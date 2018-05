Warum bei Readly keine Magazine verkauft werden / Drei wesentliche Unterschiede zwischen Print und Streaming

Berlin (ots) - Apple plant nach der Texture-Übernahme einenAbo-Dienst für Zeitschriften, der Spiegel startet ein neues digitalesProdukt mit einfachem Bezahlmodell und einer Art Flatrate für seineQualitätsinhalte. Wird sich in den Medien dasselbe durchsetzen wie inMusik und Film mit Spotify und Netflix? Können die Verlage vielleichtsogar - wie zuletzt die Musikindustrie - mithilfe vonStreaming-Modellen das Rad drehen und wieder wachsen? Wie auch beiFilm und Musik gibt es große Unterschiede zwischen dem Verkauf vonMedieninhalten, sei es physisch als CD, DVD oder Print oder aberdigital als MP3 oder ePaper, und dem Streaming dieser Inhalte. DieGeschäftsmodelle und auch die Zielgruppen unterscheiden sich immensund geben wenig Raum für Überschneidungen. Die Magazin-FlatrateReadly fasst die drei wichtigsten Unterschiede zusammen.1. Streaming-Dienste verkaufen keine Medieninhalte. Ein Kaufbedeutet, dass jemand etwas besitzt. Bei Streaming-Diensten haben dieNutzer jedoch lediglich zeitlich und lokal begrenzte Zugriffsrechteüber eine - meist bezahlte - App. Sie besitzen das Magazin nicht.Endet bspw. das Netflix-Abo, hat der Nutzer auch keinen Zugriff mehrauf die Serien oder Filme bei Netflix. Eventuelle Downloads wie beiSpotify oder Readly stehen nach Ende des bezahlten Zeitraumes nichtmehr zu Verfügung. Ein ePaper, das über einen Digitalkiosk gekauftwurde, steht dem Käufer dagegen unbegrenzt zur Verfügung. Allerdingsverdient der Verlag nur einmal, wohingegen Nutzer vonStreaming-Diensten immer wieder Geld für dieselben Inhalte ausgebenkönnen. Liest ein Readly-Nutzer z. B. einen Artikel der Mai-Ausgabeim Mai und erneut im Juni, fließt in beiden Monaten Geld an denVerlag. Dieser bekommt Geld, sobald auf sein Magazin geklickt wird.2. Digitale Inhalte sind für den Konsumenten meist günstiger, alswenn sie physisch gekauft werden. Ein Album bei iTunes zu kaufen istpreiswerter als es auf einer CD zu besitzen. Streaming wiederum hateine ganz andere Logik. Zwar geben bspw. Nutzer von Readly mit 120Euro pro Jahr deutlich mehr Geld für Magazine aus als derdurchschnittliche Magazinkonsument, allerdings steht ihnen auch einanderes Angebot zu Verfügung.Natürlich kostet die Produktion von Inhalten gleich viel Geld,egal ob sie anschließend digital oder physisch verkauft oder überStreaming-Dienste vertrieben werden. Andererseits steigen die Kostennicht immer weiter an, je mehr Nutzern der Inhalt zur Verfügunggestellt wird. Das ist beim Bahnhofs-Kiosk anders, wo Verlage Gelddafür bezahlen müssen, dass sie erstens präsent sind und zweitensübrig gebliebene Exemplare anschließend "vernichten" müssen. Aberauch das ist wichtig, denn die bunte Kiosk-Welt macht Lesen auf ihreArt zu einem ganz besonderen Erlebnis.3. Stichwort Kannibalisierung: Studien wie jene des FinanzenVerlags und pv digest (07/2016) haben ergeben, dass dieÜberschneidung von ehemaligen Abonnenten und Readly-Nutzern bei nur 5Prozent liegt. Daneben stehen 95 Prozent neu gewonnene Leser - wasselbst den Verlag überraschte. Streaming-Plattformen ermöglicheninsbesondere hochpreisigen Nischen-Magazinen den Kontakt zu neuenLesern, die sich das Heft ansonsten nie kaufen könnten, es in der Appaber für sich entdecken und regelmäßig Artikel lesen. Das ist dieZielgruppe von Readly: der Streaming-Dienst möchte die Millionen vonMenschen erreichen, die es gewohnt sind, hochwertige Inhalte im Netzkostenlos zu lesen. Sie müssen davon überzeugt werden, dass fürQualitätsjournalismus bezahlt werden muss.Pressekontakt:Dr. Susanne Ardissonsusanne.ardisson@readly.comOriginal-Content von: Readly, übermittelt durch news aktuell