht ungerechtfertigt zu sein und es ist vernünftig, zu erwarten, dass der Sektor weiterhin das Gesamtwachstum des Marktes langfristig anführen wird.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, ein Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten ist Mitarbeiterin von LinkedIn und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. LinkedIn ist Eigentum von Microsoft.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Amazon, Apple und Facebook. The Motley Fool besitzt Aktien von Oracle und hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple, Short Januar 2020 $55 Calls auf Apple, Short März 2018 $200 Calls auf Facebook und Long März 2018 $170 Puts auf Facebook.

Short Juni 2018 52 US-Dollar Calls auf Oracle und Long Januar 2020 30 US-Dollar Calls auf Oracle. The Motley Fool empfiehlt Cisco Systems.

Dieser Artikel von Keith Noonan erschien am 07.03.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.