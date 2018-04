Warum Tabakunternehmen mehr für den Ruhestand bieten als Pharma-Aktien

In den letzten Jahren hat der Tabaksektor seine Attraktivität für eine Reihe von Investoren verloren. Die Branche hat große regulatorische Veränderungen und eine Veränderung im Geschmack der Verbraucher erlebt, die zu einem Rückgang des Zigarettenabsatzes beigetragen haben. Das künftige Wachstumspotenzial von Tabakerzeugnissen mag daher etwas begrenzt erscheinen.

Demgegenüber scheint es einen deutlichen Aufwärtstrend bei Pharmaaktien zu geben. Eine alternde Weltbevölkerung wird immer mehr Behandlungen für eine Vielzahl von Krankheiten benötigen, und dies hat das Potenzial, die Rentabilität des gesamten Sektors zu verbessern.

Langfristig könnte die Tabakindustrie jedoch eine überraschend starke Performance zeigen. Sie könnte sogar ein größeres Altersvorsorgepotenzial bieten als der Pharmasektor.

Während der Zigarettenabsatz in den letzten Jahren rückläufig war, wird dies durch eine steigende Nachfrage nach Produkten der nächsten Generation ausgeglichen. E-Zigaretten sind vielleicht das derzeit am weitesten verbreitete Produkt mit geringeren Gesundheitsrisiken, und sind bei Tabakkonsumenten, die einen gesünderen Lebensstil anstreben, sehr beliebt.

Die Investitionen in die nächste Produktgeneration sind beträchtlich. Die großen Tabakkonzerne sind über verschiedene Marken damit verbunden, und durch die Produktentwicklung dürfte das Geschäftsfeld in den kommenden Jahren stark expandieren.

Mit Blick auf die Zukunft dürften regulatorische Veränderungen und eine Verschiebung der Verbrauchernachfrage hin zu risikoärmeren Produkten mittelfristig zu einem Absatzrückgang bei Zigaretten führen. Die preisbestimmende Stellung der großen Marken lässt jedoch erwarten, dass Tabakerzeugnisse in den kommenden Jahren eine steigende Rentabilität erzielen werden. Diese Entwicklung war in den letzten Jahren innerhalb der Branche zu beobachten, da rückläufige Absatzmengen durch Preiserhöhungen ausgeglichen wurden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Weltbevölkerung in den nächsten 13 Jahren um 13 % zunehmen wird. Dies könnte bedeuten, dass der Rückgang des Zigarettenverkaufs weniger ausgeprägt ist, als viele Investoren derzeit erwarten. Es könnte auch bedeuten, dass der potenzielle Markt für Produkte der nächsten Generation wächst, was langfristig zu mehr Umsatz und Rentabilität führen könnte.

Obwohl Investitionen in die Tabakindustrie aufgrund rückläufiger Nachfrage nach Zigaretten riskant erscheinen mögen, scheint der Sektor ein starkes Wachstumspotenzial zu haben. Neben der Pharmaindustrie könnte die Tabakindustrie einem Anleger helfen, den Ruhestand erfolgreich zu planen.

Da viele der weltweit tätigen Tabakunternehmen derzeit mit relativ schlechten Ratings ausgestattet sind, könnten sie größere Sicherheit bei den Margen und ein größeres Kurspotenzial bieten als viele ihrer Wettbewerber im Pharmasektor. So wie es zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, bieten Tabakaktien ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis als Pharma-Aktien.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus!

Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.