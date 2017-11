Warum die SMA Solar-Aktie um 17 Prozent eingebrochen ist

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Uff, das war ein harter Aufprall. Bei 41 Euro gestartet, ging die Aktie von SMA Solar (WKN:A0DJ6J) am 09.11. mit gerade mal gut 34 Euro aus dem Handel. Da muss doch wirklich was richtig Schlimmes passiert sein, oder?

Mmmh, also zumindest die Pressemeldung zur Quartalsmitteilung gibt nicht wirklich einen Hinweis, was es sein könnte, im Gegenteil: Dort ist zunächst von einem „Ergebnissprung“ und „starkem Wachstum in Asien“ die Rede. Das noch relativ junge Speichergeschäft habe genauso zum Erfolg beigetragen, wie die wichtiger werdenden Services. Man sei vom bisherigen Jahresverlauf positiv überrascht.

Ja und?

Die Aktionäre teilten diese Ansicht offensichtlich nicht, sie waren negativ überrascht von dem, was der Vorstand da präsentierte. Der sogenannte Ergebnissprung bezieht sich leider nur auf den operativen Gewinn im dritten Quartal. Die 9-Monatszahlen weisen hingegen weiterhin dicke Minuszeichen im Vorjahrsvergleich auf. Da haben sich viele Anleger Illusionen gemacht, dass SMA etwas mehr reißen könnte, nachdem bereits in früheren Quartalen das Nordamerikageschäft schwer enttäuschte.

Der Jahresumsatz kommt wohl jetzt eher am unteren Ende der Spanne von 900 bis 950 Mio. Euro heraus. Eigentlich halb so wild, vor allem wenn man bedenkt, dass gewinnseitig alles beim Alten bleibt. Aber letztlich muss man einfach auch feststellen, dass der Kurs ziemlich heißgelaufen war. Ich fand die Kurse von Ende Oktober schon ziemlich optimistisch, aber dann ging es vor den Zahlen ja nochmal ein gutes Stück nach oben.

Und jetzt?

SMA arbeitet weiterhin durchaus erfolgreich daran, seine Marktführerschaft zu verteidigen. Niemand sei vergleichbar global mit eigenem Service präsent und die entsprechenden Größenvorteile seien weiterhin ein echter Trumpf im Konkurrenzkampf. Für die Zukunft sieht man sich dank der optimierten Kostenstrukturen und aussichtsreicher Innovationen gut aufgestellt, um vom erwarteten Marktwachstum zu profitieren und neue Ertragsquellen zu erschließen.

Die Niestetaler haben über die letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass sie sich aufstrebenden Wettbewerbern wie Huawei oder SolarEdge (WKN:A14QVM) erfolgreich erwehren können. Von daher bin ich für die Zukunft des Unternehmens sehr positiv eingestellt. Aber dass ein erwartetes operatives Ergebnis von 30 Mio. Euro ausreichen kann, um eine Bewertung von deutlich über einer Milliarde zu rechtfertigen, davon bin ich keinesfalls überzeugt. Deshalb erscheint mir auch das jetzt wieder etwas reduzierte Kursniveau noch nicht wirklich attraktiv.

Ralf Anders besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.