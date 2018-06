Warum die Sichtweise der SEC auf Bitcoin schlecht für Investoren ist

Die Krypto-Manie hat sich im Jahr 2018 zunächst etwas abgeschwächt, der Bitcoin-Preis ist von ihrem stratosphärischen Anstieg im Jahr 2017 zurückgekommen. Jüngste besorgniserregende Entwicklungen, darunter gehackte Handelsplattformen, ungünstigen Regulierungen in einigen Ländern und Preismanipulationen, haben den Markt für Bitcoin und andere Krypto-Währungen abgekühlt. Die amerikanische Wertpapieraufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob es sich bei Krypto-Währungen um Wertpapiere handelt, was weitere Compliance-Maßnahmen von Unternehmen erfordern würde, die neue Varianten auf den Markt werfen (ICO) oder anderweitig am Krypto-Boom teilnehmen wollen.

Anfang dieser Woche sprach William Hinman von der SEC auf einem Gipfel über Krypto-Währungen. In Bezug auf die Frage der Regulierung von digitalen Vermögenswerten machte der Direktor der SEC-Division für „Corporation Finance“ eine interessante Behauptung, welche die Befürworter von Krypto-Tokens als Türöffner zu einer neuen Welle der Unterstützung für den Krypto-Markt interpretierten. Doch die Aussage wirft für die Anleger große Fragen auf und schafft eine Kategorisierung, die sich kaum genau abgrenzen lässt.

Was die SEC sagte

Beim Gespräch mit Hinman ging es um die Frage, ob digitale Assets jemals nicht als regulierbare Sicherheit betrachtet werden könnten. In dem vom SEC-Administrator festgelegten Rahmen würde nahezu jeder ICO potenziell die Notwendigkeit einer Wertpapierregulierung mit sich bringen, da seiner Ansicht nach die Tatsache, dass eine so genannte zentrale Wirtschaftseinheit (central business entity) am ICO beteiligt war und das angebotene Token dem Käufer tatsächlich einen Anteil an dieser Einheit verschaffen würde, ausreicht, um Wertpapiergesetze anzuwenden.

Doch Hinman öffnete die Tür zu der Idee, dass sich diese Situation irgendwann ändern könnte. Insbesondere, wenn das Krypto-Token selbst so dezentralisiert würde, dass es nicht mehr einen impliziten Anteil an dem Unternehmen, das es fördert, darstellt, oder wenn das Token lediglich ein Vehikel für den Handel mit Waren und Dienstleistungen wird, dann wäre es möglicherweise kein „Wertpapier“ mehr.

Passenderweise sagte der SEC-Administrator, dass sich zumindest seiner Meinung nach sowohl Bitcoin als auch Ether so weit entwickelt hätten, dass Käufe und Verkäufe der beiden bekannten Token keine Wertpapiergeschäfte mehr seien. Das hat die Märkte für diese Krypto-Währungen zunächst deutlich angekurbelt, obwohl die Preise inzwischen zurückgegangen sind.

Warum variable Regulierung nicht nachhaltig ist

Für Investoren spielt es eine große Rolle, ob es sich um ein Wertpapier handelt, wenn es darum geht, wie viel und welche Art von Informationen sie bei einer Investition erhalten. Erhebliche Schutzmaßnahmen gelten für Wertpapierangebote, während Angebote, die nicht unter das Wertpapierrecht fallen, mit größeren Risiken und Unsicherheiten verbunden sind.

Eine der schlechtesten Antwort, die ein Investor über eine mögliche Investition bekommen kann, ist, dass sie zwischen reguliertem und unreguliertem Wertpapierstatus hin- und herwechseln kann. Man könnte eine Zeitlang regelmäßig Finanzberichte über eine Investition erhalten, nur um dann zu einem unbestimmten Zeitpunkt überhaupt keine Hinweise mehr zu erhalten. Die Schwierigkeit, diesen Wendepunkt zu bestimmen, würde die Kryptowährungen für diejenigen, welche die Sicherheit des regulatorischen Schutzes in einem solchen Rahmen fordern, uninvestierbar machen.

Es mag einfach erscheinen, festzustellen, ob ein Dritter die Renditeerwartung in einer bestimmten Kryptowährung erhöht. Aber selbst die Richtlinien, die Hinman als Beitrag zur Diskussion dargelegt hat, sind zu wischiwaschi, um sie vollständig festzulegen. Hier sind sie in gekürzter Form:

Ist jemand, der das Digital Asset sponsert oder promotet, wichtig für seine Entwicklung?

Hat der Sponsor oder Promoter eine Beteiligung an der Anlage gehalten?

Hat der Promoter über die notwendigen Gründungskosten hinaus zusätzliche Mittel eingeworben?

Wollen Käufer eine Rendite?

Ist die Offenlegung der Aktivitäten eines Promoters für Investoren wichtig?

Hat jemand anderes als der Promoter Einfluss- oder Leitungsrechte?

In jedem Angebot – einschließlich der ersten Emissionen von Bitcoin vor Jahren – wird es jemanden hinter dem Digital Asset geben, der für seine Erstellung verantwortlich war, und ohne einen Akt der Nächstenliebe wird diese Person immer ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse am Ergebnis eines Angebots haben. Was die Käufer angeht, werden sie immer eine Rendite wollen, und sie werden die Handlungen des Gründers immer als wertvolle Informationen empfinden.

Nachfrageregulierung

Wenn man mit Krypto-Währungen Geld verdienen will, reicht es nicht aus, sich einfach zurückzulehnen und in die Philosophie hinter einem bestimmten Krypto-Token als Glaubenssache zu investieren. Die erfolgreichsten Kryptowährungen sollten reguliert werden, da Investoren von der Dezentralisierung proprietärer Informationen profitieren, die sonst den Promotoren helfen würden, auf deren Kosten zu profitieren.

Diejenigen in der Kryptoindustrie, die eine Regulierung vermeiden wollen, haben bereits deutlich gemacht, wie wenig sie die Investoren schätzen, denen sie dienen sollen. Nur wenn die Anleger gemeinsam eine Präferenz für regulierte Anlagen zum Ausdruck bringen, können sie am besten sicherstellen, dass betrügerische ICOs es nicht ausnutzen, dass Leute besondere Chancen bei Kryptowährungen suchen. So gesehen ist es eine sehr schlechte Nachricht für „normale“ Investoren mit Interesse an Krypto-Assets, dass die SEC der Deregulierung Tür und Tor öffnet.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 18.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Weder Dan Caplinger noch The Motley Fool besitzen im Artikel genannte Kryptowährungen.