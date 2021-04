Warum die Spotify-Aktie eine ausgezeichnete Cathie-Wood-Aktie ist

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Die Spotify-Aktie (WKN: A2JEGN) ist definitiv eine Cathie-Wood-Aktie. Alleine mit Blick auf den wohl bekanntesten Ark Innovation ETF erkennen wir, dass die Anteilsscheine mit einem relativen Gewicht von ca. 3 % sogar eine Top-Beteiligung im Portfolio der visionären Investoren sind. Zumindest in die Top-10 hat es diese Aktie geschafft.

Die Spotify-Aktie könnte jedoch auch eine ausgezeichnete Cathie-Wood-Aktie sein. Das wiederum hängt mit dem Geschäftsmodell und der aktuellen Ausgangslage sowie der langfristigen Vision zusammen. Lass uns das jetzt ein kleines bisschen kontextuieren.

Spotify-Aktie: Ausgezeichnete Cathie-Wood-Aktie?

Spotify kennt vom Grundsatz her wohl jeder. Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie wir Musik und andere hörbare Formate konsumieren, zu revolutionieren. Sowie gleichzeitig zu digitalisieren. Das wiederum passiert auf der Plattform, wo viele Nutzer Zugang zu einer ganzen Menge musikalischem Content erhalten. Entweder über eine kostenlose, werbefinanzierte Variante. Oder aber über ein kostenpflichtiges Premium-Modell mit gewissen Vorzügen.

Die Spotify-Aktie folgt dabei dem Megatrend des Streaming. Streamen ist nicht bloß auf Video-Formate begrenzt. Nein, sondern auch Musik kann natürlich grundsätzlich geeignet sein, um über diese Art und Weise gehört zu werden. Etwas, das die Plattform mit jedem Tag auf’s Neue beweist und auch aufgrund des Trends ein starkes Wachstumspotenzial besitzen könnte.

Aber auch mit Blick in die aktuelle operative Ausgangslage. Im Moment beziehungsweise per Ende des vierten Quartals des Jahres 2020 erkennen wir, dass die Spotify-Aktie bereits 345 Mio. Streamer vorweisen konnte. Ein großer Teil der Nutzer ist dabei mit 199 Mio. Nutzern noch im kostenlosen Modell. Immerhin 155 Mio. Nutzer zahlen bereits für die Dienste des Unternehmens.

Allein das zeigt eine Menge Potenzial. Die Spotify-Aktie könnte noch wachsen, wenn die Nutzer konsequent in die kostenpflichtige Version nachrücken. In diesem Bereich erzielte das Unternehmen zuletzt mit 1,88 Mrd. Euro einen Großteil des Gesamtumsatzes von 2,16 Mrd. Euro. Aber auch das Werbesegmente könnte ausbaufähig von der Monetarisierung her sein. Das Gesamtpotenzial erscheint daher nicht ausgereizt.

Viel Potenzial beim Streaming-Akteur

Die Spotify-Aktie ist daher ein spannender Kandidat für Cathie Wood, weil das Potenzial längst nicht ausgereizt ist. Streamen ist ein klarer Wachstumsmarkt, Spotify ein Begriff und ein bekannter Name im Musikbereich. Das ist eine spannende Ausgangslage.

Operativ besteht jedoch noch eine gute Chance, weiter zu wachsen. Beispielsweise bei den Nutzern im Allgemeinen, aber auch bei der Monetarisierung sowie den Umsätzen im Premium- und kostenlosen Segment. Grundsätzlich eine spannende Basis, die langfristig eine starke Vision besitzt. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 41 Mrd. Euro könnte die Ausgangslage noch nicht groß genug sein.

Natürlich existieren Risiken, insbesondere bei der Monetarisierung. Bei einer Wachstumsaktie ist das jedoch nicht ungewöhnlich, mit Blick auf das Potenzial erkennen wir eine ausgezeichnete Aktie für Cathie Wood. Vielleicht ja auch für dich.

Der Artikel Warum die Spotify-Aktie eine ausgezeichnete Cathie-Wood-Aktie ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Spotify.

Motley Fool Deutschland 2021