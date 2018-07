Warum die Starbucks Aktie im Jahr 2018 bislang 15 % verloren hat

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Was war da los?

Die Aktie von Starbucks (WKN:884437) hinkt nach Angaben von S&P Global Market Intelligence dem Markt hinterher, weil das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres 15 % an Aktienwert verloren hat. Demgegenüber konnte der S&P 500 im gleichen Zeitraum 2 % zulegen.







Der Einbruch hat die Aktien im Zeitraum der letzten fünf Jahre unter dem breiteren Markt gelassen, aber Starbucks liegt seit 2008 deutlich vor dem S&P 500.

Das heißt?

Die schwache Performance 2018 wurde durch eine überraschend schwache Umsatzentwicklung ausgelöst. Anstatt um mehr als 3 % zu steigen, wie es das Management zunächst angestrebt hatte, wird der Umsatz in diesem Jahr nur um 1 % bis 2 % steigen, warnten die Führungskräfte Ende Juni. Die Kaffeekette kämpft mit schwachen Kundenzahlen, die durch Konsumverschiebungen weg von Produkten wie Frappuccino-Getränken verstärkt wurden. Die teuren Kaffee-Produkte verkaufen sich nicht mehr so gut wie einst.

Und was bedeutet das?

Starbucks will nach zwei enttäuschenden Jahren das Wachstum wieder auf Kurs bringen und hat dazu ein paar Vorteile in der Hand. Dazu gehören einerseits eine wertvolle Marke, ein riesiger Markt in den USA und China sowie eines der weltweit größten digitalen Prämienprogramme. Während Anleger auf die Ergebnisse des Turnarounds warten, können sie mit höheren Renditen in Form von Aktienrückkäufen und einer Dividendenausschüttung rechnen, die kürzlich um 20 % gestiegen ist.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Starbucks.

Dieser Artikel von Demitrios Kalogeropoulos erschien am 11.7.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.