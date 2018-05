Warum Sehschärfe im Straßenverkehr nicht alles ist (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen - sei es hinter demSteuer eines Fahrzeugs, als Radfahrer oder Fußgänger - ist nicht nurdie Sehschärfe entscheidend, sondern eine Vielzahl von Sehfunktionen."Passt" die alte Brille nicht mehr, leiden wiederum auch andereFunktionen wie die Reaktionsfähigkeit.Der Punkt in unseren Augen, der für scharfes Sehen zuständig ist,heißt Fovea und macht nur einen sehr kleinen Teil von etwa 0,01Prozent der Netzhaut aus. Im Straßenverkehr spielen weitereSehfunktionen eine wichtige Rolle. Für den "normalen" Führerscheinist dennoch nur ein Test zur Überprüfung der Sehschärfevorgeschrieben.Gutes Sehen ist mehr als SehschärfeDer Augenoptiker und Optometrist kann einen weitaus größeren Teilder Netzhaut überblicken. Dies ist einerseits wichtig, um frühzeitigAuffälligkeiten zu entdecken, die eventuell auf eine Augenerkrankungschließen lassen und einer weiteren Abklärung durch den Augenarztbedürfen. Andererseits kann der Optometrist Sehfunktionen testen, dieim Straßenverkehr wichtig sind wie das Dämmerungs- und Kontrastsehen,das Gesichtsfeld oder die Motilität (aktive Augenbeweglichkeit). BeimFahren in der Dunkelheit spielt beispielsweise die reine Sehschärfenur eine untergeordnete Rolle - Dämmerungs- und Kontrastsehen sowiedie Bewegungswahrnehmung sind in diesem Fall wichtiger. Je nachSituation und Witterung verarbeitet unser Gehirn demnachverschiedenste Seheindrücke und kombiniert diese zu einem Bild, dasuns entsprechend reagieren lässt. Dr. Andreas Berke, Direktor derHöheren Fachschule für Augenoptik Köln (HFAK), hat sich eingehend mitdem sogenannten Funktionellen Sehen befasst und kommt zu dem Schluss,dass gutes Sehen mehr ist als nur ausreichend scharf zu sehen: "Jenach Situation sind unterschiedliche Sehfunktionen nötig, um ein Bildzu erkennen und richtig zu deuten. Die Sehschärfe kann daher nur einAnhaltspunkt dafür sein, ob jemand gut sieht."Schlechte Sehschärfe bedeutet verlangsamte ReaktionUmgekehrt kann eine nicht ausreichende Sehschärfe aber auch andereSehfunktionen wie die Reaktionszeit beeinflussen - ein ganzentscheidender Faktor im Straßenverkehr, aber zum Beispiel auch beimSport. Sarah Goltz und Michael Mühlhaupt haben sich im Rahmen ihrerBachelorarbeit unter anderem mit diesem Thema beschäftigt. IhreUntersuchungen haben ergeben, dass sich die Reaktionszeit beiVerschlechterung um eine Dioptrie je nach Altersgruppe um 21-26Millisekunden verlangsamt, bei Verschlechterung um drei Dioptriensogar um 52 Millisekunden.Einmal im Jahr zum OptikerRegelmäßige Tests zeigen, dass etwa jeder zweite Autofahrer nichtgut sieht - entweder, weil erstmalig eine Brille benötigt wird oderweil die Gläser der getragenen Brille bzw. die Kontaktlinsen nichtmehr die richtigen Werte haben. Aus diesem Grund ist der jährlicheBesuch beim Augenoptiker absolut empfehlenswert, egal, obBrillenträger oder nicht. Der Fachmann für gutes Sehen kannzusätzlich zum Sehtest und Service rund um Brille und Kontaktlinseauch individuell beraten - beispielsweise zu speziellenBrillengläsern für Autofahrer. Optometristen bieten darüber hinausweitere Überprüfungen des Sehvermögens an, die zur persönlichenGesundheitsvorsorge für die Augen beitragen können.Informationen und Wissenswertes rund um das Thema Sehen findensich übrigens unter www.1xo.de.Hinweis an die Redaktionen:Weiterführende Informationen zum Thema stehen im Pressebereichunter www.zva.de als Download zur Verfügung. Dr. Andreas Berke, SarahGoltz und Michael Mühlhaupt stehen darüber hinaus gerne fürInterviews oder Rückfragen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sichzwecks Terminvereinbarung an presse@zva.de.Die Fotos stehen Ihnen zwecks redaktioneller Nutzung dieserPresseinformation zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.Bildhinweis: ZVA/SkamperIhr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenSarah KösterAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell